శుభ గడియలు వచ్చేశాయ్​ - పెళ్లికి బాజా మోగింది - కుమారి శ్రీమతి కానుంది - Wedding Season Started

By ETV Bharat Telangana Team

Best Dates For Marriage in Sravana Masam 2024 : ఆషాఢమాసం ముగియటంతో ఇవాళ్టి నుంచి శ్రావణమాసం మొదలైంది. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 28 నుంచి శుక్ర మూఢమి, దానికి తోడు గురు మూఢమి రావడంతో వివాహాలకు అవాంతరం ఏర్పడింది. అయితే శ్రావణం రాకతో శుభ ముహూర్తాలకు వేళయింది. ఈ మాసంలో పెళ్లిళ్లు, గృహ ప్రవేశాలు, శంకుస్థాపన తదితర కార్యక్రమాలకు మంచి ముహూర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

ఈ మాసంలో మంచి ముహూర్తాలు ఇవే: