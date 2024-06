ETV Bharat / state

టీటీడీలో అక్రమాలపై విచారణ - నిధుల వినియోగంపై లెక్కలు తీస్తున్న విజిలెన్స్‌ విభాగం - Enquiry on Irregularities in TTD

Published : Jun 28, 2024, 9:09 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Enquiry on Irregularities in TTD in YSRCP Government ( ETV Bharat )