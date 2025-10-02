ETV Bharat / state

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - శాస్త్రోక్తంగా శ్రీవారి చ‌క్రస్నానం

ముగింపు దశకు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - 9 రోజుల పాటు సామాన్య భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేవలు

Tirumala_srivari_chakrasnanam (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 1:35 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 1:59 PM IST

2 Min Read
Srivari Chakrasnanam in Tirumala According to Scriptures: నేటితో తిరుమల శ్రీనివాసుడి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. చివరి రోజు శ్రీవారి చక్రస్నానం శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాల్లో చివరి రోజైన గురువారం భక్తులు భారీగా విచ్చేసి శ్రీవారి పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. తెల్లవారుజామున 3 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు స్వామివారి పల్లకీ ఉత్సవం వైభవంగా జరిగింది.

అనంతరం శ్రీ భూవరాహస్వామి ఆలయం ముఖ మండపంలో శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామికి, శ్రీ సుదర్శన చక్రత్తాళ్వార్లకు స్నపనతిరుమంజనం అద్భుతంగా నిర్వహించారు. 9 రోజుల ఉత్సవాల్లో జరిగిన అన్ని సేవలూ సఫలమై లోకం క్షేమంగా ఉండటానికి, భక్తులు సుఖశాంతులతో ఉండటానికి స్వామివారికి చక్రస్నానం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఛైర్మన్‌ బీఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్‌కుమార్ సింఘాల్‌, బోర్డు స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు.

"బ్రహ్మోత్సవాల్లో రూ.25.12 కోట్ల హుండీ ఆదాయం వచ్చింది. తొమ్మిది రోజులపాటు 5.08 లక్షలమంది దర్శనం చేసుకున్నారు. 26 లక్షల మందికిపైగా అన్నప్రసాదాలు స్వీకరించారు. 2.24 లక్షల మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. 28 లక్షల లడ్డూ విక్రయాలు జరిగాయి." -బి.ఆర్‌.నాయుడు, టీటీడీ ఛైర్మన్‌

9 రోజుల పాటు సామాన్య భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సేవలు అందించినట్లు టీటీడీ ఈవో అనిల్‌కుమార్‌ సింఘాల్‌ తెలిపారు. అన్ని శాఖల సహకారంతోనే ఉత్సవాలను విజయవంతంగా ముగించినట్లు వివరించారు. 8 రోజులు పాటు తిరుమాడ వీధుల్లో స్వామివారు వివిధ వాహనాలపై విహరించి భక్తులను అనుగ్రహించారు. వేల మంది భక్తులు మాడవీధుల్లో గంటలు తరబడి నిరీక్షించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. గరుడోత్సవం రోజున సుమారు 3 లక్షల మందికి పైగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారని అధికారులు అంచనా వేశారు.

వాహన సేవలకు చివరి రోజున సాయంత్రం అశ్వ వాహనంపై స్వామివారికి తిరుమాడ వీధుల్లో ఊరేగింపు జరిగింది. సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు సాక్షాత్తు ఆ బ్రహ్మదేవుడు స్వామివారికి నిర్వహిస్తారని ప్రతీతి. తమ దోషాలను పోగొట్టుకునేందుకు బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు దేశం నలుమూలల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచీ భక్తులు తరలివచ్చారు. చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవ ఘట్టం పూర్తయిందని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు.

Last Updated : October 2, 2025 at 1:59 PM IST

TAGGED:

SRIVARI CHAKRASNANAM IN TIRUMALATIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2025TIRUMALA BRAHMOTSAVAMతిరుమల చక్రస్నానంTIRUMALA SRIVARI CHAKRASNANAM

