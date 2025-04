ETV Bharat / state

పహల్గాం ఉగ్రదాడి - కావలికి చెందిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌ మృతి - KAVALI PERSON DIED IN TERROR ATTACK

Kavali_person_died_in_TERROR_ATTACK ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : April 23, 2025 at 11:05 AM IST | Updated : April 23, 2025 at 11:14 AM IST 1 Min Read

Nellore District Person Killed in Pahalgam Terror Attack: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గాం ఉగ్రదాడిలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అతన్ని కావలికి చెందిన మధుసూదన్‌ రావుగా గుర్తించారు. మధుసూదన్ రావు మృతి జిల్లా వాసులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. అయితే మధుసూదన్‌రావు పహల్గాంకు విహారయాత్రకు వెళ్లగా మంగళవారం జరిగిన ఉగ్రదాడిలో మృతి చెందారు. దీంతో ఆయన కుటుంబం పహల్గాం బయలుదేరి వెళ్లింది. కాగా కావలిలో ఉన్న తల్లి తండ్రులకు ఇంత వరకు ఎవరు సమాచారం ఇవ్వలేదు. వృద్దులు కావడంతో వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందోనని బంధువులు ఆలోచనలో ఉన్నారు. ఇద్దరూ హార్ట్ పేషెంట్స్: ఉగ్రదాడిలో మృతి చెందిన మధుసూదన్ రావు తల్లి దండ్రులు కావలి కుమ్మర వీధిలో నివాసం ఉంటున్నారు. మధుసూదన్‌రావు బెంగుళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా పని చేస్తున్నారు. 12 ఏళ్ల క్రితం ఉద్యోగం నిమిత్తం బెంగళూరు వెళ్లి అక్కడే స్థిరపడ్డారు. మధుసూదన్‌రావు భార్య కామాక్షి. వీరికి 20 ఏళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. కూతురు ఇంటర్మీడియట్, కుమారుడు 8వ తరగతి చదువుతున్నారు. మధుసూదన్ రావు తల్లిదండ్రులు తిరుపాలు(80), పద్మావతి కావలిలో అరటికాయల వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఇద్దరూ హార్ట్ పేషెంట్స్ కావడంతో ఇంకా మధుసూదన్ రావు మృతి చెందారు అనే సమాచారాన్ని స్థానికులు, బంధువులు ఇంకా వారికి చెప్పలేదు. ఇంక పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడిలో విశాఖపట్నం వాసి, విశ్రాంత బ్యాంక్‌ ఉద్యోగి చంద్రమౌళి కూడా మృతి చెందారు.

Last Updated : April 23, 2025 at 11:14 AM IST