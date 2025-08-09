Srushti Fertility Centre Case: సరోగసీ ముసుగులో ఎంతోమందిని మోసం చేసిన సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కేసులో విశాఖ కేజీహెచ్కు చెందిన ముగ్గురు డాక్టర్లు అరెస్టు కావడం కలకలం రేపింది. ఇదే కేసులో మరో ముగ్గురు డాక్టర్ల పాత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించి పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. వారి బ్యాంకు అకౌంట్లు, ఇతర వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. అరెస్టైన కేజీహెచ్ డాక్టర్ల నుంచి ఆ ముగ్గురి సమాచారం రాబట్టేందుకు కస్టడీకి కోరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇదే కేసులో మధ్యవర్తులుగా వ్యవహరించిన విజయ, రత్న, సరోజ అనే ముగ్గురు మహిళలను సైతం తాజాగా అరెస్టు చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేత సోదరుడు కీలకం: సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కేసులో అరెస్టయిన వైద్యుడు వాసుపల్లి రవి విశాఖ కేజీహెచ్ ఎనస్థీషియాలజీ విభాగాధిపతిగా, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్గానూ పనిచేస్తున్నారు. ఈయన మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్సీపీ విశాఖ దక్షిణ నియోజకవర్గ బాధ్యులు వాసుపల్లి గణేష్కుమార్ సోదరుడు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో డాక్టర్ రవికి బదిలీ అయినా కొద్దిరోజుల్లో డిప్యుటేషన్పై తిరిగి కేజీహెచ్కే వచ్చారు. డాక్టర్ రవికి ‘సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్’ బాగోతంలో డాక్టర్ నమ్రత భారీగా డబ్బులు ముట్టజెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.
కలిసి చదివారు, కలిసి అక్రమాలు చేశారు: డాక్టర్ రవి, ఇదే కేసులో అరెస్టయిన గైనకాలజీ విభాగ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ ఉషాదేవి, డాక్టర్ నమ్రత కలిసి ఆంధ్రా మెడికల్ కాలేజీ 1988 బ్యాచ్లో ఎంబీబీఎస్ పూర్తిచేశారు. డాక్టర్ ఉషాదేవి సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్లో ప్రసూతి వైద్యం అందించేవారు. పిల్లల ఆరోగ్యస్థితిని పీడియాట్రీషియన్ వైద్యురాలు విద్యుల్లత పర్యవేక్షించేవారని తెలుస్తోంది.
అమ్మిందెవరు? - కొన్నదెవరు?: 2018 నుంచి 2023 వరకు విశాఖ జడ్పీ రోడ్డులో ఒక బిల్డింగ్లో సృష్టి హాస్పిటల్ కొనసాగింది. 2023 తర్వాత దానిపక్కనే ఉన్న మరొక బిల్డింగ్లోకి మార్చారు. కొత్త బిల్డింగ్లో బోర్డు పెట్టకుండా 5, 6 అంతస్తులను అద్దెకు తీసుకున్నారు. శిశువిక్రయాల్లో 80 శాతం అరకు, పాడేరు, ఒడిశా వంటి ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి పిల్లలను తెచ్చినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సరోగసీ కోసం వచ్చినవారి అండాలు, వీర్యం సేకరించి, అద్దెగర్భం ఎవరిదో చెప్పకుండానే కథ నడిపించేవారు. ఏజెన్సీలో గర్భిణులను ముందస్తుగానే గుర్తించి, వారితో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాక, కాన్పు చేసి ఆ పిల్లలను డబ్బులిచ్చినవారికి ‘సరోగసీ’ పేరుతో ఇచ్చేవారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పిల్లలను ఎవరు అమ్మారు? ఎవరు కొన్నారనే కోణంలోనూ పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.
కాగా ఇప్పటికే సృష్టి ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ కేసులో సంస్థ నిర్వాహకులు ఐవీఎఫ్ చికిత్సకు వచ్చిన వారిని సరోగసి పేరిట మోసం చేసి డబ్బులు తీసుకున్నారంటూ పలు ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. ఈ మేరకు ఇటీవల మరో 4 ఎఫ్ఐఆర్లను పోలీసులు నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తమకు ఇచ్చిన మెడికల్ రిపోర్టులను తీసుకొచ్చి పలువురు బాధితులు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
