పదో తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్​ - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచి మార్కులు పక్కా

SSC Exam Answering Tips in Telugu : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పదో తరగతి పరీక్షలకు అధికారులు పూర్తి ఏర్పాట్లు చేశారు. మార్చి 18 నుంచి జరగబోయే ఈ పరీక్షల్లో ఉత్తమ మార్కులు సాధించడాని విద్యార్థులు ప్రిపేర్​ అవుతున్నారు. పరీక్షలంటే భయపడకుండా ఆత్వవిశ్వాసంతో రాస్తే మంచి మార్కులు సాధించవచ్చని విద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పరీక్ష రాసేటప్పుడు విద్యార్థులు చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్ల వల్ల మార్కులు తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుందని, అలాంటివి జరగకుండా ఈ కింది జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచి స్కోరు సాధించవచ్చని అంటున్నారు.

పరీక్షలు రాసేవారిలో ఎక్కవ మంది విద్యార్థులు ప్రశ్నపత్రం ఇచ్చిన ఐదు నిమిషాల్లోనే జవాబులు రాయడం స్టార్ట్​ చేస్తారు. అలా చేయకూడదు. ముందుగా ప్రశ్నల్ని పూర్తిగా చదవాలి. తర్వాత అడిగిన ప్రశ్నకు ఎన్ని మార్కులు? జవాబు ఎంత మేరకు రాయాలో ముందుగానే నిర్ణయించుకుని మొదలుపెట్టాలి.

ప్రశ్నపత్రంలో ఛాయిస్​ ఉన్నప్పుడు వాటి ఎంపిక సరిగ్గా ఉండేలా చూసుకోండి. కఠినంగా ఉన్న ప్రశ్నలను చూసి ఆందోళన చెందొద్దు. ముందుగా సులభంగా ఉన్న ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాసి తర్వాత కఠిన ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.

పరీక్షలు రాసేటప్పుడు రెడ్​ ఇంక్​ పెన్నులు నిషేధం. నీలం (బ్లూ), నలుపు (బ్లాక్​) ఇంక్​ పెన్నులను మాత్రమే వాడాలి. సమాధాన పత్రాలతో కూడిన ప్రతి పేజీకి ఎడమ వైపు 2 లేదా 2.5 సెంటిమీటర్ల మార్జిన్​ను వదలితే జవాబు పత్రం చూడటానికి నీట్​గా ఉంటుంది.

ప్రశ్నల గురించి ఎక్కవ ఆలోచించకుండా, మార్కుల ఆధారంగా ప్రశ్నలకు జవాబులు రాసేలా జాగ్రత్తగా పడండి. పెద్దపెద్ద అక్షరాలతో మరీ ఎక్కవ మార్జిన్ వదిలేసి ఎక్కువ పేజీలు నింపాలని చూస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. సమాధాన పత్రాలు దిద్దేటప్పుడు ఉపాధ్యాయులు అసహనానికి గురయ్యే అవకాశముంటుంది.

