స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్​ విడుదల - అక్టోబర్‌ 23న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలి విడత పోలింగ్

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 10:46 AM IST

Updated : September 29, 2025 at 10:59 AM IST

1 Min Read
State Election Commission Released Local body Election Schedule :

  • రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి నిన్న సాయంత్రమే గెజిట్లు విడుదల జరిగింది: ఎస్‌ఈసీ రాణికుముదిని
  • అన్ని జిల్లాలు, మండలాల్లో రిజర్వేషన్ల ఖరారు జరిగింది: ఎస్‌ఈసీ రాణికుముదిని
  • 31 జిల్లాల్లోని 565 మండలాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహణ
  • 5,749 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు: ఎస్‌ఈసీ రాణికుముదిని
  • 565 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు: ఎస్‌ఈసీ రాణికుముదిని
  • స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు 1.12 లక్షల పోలింగ్‌ స్టేషన్లను గుర్తించాం
  • అక్టోబర్‌ 9 నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరణ
  • మొదట ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు
  • అక్టోబర్‌ 23న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలి విడత పోలింగ్
  • అక్టోబర్‌ 27న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల రెండో విడత పోలింగ్‌
  • అక్టోబర్‌ 17న సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్‌ జారీ
  • సర్పంచ్‌ ఎన్నికలకు అక్టోబర్‌ 31 న తొలి విడత పోలింగ్‌
  • ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు
