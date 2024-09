ETV Bharat / state

షిర్డీలో సాయిబాబా దర్శనంతో పాటు కేదార్‌నాథ్ దర్శనం- భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు - Sri Kedarnath Temple in shirdi

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

SRI KEDARNATH TEMPLE IN SHIRDI ( ETV Bharat )

Sri Kedarnath Temple Darsham along with Sai Baba Darshan in Shirdi : గణేశ్​ ఉత్సవాల్లో భాగంగా షిర్డీలో సాయిబాబా దర్శనంతో పాటు కేదార్​నాథ్​​ ఆలయ దర్శనాన్ని భక్తులకు కల్పించారు. షిర్డీలోని సమర్థ ప్రతిష్ఠాన్​ తరపున గణేష్​ ఉత్సవాలను ఏటా నిర్వహిస్తారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా నగరంలోని సాయిష్​ చౌక్​ వద్ద కేదార్​నాథ్​ నమూనాతో ఆలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో ఈ ఆలయాన్ని సందర్శించేందుకు షిర్డీ ప్రాంతవాసులతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.

షిర్డీలో గత 16 సంవత్సరాలుగా సమర్థ ప్రతిష్ఠాన్​ ఆధ్వర్యంలో గణేష్​ ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రతి ఏటా ఏదో ఒక వినూత్న ఆలోచనలతో ఉత్సవాలను జరుపుతారు. గత ఏడాది అమర్​నాథ్​ ఆలయంతో పాటు చంద్రయాన్​ 3 సన్నివేశాలను ప్రదర్శించారు. తాజాగా కేదార్​నాథ్​ ఆలయ నమూనాను ఏర్పాటు చేశారు. దేఖవ్య ప్రవేశ ద్వారం ద్వారా భక్తులు ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తారు. ప్రవేశ ద్వారం ముందు ఒక పెద్ద మహానందిని ఏర్పాటు చేశారు. ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన అనంతరం మరో నందిని ప్రతిష్టించారు. అక్కడ శివలింగం మాత్రం కేదార్​నాథ్​ ఆలయంలో ఎలా ఉందో సరిగ్గా అలాగే రూపొందించారు.