State Cancer Institute Doctors Free Medication to Cancer Patients : కర్నూలు సర్వజన ఆసుపత్రిలోని స్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ వైద్యులు క్యాన్సర్ బాధితులకు ఊపిరి పోస్తున్నారు. ఈ ఏడాది మే నుంచి శస్త్రచికిత్సలు ప్రారంభమయ్యాయి. జులై వరకు సుమారు 120 మంది క్యాన్సర్ బాధితులకు శస్త్రచికిత్సలు చేసి ప్రాణాలు నిలిపారు. ఇక్కడ 120 పడకలు ఉన్నాయి. రేడియేషన్ అంకాలజీ, మెడికల్ అంకాలజీ, సర్జికల్ అంకాలజీ, ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ అంకాలజీ విభాగాల్లో కేసులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. మెడికల్ అంకాలజీ విభాగంలో మూడు నెలల కాలంలో 630 మందికి కిమో థెరపీ చేశారు. రేడియేషన్ అంకాలజీ విభాగంలో 130 మందికి రేడియేషన్ చికిత్స అందించారు. సర్జికల్ అంకాలజీ విభాగంలో మే నెలలో 28, జూన్లో 36, జులైలో 55 మందికి విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించి బాధితులకు సాంత్వన చేకూర్చారు.
వైఎస్సార్సీపీ నిర్లక్ష్యం - సౌకర్యాలు కల్పించిన కూటమి ప్రభుత్వం : స్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్కు 2018లో అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం రూ.120 కోట్లు మంజూరు చేసింది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసింది. ఎన్నికల ముందు 2024లో హడావుడిగా ప్రారంభించింది. కనీస సౌకర్యాలు కల్పించకపోవడంతోపాటు అవసరమైన వైద్య పరికరాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. అలంకారప్రాయంగా మారింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రూ.కోట్ల విలువైన వైద్య పరికరాలు తెప్పించింది. వైద్యులు, సిబ్బందిని నియమించడంతో ఈ ఏడాది మే నుంచి వైద్య సేవలు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఓపీ పెరిగింది :
- నిత్యం ఓపీ 50 వరకు, ఐపీ 5 నుంచి 10 వరకు ఉంటోంది. ప్రతి నెలా 1,500 వరకు ఓపీ సేవలు అందుతున్నాయి.
- ప్రివెంటివ్ అంకాలజీలో మంగళ, గురువారాల్లో ఓపీ ఉంటుంది. క్యాన్సర్ అనుమానితులకు వైద్య పరీక్షలు చేసి వచ్చే ఫలితాల ఆధారంగా ఆయా విభాగాలకు పంపుతారు.
- సర్జికల్ ఆంకాలజీ విభాగంలో బ్రెస్టు, లివర్ వంటి క్యాన్సర్ బాధితులకు అవసరమైతే శస్త్ర చికిత్సలు చేస్తారు.
- మెడికల్ అంకాలజీ విభాగంలో కేసును బట్టి కిమో చికిత్స అందిస్తారు.
- క్యాన్సర్ బారిన పడి చివరి స్టేజిలో ఉన్నవారికి ప్యాలియేటివ్ కేర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇక్కడ వైద్య సేవలు అందిస్తారు.
రోజురోజుకు పెరుగుతున్న క్యాన్సర్ కేసులు - అప్రమత్తత లేకుంటే అంతే!
లక్షల విలువైన వైద్యం ఉచితంగా : ఓర్వకల్లు మండలం కాల్వకు చెందిన రసూల్ సాహెబ్ (54) క్లోమ క్యాన్సర్తో బాధపడుతూ గత నెల 13న కర్నూలు సర్వజన ఆసుపత్రి ఆవరణలోని స్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేరారు. అంకాలజిస్ట్ డా. చైతన్యవాణి, డా. బీసన్న, అనస్థీషియా భారతి, సంధ్య, జ్యోత్న్సలు కలిసి 18వ తేదీన శస్త్రచికిత్స చేశారు. ఇందుకు ఆరు గంటల సమయం పట్టింది. బాధితుడు కోలుకోవడంతో గత నెల 28న ఇంటికి పంపారు. అదే ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో ఈ వైద్యం చేయించుకోవాలంటే సుమారు రూ.5 లక్షల వరకు ఖర్చయ్యేదని వైద్యులు తెలిపారు.
మాడ్యులర్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి వస్తే : గత మూడు నెలల కాలంలో అన్ని యూనిట్లలో కేసులు గణనీయంగా పెరిగాయని స్టేట్ క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ డా. ప్రకాశ్ తెలిపారు. ఆపరేషన్ థియేటర్ ఒక్కటే ఉందని, మాడ్యులర్ థియేటర్లు అందుబాటులోకి వస్తే శస్త్రచికిత్సల సంఖ్య పెరుగుతుందన్నారు. డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాబ్ తదితరాలకు రూ.20 కోట్ల వరకు మంజూరైందని, అన్ని వైద్య పరీక్షలు ఇక్కడే చేసి ఉత్తమ సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని డాక్టర్ ప్రకాశ్ వివరించారు.
