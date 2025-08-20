MLA Budda Rajasekhar Reddy Issue : టీడీపీలో కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, నేతలు వారి తీరుతో పాటు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు వివాదానికి కారణమవుతున్నాయి. ఓవైపు గ్రూపు తగాదాలు, అంతర్గత విభేదాలను ప్రోత్సహిస్తూనే కొన్నిసార్లు అధికారులతోనూ దురుసుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తద్వారా పార్టీతో పాటు ప్రభుత్వానికి నష్టం కలిగించేలా వ్యవరిస్తున్నారు. ఇటీవలే అనంతపురం ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదస్పదమయ్యాయి.
అదేవిధంగా ఆమదాలవలస ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్, గుంటూరు తూర్పు ఎమ్మెల్యే నసీర్ అహ్మద్ల వ్యవహారంపై పలు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇలాంటి ఘటనలపై టీడీపీ అధినేత, సీఎం చంద్రబాబు స్పందిస్తూ అలాంటి వారిని హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నారు. గ్రూపు తగాదాలు, అంతర్గత విభేదాలతో పార్టీతో పాటు ప్రభుత్వానికి నష్టం కలిగించేలా ఎవరు వ్యవహరించినా ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేస్తున్నారు. అయినా కొందరూ వీటిని పెడచెవిన పెడుతున్నారు.
Srisailam MLA on Forest Officials : తాజాగా శ్రీశైలం ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్రెడ్డి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఎమ్మెల్యేతో పాటు ఆయన అనుచరులు కలిసి తమపై దాడి చేశారని అటవీశాఖ ఉద్యోగులు ఆరోపణలు చేశారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు టైగర్, మార్కాపురం డివిజన్లోని నెక్కంటి రేంజ్ అటవీ ఉద్యోగులపై మంగళవారం నాడు రాత్రి 10 గంటలకు శ్రీశైలం సమీపంలోని శిఖరేశ్వరం వద్ద వారు దాడికి పాల్పడ్డారని తెలిపారు.
ఈ మేరకు అటవీశాఖ ఉద్యోగులు శ్రీశైలం వన్టౌన్ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. నెక్కంటి రేంజ్ ఉప అటవీ అధికారి రామ్ నాయక్, బీట్ అధికారులు మోహన్కుమార్, గురవయ్య, డ్రైవర్ కరీముల్లాను కిడ్నాప్ చేసి దాడి చేశారని ఫిర్యాదులో తెలిపారు. మరోవైపు దీనిపై అటవీశాఖ ఉద్యోగులు ఇప్పటికే ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
అనంతరం అటవీశాఖ ఉద్యోగులు మీడియాతో మాట్లాడారు. విధుల్లో ఉన్న సిబ్బందిపై దాడి చేయడం, దుర్భాషలాడటం హేయమైన చర్యగా వారు వివరించారు. దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఘటన గురించి ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ను కలిసి వివరిస్తామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం పరంగా ఎమ్మెల్యేపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయణ్ని పదవి నుంచి తొలగించాలని డిమాండ్ చేశారు. మరోవైపు అటవీ సిబ్బందిపై దాడిని ఖండిస్తూ దోర్నాల, యర్రగొండపాలెం, సున్నిపెంట, శ్రీశైలం, చెంచు, గిరిజన సంఘాలు నిరసన చేపట్టారు.
ఘటనపై ఆరా తీసిన చంద్రబాబు : అటవీ ఉద్యోగులతో ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్రెడ్డి వివాదంపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. దీనిపై ఆయన అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. సిబ్బందిపై ఘర్షణ వ్యవహారంలో ఎమ్మెల్యే తీరుపై ముఖ్యమంత్రి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. వివాదాలకు ఆస్కారం ఇవ్వడంపై చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తప్పు ఎవరిదైనా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. దీంతో పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. మరోవైపు మొత్తం వ్యవహారంపై నివేదిక ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.
ఈ ఘటనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కూడా స్పందించారు. శ్రీశైలం అటవీ ప్రాంతంలో విధి నిర్వహణలో ఉన్న అటవీశాఖ ఉద్యోగులతో ఘర్షణకు దిగి, దాడికి పాల్పడ్డిన ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్రెడ్డి, ఆయన అనుచరుల ప్రమేయంపై విచారించి నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధ్యులపై నిబంధనల ప్రకారం కేసులు నమోదు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. చట్టాలను అతిక్రమించి క్రిమినల్ చర్యలకు పాల్పడి ఏ స్థాయిలో ఉన్నవారినైనా ఉపేక్షించకూడదని తేల్చి చెప్పారు.
ఒకవేళ తాము తప్పు చేసినా బాధ్యులను చేయమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, తాను కూడా శాసనసభలో స్పష్టంగా చెప్పామని పవన్ కల్యాణ్ గుర్తుచేశారు. నిబద్ధతతో, నియంత్రణతో తాము విధులు నిర్వర్తిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్రజా జీవితంలో ఉన్నవారు ముందుగా తమను తాము నియంత్రించుకోవాలని హితవు పలికారు. ఉద్యోగుల విధి నిర్వహణకు ఆటంకం కలిగించేవారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూటమి ప్రభుత్వం ఉపేక్షించదని పవన్ కల్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.
ఎమ్మెల్యే చదలవాడపై టీడీపీ అధిష్ఠానం సీరియస్ - వివరణ ఇవ్వాలని ఆదేశం
ఎక్కడా లేని సమస్యలు తిరువూరులోనే ఎందుకొస్తున్నాయి? - సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి