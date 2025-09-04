ETV Bharat / state

తుర‌క‌పాలెంలో వైద్య బృందం అధ్యయనం - అధికారులు ఏం చేస్తున్నారన్న మంత్రి సత్యకుమార్‌ - MEDICAL TEAMS IN THURAKAPALEM

తురకపాలెంలో మరణాలకు కారణం ఏంటి ? - క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేస్తున్న వైద్య బృందం - కారణాల నిర్ధారణలో జరుగుతున్న జాప్యంపై ఉన్నతాధికారులను ప్రశ్నించిన మంత్రి సత్యకుమార్​

Medical Team Visits in Thurakapalem Village
Medical Team Visits in Thurakapalem Village (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 1:32 PM IST

State High Level Medical Team Visits in Thurakapalem Village : గుంటూరు జిల్లా తుర‌క‌పాలెంలో అంతుచిక్కని మ‌ర‌ణాల‌కు దారి తీసిన కార‌ణాల‌ను ర‌క్త న‌మూనాల నివేదిక వచ్చాకే చెప్పగ‌ల‌మ‌ని రాష్ట్ర ఉన్నత వైద్యుల‌ బృందం స్పష్టం చేసింది. డీఎంఈ రఘునందన్ ఆధ్వర్యంలో గ్రామంలో పర్యటించిన వైద్య బృందం తురకపాలెంలో ఫీవర్, ఇన్ఫెక్షన్ కేసులపై ఆరా తీసింది. వైద్యశిబిరంతో పాటు గ్రామంలోని బాధితుల్ని పరామర్శించి, క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితుల్ని అధ్యయనం చేశారు.

మంత్రి ఆదేశాలతో రంగంలోకి వైద్యబృందం : గత ఐదారు నెలలుగా గుంటూరు గ్రామీణ మండలంలోని తురకపాలెం గ్రామంలో పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. మంత్రి సత్యకుమార్ ఆదేశాలతో బుధవారం 50 మందితో కూడిన వైద్యబృందం గ్రామంలో పర్యటించింది. డీఎంఈ డాక్టర్ ర‌ఘునంద‌న్, గుంటూరు జీజీహెచ్ సూప‌రింటెండెంట్ డాక్టర్ ర‌మ‌ణ‌, వైద్య క‌ళాశాల ప్రిన్సిపాల్ డాక్టర్ సుంద‌రాచారి, డీఎంహెచ్ వో డాక్టర్ విజ‌య‌ల‌క్ష్మి, స్థానిక వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ క‌ళ్యాణ్ తదితర సిబ్బంది తుర‌క‌పాలెం గ్రామంలో పర్యటించారు.

ఆ గ్రామంలో మరణాలకు కారణం ఏంటి ? - క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేస్తున్న వైద్య బృందం (ETV)

వైద్య నిపుణులు ఇంటింటా జ్వర లక్షణాలతో బాధపడేవారిని గుర్తించి అక్కడికక్కడే రక్త నమూనాలు తీసుకున్నారు. శానిటేషన్‌ సిబ్బంది గ్రామంలో పూర్తిస్థాయిలో పారిశుద్ధ్య చర్యలు చేపట్టారు. జులై, ఆగ‌స్టు నెల‌ల్లో 20 మ‌ర‌ణాలు, ఈ నెల‌లో ఇప్పటి వ‌ర‌కు 3 మ‌ర‌ణాలు సంభ‌వించాయని డైరెక్టర్ ఆఫ్ మెడిక‌ల్ ఎడ్యుకేష‌న్‌ డాక్టర్ ర‌ఘునంద‌న్ వెల్లడించారు.

