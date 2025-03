ETV Bharat / state

ఎగ్జామ్స్​ వేళ - టెన్త్​ విద్యార్థులకు 'పరీక్ష'గా ప్రయాణం - SSC EXAMS 2025

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

SSC Students Facing Problems to Attend for Exams in Ambedkar Konaseema District: నిత్యం రేవులు దాటి పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వెళ్లి చదివే విద్యార్థులకు పరీక్షల సమయంలోనూ అవస్థలు తప్పడం లేదు. విద్యార్థులు ఇళ్ల నుంచి రేవుల వరకు వచ్చి అక్కడ పడవలు ఎక్కి మళ్లీ ఆటోలు, ఇతర వాహనాలు పట్టుకొని పరీక్షా కేంద్రాలకు హాజరు కావడం పెద్ద ప్రహసనంలా మారింది.

అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో ఐపోలవరం మండలం గూగుల్ లంక, కాట్రేనికోన మండలం రామాలయంపేట, మాగసానితిప్ప, పి. గన్నవరం మండలాన్ని ఆనుకుని ఉన్న అయోధ్యలంక, మర్రిమూల ప్రాంతాల నుంచి 10వ తరగతి విద్యార్థులు ప్రస్తుతం రేవులు దాటి పరీక్షా కేంద్రాలకు వస్తున్నారు. ఇలా పరీక్షా కేంద్రాలకు చేరుకోవడమే వారికి పెద్ద పరీక్షలా ఉంది. ఆయా రేవుల వద్ద వంతెనలు నిర్మిస్తే విద్యార్థులకే కాకుండా వరదల సమయంలో లంక గ్రామాల ప్రజలకు ఎంతగానో మేలు కలుగుతుంది.

AP SSC Exams 2025 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 17వ తేదీ నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు జరుగుతున్నాయి.రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆంగ్లమాధ్యమంలో 5,64,064 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు. తొలిసారి ఏడు పేపర్ల విధానంలో ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తున్నారు. సామాన్యశాస్త్రంలో భౌతిక, రసాయనశాస్త్రాలు కలిపి ఒక పేపర్‌గా జీవశాస్త్రం మరో పేపర్‌గా ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల వరకు ఇవి జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 31వ తేదీ వరకు 3,450 కేంద్రాల్లో విద్యార్థులు పరీక్షలు రాయనున్నారు. మరోవైపు ఎగ్జామ్స్​కి హాజరయ్యే విద్యార్థులకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.