HMDA Plots For Sale in Hyderabad : హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(హెచ్ఎండీఏ) పరిధిలో స్థలాలు, భూముల వేలానికి సంబంధించి కనీస ధరలు రికార్డు స్థాయిలో నిర్ణయించడం చర్చనీయాంశమవుతోంది. గతం కంటే కనీస ధరలను 2, 3 రెట్లు పెంచడం గమనార్హం. ఈ మేరకు లేఅవుట్లలో ఖాళీగా ఉన్న ప్లాట్లు, ప్రభుత్వానికి చెందిన స్థలాలను ఆన్లైన్లో విక్రయించేందుకు బుధవారం హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.
అత్యధిక ఆదాయమే లక్ష్యం : భాగ్యనగరంలో కీలకమైన ప్రాంతంగా పేరున్న కోకాపేటలో చదరపు గజానికి కనీస ధరను రూ.1.75 లక్షలుగా హెచ్ఎండీఏ నిర్ణయించింది. గతంలో ఇది రూ.65,000 ఉండేది. అప్పట్లో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ కోకాపేటలో ఎకరా భూమి రూ.100 కోట్లకు దక్కించుకోవడం అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించింది. ఈ ఏరియాలో సర్వే నెంబర్ 144లో ప్రభుత్వానికి 8,591 చదరపు గజాల భూమి ఉంది. ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన కనీస ధరను పరిగణనలోకి తీసుకున్నట్లయితే విలువ సుమారు రూ.150 కోట్లు దాటుతుండగా, ఆన్లైన్ వేలంలో ఈ ధర ఎంతకు పోతుందోననే ఆసక్తి నెలకొంది.
ఉత్తుత్తి వేలానికి చెక్ : గతంలో మోకిలలో ప్లాట్లను వేలం వేయగా, చాలా మంది రూ.1,00,000 ధరావతు చెల్లించి వేలం ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు. వంద మందికి పైగా వేలందారులు చదరపు గజం ధరను రూ.లక్ష వరకు పెంచేసి, తర్వాత డబ్బులు చెల్లించడం మానేశారు. వేలం వేసిన భూమికి దగ్గరలో ఉన్న తమ స్థలాల ధరలను పెంచుకునేందుకు అలా ఎక్కువ ధరకు పాడినట్లుగా అధికారులు గుర్తించారు. గత అనుభవాల నేపథ్యంలో హెచ్ఎండీఏ ఈసారి అప్రమత్తమైంది. తాజాగా డిపాజిట్ రుసుముల మొత్తాలను భారీగా పెంచింది. ఉదాహరణకు కోకాపేటలోని 8,591 చదరపు గజాల స్థలాన్ని వేలంలో దక్కించుకోవాలంటే రూ.ఐదు కోట్లను డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
కేపీహెచ్బీలో ఎకరా రూ.70 కోట్లు : హైదరాబాద్ నగరంలోని కేపీహెచ్బీ (కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు) కాలనీలో ఎకరా ధర రికార్డు స్థాయిలో ఏకంగా రూ.70 కోట్లు పలికింది. హైటెక్ సిటీకి సమీపంలో ప్రముఖ సంస్థలకు చెందిన బహుళ అంతస్తుల బిల్డింగ్లు ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో స్థలాలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. 100 గజాల స్థలం దొరకడం కూడా గగనమే. కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డ్ 4వ ఫేజ్లో ఉన్న 7 ఎకరాల 33 గుంటల స్థలానికి బుధవారం హౌసింగ్ బోర్డు ఈ-వేలాన్ని నిర్వహించగా రికార్డు స్థాయిలో రూ.547 కోట్ల భారీ ధర పలికింది. గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్, ప్రెస్టీజ్ ఎస్టేట్స్, అరబిందో రియాల్టీ, అశోక బిల్డర్ లాంటి సంస్థలు ఈ-వేలంలో పాల్గొన్నాయి. ఎకరాకు హౌసింగ్ బోర్డు కనీస ధరను రూ.40 కోట్లుగా నిర్ణయించింది. బిడ్లో పాల్గొన్నటువంటి సంస్థలు 46 సార్లు ధరను పెంచుతూ పోటీపడ్డాయి. చివరకు గోద్రెజ్ ప్రాపర్టీస్ ఈ స్థలాన్ని ఎకరా రూ.70 కోట్లు చొప్పున ధరకు సొంతం చేసుకుంది. ఈ మేరకు దీంతో వచ్చిన వచ్చిన ఆదాయాన్ని పేద, మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం నిర్మించే గృహనిర్మాణ పథకాలకు వినియోగించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ ఛైర్మన్ వీపీ గౌతమ్ వెల్లడించారు.
‘రాజీవ్ స్వగృహ’లో మరో రూ.70.11 కోట్లు : రాజీవ్ స్వగృహ కార్పొరేషన్కు చెందిన టౌన్షిప్లలో అసంపూర్తిగా ఉన్న మల్టీస్టోరెడ్ బిల్డింగ్స్( బహుళ అంతస్తుల భవనాల) విక్రయం ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరో రూ.70.11 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. హైదరాబాద్ నగర శివారులోని పోచారం టౌన్షిప్లో 194 ఫ్లాట్లున్న 2 టవర్లను, గాజుల రామారంలో 112 ఫ్లాట్లున్న ఒక టవర్ను బుధవారం లాటరీ పద్దతి ద్వారా కేటాయించారు. చదరపు అడుగుకు పోచారంలో రూ.1,650, గాజులరామారం ప్రాంతంలో రూ.1,995 ధరను నిర్ణయించారు. పోచారంలో 72 ఫ్లాట్ల టవర్ను ఎన్టీపీసీ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్కు రూ.13.78 కోట్లకు, 122 ఫ్లాట్లున్న మరో టవర్ను గాయత్రి ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కల్చరల్ ట్రస్టుకు రూ.30 కోట్లకు కేటాయించారు. గాజుల రామారంలో టవర్ను ఎఫ్సీఐ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్కు రూ.26.33 కోట్లకు కేటాయించారు.
|వివిధ ప్రాంతాల్లో ప్లాట్లు
కనీస ధరలు
చదరపు గజానికి
|తుర్కయాంజాల్(12 ప్లాట్లు)
|60 వేలు
|బాచుపల్లి(70 ప్లాట్లు)
|70వేలు
|బైరాగిగూడ
|75వేలు
|కోకాపేట
|1.75లక్షలు
|చందానగర్
|1.05లక్షలు
|పుప్పాలగూడ
1.20లక్షలు
