ETV Bharat / state

ఇంటర్ వరకు ఫ్రీ యూనిఫామ్, పుస్తకాలు! - కేంద్రం ఓకే అంటే చాలు

ఇప్పటివరకు 8 తరగతి వరకే యూనిఫామ్, పుస్తకాలు, రవాణా ఛార్జీల చెల్లింపు - 12వ తరగతి వరకు విస్తరింపజేయాలని కేంద్రానికి రాష్ట్రాల ప్రతిపాదన - వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి సమగ్ర శిక్ష 3.0

STATES ON SAMAGRA SHIKSHA
STATES ON SAMAGRA SHIKSHA (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Proposals from states on expansion of Samagra Shiksha project : పాఠశాల విద్యలో అమలవుతున్న సమగ్ర శిక్షా ప్రాజెక్టు వల్ల ప్రస్తుతం ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థుల వరకే ప్రయోజనం పొందుతున్నారని, దాన్ని ఇంటర్​ వరకు విస్తరించాలని అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్రానికి ప్రతిపాదించాయి. వాస్తవానికి ఇంటర్‌ వరకు ప్రాజెక్టు అని నిర్దేశించినప్పటికీ అనేక అంశాలకు సంబంధించి ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థుల వరకే కేంద్రం నిధులను కేటాయిస్తోంది.

సమగ్ర శిక్షా 2.0 వచ్చే ఏడాది మార్చి నెలనాటికి ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత సమగ్ర శిక్షా 3.0ను అమలు చేయాలి. ఈ క్రమంలో అన్ని రాష్ట్రాల విద్యాశాఖ అధికారులతో ఈనెల 7వ తేదీన కేంద్ర విద్యాశాఖ దిల్లీలో సమావేశం నిర్వహించింది. సమావేశానికంటే ముందే ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ అంశాలపై ప్రతిపాదనలను స్వీకరించిన కేంద్ర విద్యాశాఖ అధికారులు ఆ మీటింగ్​లో పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చారు. ప్రాజెక్టు విస్తృతిని పెంచాలని, ఇప్పుడిస్తున్న నిధులతో విద్యారంగంలో వేగంగా పురోగతి సాధించలేమని రాష్ట్రాల అధికారులు అభిప్రాయపడినట్లుగా తెలిసింది.

'బిహార్‌ రాజధాని పట్నాలోనే రూ.2 లక్షల కోట్ల వ్యయంతో కేంద్రం మౌలిక వసతులను కల్పిస్తోంది. అస్సాంలో ఒక బ్రిడ్జికి రూ.16 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారు. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్​లో సమగ్ర శిక్షా కింద అన్ని రాష్ట్రాలకు కలిపి ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి రూ.41,250 కోట్లను మాత్రమే కేటాయించింది. ఇలాగైతే మార్పు ఎలా తీసుకురాగలం?’ అని విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు ప్రశ్నించినట్లుగా సమాచారం.

స్కూల్‌ కౌన్సెలర్లను నియమించాలి :

  • ప్రస్తుతం అందుబాటులో పాఠశాలలు లేకుంటే రవాణా ఛార్జీల కోసం విద్యార్థులకు ఏడాదికి (10 నెలలు) ఒక్కొక్కరికి రూ.6 వేల చొప్పున 8వ తరగతి వరకు చెల్లిస్తున్నారు. దాన్ని 12వ తరగతి వరకు పొడిగించడమే కాకుండా రూ.10 వేల చొప్పున ఇవ్వాలి.
  • ఏకరూప దుస్తులు(యూనిఫామ్), టెక్ట్స్​ పుస్తకాలకు కేంద్రం ఎనిమిదో తరగతి వరకే నిధులను కేటాయిస్తోంది. 12వ తరగతి వరకు పొడిగించాలి. జత దుస్తులకు ప్రస్తుతం ఇచ్చే రూ.600-800 నుంచి రూ.1,200-2,000కు పెంచాలి. పూర్వ ప్రాథమిక విద్యార్థులకు(ప్రీప్రైమరీ) కూడా వర్తింపజేయాలి.
  • కేజీబీవీలకు సంబంధించి నిర్వహణ నిధులను ఏడాదికి రూ.లక్ష నుంచి రూ.2 లక్షలకు పెంచాలి.
  • పాఠశాల నిర్వహణ గ్రాంట్‌ను రూ.10,000- 1,00,000 నుంచి రూ.25,000- 1,50,000కు పెంచాలి. క్రీడా గ్రాంట్​ను రూ.5,000-25,000 నుంచి రూ.10,000-30,000కు పెంచాలి. క్రీడా టీచర్లను మంజూరు చేయాలి.
  • విద్యార్థుల్లో మానసిక సమస్యల నివారణకోసం స్కూల్‌ కౌన్సెలర్లను నియమించాలి. ప్రతి 500 మంది విద్యార్థులకు ఒకరు ఉండాలి. వారికి నెలకు రూ.35,000 చొప్పున ఇవ్వాలి.
  • 6 నెలలకు ఒకసారి పేరెంట్‌ టీచర్‌ మీటింగ్‌(పీటీఎం)ల నిర్వహణకు ప్రతి స్కూల్​కు రూ.10 వేలు మంజూరు చేయాలి.
  • అటల్‌ టింకరింగ్‌ ల్యాబ్‌( ఏటీఎల్‌) మాదిరిగా అన్ని పాఠశాలల్లో ల్యాబ్స్​ను ఏర్పాటు చేయాలి. స్పెషల్ టీచర్‌ను నియమించాలి. ప్రతి జిల్లాలో కెరీర్‌ గైడెన్స్‌ సెల్, ప్రభుత్వ డైట్లను నెలకొల్పాలి.
  • మండల, జిల్లా స్థాయిల్లో కూడా విద్యా సమీక్ష కేంద్రాలు(వీఎస్‌కే) ఉండాలి.

ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో నర్సరీ, ఎల్​కేజీ, యూకేజీ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సర్కారు

ప్రీప్రైమరీ విద్యా వాలంటీర్​ నెలవారీ వేతనం ఎంతంటే?

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMAGRA SHIKSHA ABHIYANSCHOOL EDUCATION FUNDING INDIASTATES ON SAMAGRA SHIKSHAసమగ్రశిక్షపై ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలుSTATES ON SAMAGRA SHIKSHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ఆయన కళ్లతో చూస్తే అక్కడ 10 బంగ్లాలు కనిపిస్తాయి! - రూ.450 కోట్ల ఆస్తికి ప్లాన్

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.