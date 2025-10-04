ETV Bharat / state

స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అర్హులెవరు? అనర్హులెవరు? - ఎస్​ఈసీ మార్గదర్శకాలు ఇవే

స్థానిక సంస్థల అభ్యర్థుల అర్హతలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, గుత్తేదారులు, అంగన్‌వాడీలు పోటీకి అనర్హులని వెల్లడి - నెరవేర్చగల, హైతుబద్ధమైన హామీలే మ్యానిఫెస్టోలో పొందుపర్చాలని నిర్దేశించిన ఎస్​ఈసీ

LOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANA
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 8:30 AM IST

SEC Guidelines on Local Body Elections : నామినేషన్ల పరిశీలన తేదీ నాటికి 21 ఏళ్లు నిండి ఉన్న వారే తెలంగాణ గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీకి అర్హులని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం(ఎస్​ఈసీ) పేర్కొంది. పోటీచేసే గ్రామం, ప్రాదేశిక నియోజకవర్గంలో అభ్యర్థులు ఓటు కలిగి ఉండాలని సూచించింది. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచి, వార్డు సభ్యులుగా పోటీకి సంబంధించిన అర్హతలపై మార్గదర్శకాలను నిర్దేశించింది.

స్థానిక అభ్యర్థుల అర్హతలపై ఎస్​ఈసీ నిబంధనలు :

  • అంగన్‌వాడీ కార్యకర్తలు, గ్రామ సేవకులు, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, స్థానిక సంస్థల ఎయిడెడ్‌ సంస్థలు, స్థానిక సంస్థల్లో పనిచేసే వారు పోటీకి అనర్హులు.
  • శాసనసభ లేదా పార్లమెంటు చేసిన చట్టం కింద ఏర్పాటయ్యే సంస్థలోని ప్రతినిధి స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హుడు కాదు. పూర్తిస్థాయి బధిరులు, మతిస్థిమితం లేనివారు అనర్హులు. మతసంబంధమైన సంస్థల ఛైర్మన్లు, సభ్యులకూ పోటీ చేసేందుకు అవకాశం లేదు.
  • సింగరేణి, ఆర్టీసీలలో మేనేజింగ్‌ ఏజెంట్, మేనేజర్‌ లేదా సెక్రటరీ హోదాలో పనిచేసే వారు కాకుండా ఇతర ఉద్యోగులు స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి అర్హులు. రేషన్‌ డీలర్లూ ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయవచ్చు.
  • క్రిమినల్‌ కోర్టులో కొన్ని నేరాలకు శిక్ష పడిన వ్యక్తి శిక్ష విధించిన తేదీ నుంచి ఐదేళ్ల వరకు ఎన్నికకు అనర్హుడవుతాడు. పౌరహక్కుల పరిరక్షణ చట్టం-1955 పరిధిలోకి వచ్చే కేసుల్లో శిక్ష పడినవారు పోటీకి అనర్హులుగా ఎస్​ఈసీ పేర్కొంది.
  • పంచాయతీ, మండల పరిషత్​, జిల్లా పరిషత్‌లలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఏదైనా పనికి కాంట్రాక్టు చేసుకున్నా లేదా నిర్వహణకు ఒప్పందం చేసుకున్న వారు(గుత్తేదారులు) పోటీకి అర్హత ఉండదు.

హేతుబద్ధమైన హామీలే ఇవ్వాలి : రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా రూపొందించే ప్రణాళిక(మ్యానిఫెస్టో)లో నెరవేర్చగల, హేతుబద్ధమైన హామీలను మాత్రమే పొందుపర్చాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం(ఎస్​ఈసీ) నిర్దేశించింది. హామీలను నెరవేర్చేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక వనరులను సమకూర్చుకునే మార్గాలను కూడా విస్తృతంగా సూచించాలని స్పష్టంచేసింది. ఓటర్లపై అనవసర ప్రభావాన్ని చూపే వాగ్దానాలను నివారించాలని పేర్కొంది. తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్‌ చట్టం-2018 అనుసరించి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా పార్టీలు, అభ్యర్థులు ప్రణాళికల విడుదల సందర్భంగా పాటించాల్సినటువంటి మార్గదర్శకాలను సంఘం నిర్దేశించింది.

  • భారత రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన రాష్ట్ర విధాన నిర్దేశక సూత్రాల్లో భాగంగా సంక్షేమ పథకాలు, కార్యక్రమాలపై హామీలను ఇవ్వొచ్చు.
  • వాగ్దానాల(హామీల) తర్కం, అమలు, విశ్వసనీయత, ఆర్థిక స్తోమతలను ప్రణాళిక ప్రతిబింబించాలి.
  • రాజ్యాంగ ఆదర్శాలకు విరుద్ధమైన, ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిలోని ఇతర నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా ఉండే హామీలు ఉండొద్దు. ఎన్నికల ప్రక్రియ స్వచ్ఛతకు భంగం కలిగించేలా, ఓటు హక్కు వినియోగంలో ఓటర్లపై ప్రభావాన్ని చూపేవిధంగా హామీలు చేయకూడదు.
  • స్థానిక ఎన్నికల ఏ దశలో అయినా ప్రణాళికను విడుదల చేయొచ్చు. పోలింగ్‌ ప్రక్రియ ముగియడానికి రెండు రోజుల ముందు మాత్రం నిషేధం.

ఏజెంట్లుగా వారిని నియమించొద్దు : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఓటర్లపై అనుచిత ప్రభావాన్ని నివారించేందుకు అధికార, రాజకీయ హోదాలు ఉన్నవారిని పోలింగ్, కౌంటింగ్‌ ఏజెంట్లుగా నియమించొద్దని ఎస్​ఈసీ ఆదేశించింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మేయర్లు, డిప్యూటీ మేయర్లు, పురపాలిక, జిల్లా ప్రజాపరిషత్‌, మండల ప్రజాపరిషత్, జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా సహకార సంస్థల ఛైర్‌పర్సన్లు, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్లు, కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు లాంటి వారిని ఏజెంట్లుగా పెట్టొద్దని తెలిపింది.

