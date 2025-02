ETV Bharat / state

రోడ్లేశారు - తొలిసారి ఆ గ్రామానికి అంబులెన్స్​ - గ్రామస్థుల హర్షం - GOVT WORKS OVER END TO DOLI DEATHS

State Government will Improve Road Connectivity And Put An End to Doli Deaths : గిరిజన ప్రాంతాల్లో డోలీ (Doli) మోతల గురించి తెలిసిందే. దశాబ్దాలుగా వారు పడుతున్న వెతలకు కూటమి ప్రభుత్వం స్వస్తి పలికింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని గిరిపుత్రులకు అండగా నిలిచింది. కొండ ప్రాంతాల్లో ఉన్న గ్రామాలకు రహదారి ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. ఇప్పటికే కొన్ని గ్రామాల్లో పనులు పూర్తయ్యి, వాహన రాకపోకలు సాగుతున్నాయి.

ఈ క్రమంలో శ్రీకాకుళం జిల్లా హిర మండల పరిధిలోని పెద్దగూడ పంచాయతీ గిరిజన గ్రామంలోకి తొలిసారిగా అంబులెన్స్‌ రావడంతో గిరిజనులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పెద్దగూడ పంచాయతీలో తొమ్మిది గిరిజన గ్రామాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఎత్తయిన కొండ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. ఈ గ్రామాలకు ఇంత వరకు పక్కా రహదారి సదుపాయం లేదు.

ఇటీవల నిర్మించిన రోడ్డు (ETV Bharat)

దీంతో అత్యవసర సమయంలోనూ ఆ గ్రామాల్లోకి అంబులెన్సులు (Ambulance) వచ్చేవి కావు. అనారోగ్యంతో బాధపడే వారిని, గర్భిణులను డోలీల్లో నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న కొత్తూరు మండలం గొట్టిపల్లికి చేర్చేవారు. ఇందుకు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడేవారు. వర్షాలు కురిసినప్పుడు ఆ కొండల్లో నీటి వాగుల నుంచి డోలీలో బాధితులను ఆస్పత్రిలో చేర్చడానికి ఎంతో కష్టపడేవారు.