ఓటమి నుంచి పాఠాలు - ఒకేసారి ఐదు ఉద్యోగాలు
వైకల్యం ఓడింది, మనోధైర్యం గెలిచింది - అతని కఠోర సాధన, సంకల్పానికి విజయం తలవంచింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 6:00 PM IST
Srinivasulu from Anantapur Five Govt Jobs in DSC : శరీరంలో అన్ని అవయవాలు సక్రమంగా ఉన్నా, చిన్న చిన్న సమస్యలకే సతమతమవుతుంటారు కొందరు. పేదరికం, కుటుంబ పరిస్థితులతో లక్ష్యాన్ని చేరుకునే క్రమంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అదిగమించలేక మధ్యలోనే వదిలిపెడతారు. కానీ అందుకు భిన్నమైనవే అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాసులు, విజయనగరం జామి సింహాచలం నాయుడు విజయ గాథలు.
శ్రీనివాసులుది పేద కుటుంబం. తల్లిదండ్రులు చేనేత కార్మికులు. అందులోనూ తండ్రి పక్షవాతంతో మంచం పట్టాడు. తల్లి నేత కార్మికురాలిగా పనిచేస్తూ అందించిన సహకారంతో ఆయన డీఎస్సీ కోసం సాధన చేశాడు. 2018లో రాసిన పరీక్షలో ఒక్క మార్కుతో ఓటమిని చవిచూసిన అతను అదే కసితో చదివి తాజా డీఎస్సీలో ఐదు ఉద్యోగాలు కైవసం చేసుకోవడం గమనార్హం.
ఏకంగా ఐదు ఉద్యోగాలు : ఉరవకొండలోని పదోవార్డు రంగావీధిలో నివసిస్తున్న రొడ్డ వరలక్ష్మి- ఎర్రిస్వామి దంపతులు చేనేత కార్మికులు. తల్లిదండ్రుల కష్టాలను చిన్నప్పటి నుంచే చూస్తూ పెరిగిన వారి కొడుకు శ్రీనివాసులు ఉన్నంతలో చక్కగా చదువుతూ ముందుకు సాగాడు. దూర విద్యలో డిగ్రీ, ఎస్కేయూలో బీఈడీ పూర్తి చేశాడు. గతంలో ఎదురైన ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ఇటీవల ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన డీఎస్సీ కోసం మరింతగా శ్రమించాడు. తుది ఫలితాల్లో ఏకంగా ఐదు ఉద్యోగాలు సాధించడం గమనార్హం. వాటిలో గణితం స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఎస్ఏ), ఎస్ఏ ఫిజికల్సైన్స్, టీజీటీ గణితం (మాడల్ పాఠశాల), టీజీటీ ఫిజికల్ సైన్స్, టీజీటీ సైన్స్లను సొంతం చేసుకున్నాడు. చివరగా ఎస్ఏ గణితం ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాడు.
ఎంతో ఇష్టంగా నిరంతర సాధనతోనే సాధ్యం : శ్రీనివాసులుకు ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం అంటే చాలా ఇష్టం. దానిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో 2018, 2019లో రైల్వే గ్రూప్-డీ ఉద్యోగాలు సాధించినా.. అందులో చేరలేదు. ప్రస్తుతం డీఎస్సీలో ఐదు ఉద్యోగాలు సాధించడంలో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, సన్నిహితులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాధాకృష్ణ అనే మాస్టారు సాయంతో నిరంతర సాధన చేయడంతో ఉద్యోగం సాధ్యమైందని ఈ సందర్భంగా శ్రీనివాసులు పేర్కొన్నారు.
'బతికి ఏం సాధిస్తావ్? ఇక చనిపో అన్నారు' - కట్చేస్తే ఆ యువతి సంకల్పం - తలవంచిన వైకల్యం
సత్తా చాటారు - కొలువు సాధించారు : మరోవైపు జామి సింహాచలం నాయుడు మనోస్థైర్యం ముందు వైకల్యం ఓడింది. అతని కఠోర సాధన, సంకల్పానికి విజయం తలవంచింది. పుట్టుకతోనే రెండు చేతులు వంకర్లు పోవడంతో కాళ్లతోనే అన్ని పనులు చేసుకోవడం నేర్చుకున్నారు. తినడం, చదవడం, రాయడం, పేజీలు తిరగేయడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. కష్టపడి చదివి ఇటీవల మెగా డీఎస్సీలో ఓపెన్ విభాగంలో సత్తా చాటి కొలువు సాధించారు విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలం గనిశెట్టిపాలెం గ్రామానికి చెందిన జామి సింహాచలం నాయుడు.
సింహాచలం తండ్రి సన్యాసిరావు (వ్యవసాయం), తల్లి సన్యాసమ్మ (కూలీ). బాబాయి నర్సింగరావు ఉపాధ్యాయుడు. ఆయన పని చేస్తున్న బడిలోనే సింహాచలం నాయుడు పది వరకు చదువుకున్నాడు. ఆయన సూచన మేరకు డిగ్రీ తర్వాత డైట్, బీఈడీ పూర్తి చేశాడు. ఈ ఏడాది మెగా డీఎస్సీ ప్రకటన వచ్చిన తర్వాత ఆరోగ్యం, ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలించక ఇంటి వద్దే ఆన్లైన్ తరగతులకు హాజరై తర్ఫీదు పొందాడు. 89.2 మార్కులు, 320 ర్యాంకుతో ఓపెన్ కేటగిరీలో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగానికి అర్హత సాధించాడు. ట్రైబల్ మేనేజ్మెంట్కు ఎంపిక కావడంతో తన పరిస్థితిని గమనించి, రహదారి పక్కనున్న పాఠశాలలో కొలువు ఇప్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని, అధికారులను ఈ యువకుడు కోరుతున్నాడు. ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం సాధించినా ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నదే తన అంతిమ లక్ష్యమని తెలిపాడు.