Om Shanti Trust in Vijayawada: పేదరికం ఆ పసిపిల్లలను బడికి దూరం చేసింది. పలకాబలపం పట్టి ఓనమాలు దిద్దాల్సిన వయస్సులో నిరక్షరాస్యులుగా మిగిలిపోయారు. అలాంటివారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు కృషి చేస్తోందా యువతి. "ఓం శాంతి ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్" స్థాపించి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తోంది. మురికివాడల్లో ఉంటున్న పిల్లలకు విద్య, ఆహారం, దుస్తులు అందిస్తున్నారు. 13 ట్యూషన్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి విద్యను అందిస్తున్నారు విజయవాడకు చెందిన శ్రీలక్ష్మి.
స్వయం కృషితో పాటు స్నేహితుల సహకారం: మురికివాడల్లో నివసిస్తున్న పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులతో పాటు చెత్త పోగుచేసి ఆ పూట కడుపునింపుకోవాల్సిన పరిస్థితి. నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ వారి పిల్లలకు చదువు నేర్పుతూ, క్రమశిక్షణ పట్ల కనీస అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ట్యూషన్ సెంటర్లో ఉపాధ్యాయురాలిని నియమించి పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పిస్తున్నారు. స్వయం కృషితో పాటు స్నేహితుల సహకారంతో ముందుకు సాగుతున్నారు శ్రీలక్ష్మి.
శ్రీలక్ష్మి స్వస్థలం విజయవాడ. అమెరికాలో ఉన్నత విద్య పూర్తి చేసి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్గా పనిచేస్తున్నారు. సమాజానికి తనవంతు సాయం చేయాలన్న ఆలోచనతో "ఓంశాంతి చారిటబుల్" ట్రస్టును స్థాపించారు. విజయవాడలో 13 ట్యూషన్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి మురికివాడల్లో చదువుకు దూరమైన పిల్లలకు విద్య, ఆహారం, దుస్తులు వంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.
పేదరికంలో జీవనం కొనసాగిస్తున్న వారికి ఆర్థికసాయం చేస్తూ పిల్లలకు విద్యను అందిస్తోంది ఈ యువతి. స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా 13 ప్రాంతాల్లో ఉపాధ్యాయులను నియమించి ట్యూషన్స్ ఏర్పాటు చేశామని ట్రస్టు వ్యవస్థాపకురాలు చెబుతున్నారు. మొదట్లో వాళ్లు తల్లదండ్రులెవరూ తమను నమ్మేవారు కాదని, దీంతో వారికి తెలిసిన వాళ్లలో ఒకరిని ట్యూషన్ టీచర్లుగా నియమించామని తెలిపారు.
పిల్లలకు విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో: నిరుపేద కుటుంబాలైన వారికి కనీస అవసరాలు తీరుస్తూ కుట్టు మిషిన్లు, నిత్యావసరాలు సరఫరా చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు. ఒక్క పూట కడుపు నింపుకోవాలంటే చిన్న పిల్లలు సైతం చెత్త సేకరణకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉందని వారికి విద్యను అందిస్తూ భాద్యతగల పౌరులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం అంటున్నారు ట్రస్టు వ్యవస్థాపకురాలు.
పేద పిల్లలకు ఎలాంటి సాయం చేయాలన్న ఆలోచనలో ఉన్న సమయంలో జోన్స్ మాణికొండ అనే సామాజిక సేవకురాలు తోడయ్యారు. మురికివాడల్లో ఉన్న ప్రధాన సమస్యలు తెలుసుకొని సేవ చేయడం ప్రారంభించారు. పిల్లలకు విద్యను అందించాలనే లక్ష్యంతో ట్యూషన్లు ఏర్పాటు చేసి వారి తల్లిదండ్రులకు ఆదాయ మార్గాలు కల్పించారు.
'తల్లిదండ్రులు చదువుకోకపోవడం వల్ల పిల్లలను చదవించడానికి మొదట్లో నిరాకరించారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 72 ట్యూషన్ కేంద్రాలను ద్వారా విద్యను అందిస్తున్నాం. పిల్లలకు చదువుతో పాటు ఆహారం, దుస్తులు వంటి కనీస అవసరాలను కల్పిస్తున్నాం.' -శ్రీలక్ష్మి, ఓంశాంతి ఛారిటబుల్ ట్రస్టు వ్యవస్థాపకురాలు
ఆరంభంలో పిల్లల తల్లిదండ్రులు చదివించడానికి నిరాకరించినా వారికి అవగాహన కల్పిస్తూ ముందుకెళ్తున్నారీ సామాజిక కార్యకర్తలు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను చదివించేందుకు ఆసక్తి చూపించని తరుణంలో వారికి అవగాహన కల్పించి ఆదాయ మార్గాలు చూపిస్తున్నామని చెబుతున్నారు సామాజిక కార్యకర్త జోన్స్ మాణికొండ. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 72 ట్యూషన్ కేంద్రాల ద్వారా విద్యను అందిస్తున్నామని తెలిపారు.
పిల్లలకు చదువు నేర్పుతూ ఆహారం, దుస్తులు వంటి కనీస అవసరాలు తీరుస్తున్నారని స్థానికురాలు చెబుతున్నారు. ఇక్కడున్న పిల్లలంతా బడికి వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసరికి ట్రస్టు వ్యవస్థాపకురాలు ఆహారం సిద్ధంగా చేసి ఉంచుతారని వర్షం కురిసినప్పుడు ఇళ్లల్లో నీళ్లు చేరి దుస్తులు, పుస్తకాలు తడిసిపోతాయని ఉపాధ్యాయురాలు కృష్ణకుమారి వివరించారు. బాల్యంలో చదువుకు దూరమైన నిరుపేద పిల్లలకు విద్యను అందిస్తూ వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి.. సాధికారతవైపు నడిపిస్తు ముందుకు సాగుతున్నారీ సామాజిక సేవకులు.
