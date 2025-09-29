స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల - అక్టోబర్ 23న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలి విడత పోలింగ్
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల - ప్రెస్మీట్లో వివరాలు వెల్లడించిన ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని - 31 జిల్లాల్లోని 565 మండలాల్లో ఎన్నికలు - అక్టోబర్ 23న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలి విడత పోలింగ్
SEC On Local Body Elections 2025 (EENADU)
State Election Commission Released Local body Election Schedule :
- రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి నిన్న సాయంత్రమే గెజిట్లు విడుదల జరిగింది: ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని
- అన్ని జిల్లాలు, మండలాల్లో రిజర్వేషన్ల ఖరారు జరిగింది: ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని
- 31 జిల్లాల్లోని 565 మండలాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహణ
- 5,749 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు: ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని
- 565 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు: ఎస్ఈసీ రాణికుముదిని
- స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు 1.12 లక్షల పోలింగ్ స్టేషన్లను గుర్తించాం
- అక్టోబర్ 9 నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరణ
- మొదట ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు
- అక్టోబర్ 23న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ తొలి విడత పోలింగ్
- అక్టోబర్ 27న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల రెండో విడత పోలింగ్
- అక్టోబర్ 17న సర్పంచ్ ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ జారీ
- సర్పంచ్ ఎన్నికలకు అక్టోబర్ 31 న తొలి విడత పోలింగ్
- ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు
