స్టార్టప్​లను ప్రోత్సహిస్తున్న శ్రీపద్మావతి వర్సిటీ - పారిశ్రామికవేత్తలుగా మహిళలు - WOMEN STARTUPS IN AP

May 19, 2025

Startups For Women And Youth In AP: ఒక చిన్న ఆలోచనే జీవితాన్ని మార్చే మార్గం అవుతుంది. ఇంటికే పరిమితమైన మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగడం, నిరుద్యోగ యువత స్వయం ఉపాధి మార్గాలను సృష్టించుకోవడం వల్ల ఇవన్నీ సాధ్యపడుతున్నాయి. శ్రీపద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం (SPMVV) యువత, మహిళలు తమ ఆవిష్కరణలను వ్యాపార అవకాశాలుగా మార్చేందుకు సహకరిస్తోంది. పలు స్టార్టప్ ఇంక్యుబేషన్ కేంద్రాలు అభివృద్ధిని కొత్త దిశగా నడిపిస్తున్నాయి.

5 ఏళ్లలో 20 వేల స్టార్టప్‌లు: ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 'ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ స్టార్టప్ పాలసీ 2024-29' ద్వారా తదుపరి ఐదేళ్లలో 20,000 స్టార్టప్‌లను స్థాపించి, లక్ష మందికి ఉపాధి కల్పించాలన్న సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ దిశగా శ్రీపద్మావతి మహిళా వర్సిటీ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే స్టార్టప్ ప్రయోగాలు ఊపందుకున్నాయి. కొత్త ఆలోచనలు వ్యాపారాల్లోకి మారుతున్నాయి.

టెక్నాలజీ బిజినెస్ ఇంక్యుబేషన్: 2017లో ఏర్పాటు చేసిన టీబీఐ (TBI) కేంద్రం ఇప్పటివరకు 71 మందికి పైగా ఇంక్యుబేటీలకు శిక్షణనందించింది. వీరిలో 60 మంది పైగా వ్యాపారవేత్తలుగా మారిపోయారు. అందులో 20 మందికి పైగా మహిళలు ఉండటం విశేషం. ఇక్కడ ఐవోటీ, లైఫ్ సైన్సెస్, పేటెంట్ మార్కెటింగ్, నెట్‌వర్కింగ్ లాంటి విభాగాల్లో నిపుణుల శిక్షణ అందిస్తుంది.

పరిసర రాష్ట్రాలకు వెలుగు: టెక్నోప్రెన్యూర్ అవుట్‌రిచ్ కమ్ క్లస్టర్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ (TVoCIC) ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌తో పాటు తెలంగాణ, తమిళనాడు, కర్నాటక రాష్ట్రాల యువతకు నిధులు, మద్దతు లభిస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు 40 స్టార్టప్‌లు ఈ కేంద్రం ద్వారా ప్రయోజనం పొందాయి. ఇప్పటికే ఆరుగురు యువత తమ ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి స్టార్టప్‌లు స్థాపించారు. డయాగ్నస్టిక్ కిట్స్, మెడికల్, అగ్రికల్చర్, సోలార్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాల్లో రూ.2 నుంచి రూ.20 లక్షల వరకు నిధులు అందాయి.