తురకపాలెం గ్రామంలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయని మాకు అర్థం అయ్యింది. గ్రామ పరిసరాలు బురదగా ఉండటం, నీరు ఎక్కువగా నిల్వ ఉండటం, పశువుల పాకలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో మనం అనుకునే బాక్టీరియా, ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ గ్రామంలో ఉన్న 2500 జనాభాలో దాదాపుగా 1200 మందికి టెస్టులు చేశాం. ఇందులో జ్వరం ఉన్న వాళ్లకు రక్త పరీక్షలు చేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడి రిజర్వాయర్, వాటర్ ట్యాంక్​లోని నీటిని తీసుకొని శ్యాంపిల్స్​కు పంపించాం. ప్రజలు ఎటువంటి భయాందోళనకు గురి కావల్సిన అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా చర్యలు చేపట్టింది. ఒకవేళ మెలైడియోసిస్ అనుకుంటున్న వ్యాధి ఉన్న బాక్టీరియా బ్లడ్ శ్యాంపిల్స్​లో వచ్చిన కూడా వాటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల చికిత్సలు, పరీక్షలు, రికవరీ చేసే సదుపాయాలు ప్రతి ఒక్క ఆసుపత్రిలో ఉండేట్టు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. - డాక్టర్ ర‌ఘునంద‌న్, డీఎంఈ

మెలైడియోసిస్ బారిన ప‌డిన‌ ఇద్దరు రోగులు : ప్రస్తుతం గుంటూరు జీజీహెచ్​లో ఇద్దరు ఇన్ పేషెంట్లుగా చికిత్స పొందుతున్నార‌ని, ఇప్పటి వ‌ర‌కు జ్వరంతో ఉన్న 29 మంది నుంచి సేక‌రించిన రక్తన‌మూనాల‌ను గుంటూరు ప్రభుత్వ మెడిక‌ల్ కాలేజీలోని మైక్రోబ‌యోల‌జీ ల్యాబ్‌లో ప‌రీక్షిస్తున్నార‌ని అధికారులు చెప్పారు. ఓ ప్రైవేట్ ఆసుప‌త్రిలో చికిత్స పొందిన రోగుల నుంచి సేక‌రించిన న‌మూనాల‌ను ప‌రీక్షించ‌గా ఇద్దరు మెలైడియోసిస్ బారిన ప‌డిన‌ట్లు గుర్తించామన్నారు. బ్యాక్టీరియా కారణంగా వ‌చ్చే మెలైడియోసిస్ వ్యాధి ప‌ట్ల ఆందోళ‌న చెందాల్సిన అవ‌స‌రం లేద‌ని, ఐవి యాంటీబ‌యోటిక్ చికిత్స ద్వారా రోగులు కోలుకుంటున్నార‌ని రఘునందన్ చెప్పారు.

అప్రమత్తంగా లేకుంటే ఎలా?: గుంటూరు రూరల్ మండలం తురకపాలెంలో మరణాల‌కు గ‌ల కార‌ణాల‌పై అమరావతి స‌చివాల‌యంలో మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సమీక్షించారు. మంత్రివర్గ సమావేశానికి ముందు నిర్వహించిన ఈ సమీక్షలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కృష్ణబాబు, ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ వీరపాండియన్, డీఎంఈ డాక్టర్ ర‌ఘునంద‌న్‌ పాల్గొన్నారు. తురకపాలెంలో మరణాలు ఎక్కువగా ఉన్నా కారణాల నిర్ధారణలో జరుగుతున్న జాప్యంపై మంత్రి ఉన్నతాధికారులను ప్రశ్నించారు. జులై నుంచి సెప్టెంబరు 3వ తేదీ మధ్య 23 మరణాలు జరిగినప్పుడు అప్రమత్తంగా కాకుంటే ఎలా అని జిల్లా అధికారుల తీరుపై అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు.

స్థానికంగా ఆశా, ఎ.ఎన్.ఎం.లు, మెడికల్ ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరు ప్రభుత్వ మెడిక‌ల్ కాలేజీ ల్యాబ్ నుంచి వచ్చే రక్త నమూనాల పరీక్షల ఫలితాలకనుగుణంగా అప్రమత్తమ‌య్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. ​గ్రామంలోని వారికి కిడ్నీ, హెచ్‌బీఎ1సీ (షుగర్), బీపీ టెస్టులు ఏ మేర‌కు జ‌రుగుతున్నాయ‌ని ఆరా తీశారు. తురకపాలెంలో క్షేత్రసాయి పర్యటన ద్వారా గుర్తించిన అంశాలను డీఎంఈ డాక్టర్ జి. రఘునందన్ మంత్రికి వివరించారు.

