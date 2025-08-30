ETV Bharat / state

వాడపల్లి దేవాలయంలో నో ప్లాస్టిక్‌ - అరటి ఆకుల్లోనే భోజనం - VENKANNA SWAMY TEMPLE VADAPALLI

వాడపల్లి క్షేత్రంలో ప్లాస్టిక్ నిర్మూలనపై దృష్టి సారించిన అధికారులు - ప్రస్తుతం స్టీల్‌ కంచంలో అరటి ఆకులను వేసి అన్నప్రసాదం, త్వరలో పూర్తిగా అరటి ఆకులనే వినియోగించేందుకు చర్యలు

Plastic Eradication At Vadapalli VenkateswaraSwamy Temple
Plastic Eradication At Vadapalli VenkateswaraSwamy Temple (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 5:38 PM IST

Plastic Eradication At Vadapalli VenkateswaraSwamy Temple: కోనసీమ తిరుమల వాడపల్లి దేవాలయంలో ప్లాస్టిక్‌ నిర్మూలనకు చర్యలు చేపట్టారు. స్వర్ణాంధ్ర, స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా జిల్లాలోని సంయుక్త కమిషనర్, ఉప కమిషనర్, కమిషనర్‌ క్యాడర్‌లో ఉన్న ఆలయ ప్రాంగణాలను ప్లాస్టిక్‌ రహితంగా మార్చాలని దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్‌ రామచంద్రమోహన్‌ ఆదేశాలను జారీ చేశారు. ఈ మేరకు డీసీ క్యాడర్‌లో ఉన్న వాడపల్లి వేంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో అందుకు శ్రీకారం చుట్టారు.

అరటి ఆకుల్లో భోజనం: వాడపల్లి వెంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో శనివారం 10 వేల నుంచి 15 వేల వరకు, మిగతా రోజుల్లో నిత్యం 3 వేల నుంచి 5 వేల మందికి అన్నప్రసాద వితరణ చేస్తుంటారు. వీరికి గతంలో ప్లాస్టిక్‌ ప్లేట్లలో భోజనాలు వడ్డించేవారు. ప్రస్తుతం స్టీల్‌ కంచంలో అరటి ఆకులను వేసి అన్నప్రసాదం పెడుతున్నారు. అతి త్వరలో పూర్తిగా అరటి ఆకులను వినియోగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు ఇప్పటికే తెలిపారు. భక్తులకు అరటి ఆకు, కుట్డుడు ఆకుతో తయారుచేసిన కప్పుల్లో ప్రసాదాలు పంపిణీ చేస్తున్నారు. లడ్డూ, పులిహోర ప్రసాదాలను కాగితం సంచుల్లో అందజేస్తున్నారు.

ఆలయ సమీపంలోని దుకాణాల్లో పాలిథిన్‌ సంచులు విక్రయించరాదని వ్యాపారులకు నోటీసులు అందజేశామని దేవాలయ ఈవో నల్లం సూర్యచక్రధరరావు వెల్లడించారు. తహసీల్దార్‌ సమక్షంలో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారికి అవగాహన కల్పించామని ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలిపారు. దేవస్థానంలో ప్లాస్టిక్‌ రహిత వస్తువులను వినియోగించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని సూర్యచక్రధరరావు అన్నారు. ప్లాస్టిక్‌ కవర్లు తీసుకురావద్దని భక్తులను కోరుతున్నామని తెలిపారు. ప్లాస్టిక్‌ నిషేధం అమల్లో ఉన్నట్లు బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామనీ, అందుకుగాను ఆలయంలో మైక్‌లో ప్రచారం చేస్తున్నామనీ పేర్కొన్నారు.

తిరుపతి తర్వాత అంతటి ప్రసిద్ధి : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవంగా పేరుగాంచిన శ్రీనివాసుడు స్వయంభువుగా వెలసిన ఆలయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం తర్వాత అదే స్థాయిలో ఈ వాడపల్లిలోని దేవాలయం ప్రసిద్ధి గాంచడం విశేషం. ఏడు శనివారాలు ఈ ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఎలాంటి కష్టాలైనా తొలగిపోతాయని భక్తుల విశ్వాసం.

కోనసీమ తిరుపతి : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని ఆత్రేయపురం నుంచి 6 కి.మీ దూరంలో వాడపల్లి గ్రామం ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని కోనసీమ తిరుపతి అని కూడా పిలుస్తారు. కోనసీమలో జిల్లాలోని గోదావరి నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి గౌతమి పాయ వద్ద వాడపల్లి గ్రామంలో సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అవతారంలో ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలసిన్నట్లు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది.

సుందరమైన విగ్రహం : వాడపల్లి క్షేత్రంలో గర్భాలయంలోని మూల విరాట్ చెక్కతో చేసినది. ప్రధానంగా ఆలయంలోని స్వామి వారికి కుడి వైపున ఉన్న వేణుగోపాల స్వామి వారు, ఉత్తరం వైపున ఉన్న అలివేలు మంగమ్మ, ఆగ్నేయంలో ఉన్న శ్రీ రామానుజులు, దక్షిణం వైపు ఉన్న అన్నపూర్ణ సమేత విశ్వేశ్వర స్వామి వారు భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు.

