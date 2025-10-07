ఘనంగా సిరిమానోత్సవం - పైడిమాంబ నినాదాలతో మారుమోగిన వీధులు
చదరగుడి నుంచి విజయనగరం కోట వరకు 3 పర్యాయాలు ఊరేగిన అమ్మవారు - కోటలోని శక్తి పీఠానికి ప్రణమిల్లి చదరగుడి ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకున్న సిరిమాను
SRI PYDITHALLI AMMAVARI SIRIMANOTSAVAM 2025: విజయనగరాన్ని ఆధ్యాత్మిక రంగుతో ముంచెత్తుతూ, ఈ ఏడాది కూడా శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి సిరిమానోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. దసరా పండుగ ముగిసిన వెంటనే ప్రతి సంవత్సరం నిర్వహించే ఈ సిరిమానోత్సవం, పైడిమాంబ ఉత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టంగా నిలుస్తుంది. ఆధ్యాత్మికత, విశ్వాసం, సాంప్రదాయం, శ్రద్ధల సమ్మేళనంగా జరిగిన ఈ ఉత్సవాన్ని తిలకించేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు విజయనగరానికి తరలివచ్చారు.
సిరిమానుపై అమ్మవారి ఊరేగింపు: సిరిమానోత్సవం చదరగుడి ప్రధాన ఆలయంలో తొలేళ్ల పూజలతో ప్రారంభమయ్యాయి. తర్వాత సాంప్రదాయ ప్రకారం పైడితల్లి అమ్మవారు సిరిమాను రూపంలో ఊరేగారు. పూజారి వెంకటరావు సిరిమానును అధిరోహించి, దేవీ శక్తిని ప్రతిబింబించేలా చదరగుడి నుంచి విజయనగరం కోట వరకు మూడు పర్యాయాలు ఊరేగించారు. సిరిమాను ముందు పాలధార, తెల్ల ఏనుగు, జాలరివల, అంజలి రథం ఊరేగాయి. భక్తుల “జై పైడిమాంబ, జై జై పైడిమాంబ” నినాదాలతో వీధులు మారుమోగాయి.
భక్తుల సందడి: విజయనగరం కోట వీధులు ఈ ఉత్సవంతో పూర్తిగా భక్తి మయంగా మారాయి. ఎత్తైన భవనాలపైకి ఎక్కి మరీ సిరిమాను సంబరాన్ని తిలకించిన ప్రజలు ఆ క్షణాలను మరపురానివిగా మలచుకున్నారు. మూడవ పర్యాయం ఊరేగింపులో సిరిమాను విజయనగరం కోటలోని శక్తి పీఠానికి చేరి ప్రణామం చేసింది. తర్వాత తిరిగి చదరగుడి ప్రధాన ఆలయానికి చేరి ఉత్సవం ముగిసింది. ఇది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న సాంప్రదాయ ప్రక్రియ.
ప్రముఖుల హాజరు - దైవదర్శనం: ఈ సిరిమానోత్సవాన్ని గోవా గవర్నర్ అశోక్ గజపతిరాజు తిలకించారు. ఆయనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. మంత్రులు అనిత, కొండపల్లి శ్రీనివాస్ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అదే విధంగా, మండలి ప్రతిపక్ష నేత బొత్స సత్యనారాయణ కూడా సిరిమానోత్సవాన్ని తిలకించారు. తిలకిస్తుండగా వేదికపై స్వల్ప అపశ్రుతి చోటుచేసుకున్నప్పటికీ, ఎవరూ గాయపడలేదు. సీఐ అశోక్కి స్వల్ప గాయం కాగా, పెద్ద ప్రమాదం జరగకుండా అధికారులు వెంటనే పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
అసలు ఎవరీ పైడితల్లి?: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కల్పవల్లి పైడితల్లి అమ్మవారు గజపతుల వంశానికి చెందిన ఆడపడుచు. చారిత్రక ఆధారాల ప్రకారం 18వ శతాబ్దంలో విజయనగరం రాజు బొబ్బిలి రాజుతో యుద్ధం సాగింది. ఆ సమయంలో రాజు సోదరి పైడిమాంబ (పైడితల్లి) మసూచి వ్యాధితో బాధపడుతుండగా, యుద్ధంలో తన అన్న విజయ రామరాజు మరణించిన వార్త విని ఆమె దుఃఖంతో ప్రాణాలు విడిచారు.
తర్వాత ఆమె ఒక సైనికుడు పతివాడ అప్పలనాయుడికి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి, తన విగ్రహాన్ని ఆ ప్రాంతంలోని సరస్సు దగ్గర కనుగొని ప్రతిష్ఠించాలని ఆదేశించింది. అలా నిర్మించిన ఆలయంలో పైడితల్లి అమ్మవారి పూజలు, ఉత్సవాలు నేటికీ నిరాటంకంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో సిరిమానోత్సవం అత్యంత విశిష్టమైనదిగా, ఆధ్యాత్మిక శక్తికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ప్రతి ఏడాది లక్షలాది మంది భక్తులు విజయనగరానికి చేరి పైడిమాంబ దర్శనం తీసుకుంటారు. సిరిమానోత్సవం ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతికి ప్రతీక.
