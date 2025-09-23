పేద విద్యార్థులకు కొండంత అండగా స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్
ఉన్నత చదువుల కోసం అవస్థలు పడుతున్న యువతకు ఆపన్నహస్తం - విదేశాల్లో స్థిరపడిన మిత్రుల సహాయంతో సేవా కార్యక్రమాల నిర్వహిస్తున్న శ్రీవ్యాల్, శిరీష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2025 at 12:06 PM IST
Spoorti Foundation Supports Poor Students in Guntur District: కన్నవారు లేక, కుటుంబ పరిస్థితులు అనుకూలించక ఆర్థిక ఇబ్బందులతో చదువుకు దూరమవుతున్న విద్యార్థులకు కొండంత అండగా నిలుస్తోంది స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్. ప్రతిభ ఉండి పై చదువులు చదువుకునేందుకు అవస్థలు పడుతున్న యువతకు ఆపన్నహస్తం అందిస్తోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు కల్పిస్తూ స్థానిక విద్యార్థులకు ఉత్తమ బోధన అందేలా కృషి చేస్తోంది. అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న చిన్నారులకు చికిత్స అందిస్తూ సేవకు సరైన నిర్వచనంగా నిలుస్తోంది.
విద్యార్థులందరీ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఒకేలా ఉండవు. ఎంతో ప్రతిభ ఉన్నా తల్లిదండ్రుల పేదరికం వల్ల కొంతమంది పాఠశాల విద్య దగ్గరే ఆగిపోతున్నారు. తండ్రి లేదా తల్లిని కోల్పోయి చదువుకునే స్థోమత లేక ఉన్నత చదువులకు దూరమయ్యే వారు మరికొందరు. అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతూ పై చదువుల వైపు అడుగులు వేయలేని వారు ఇంకొందరు. అలాంటి వారందరికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తూ సమాజంలో స్ఫూర్తి నింపే వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది ఈ స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్.
యువతకు ఆపన్నహస్తం: ఆధునిక యుగంలో పేదరికం కారణంగా విద్యార్థులు చదువుకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యంతో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్. విదేశాల్లో స్థిరపడిన మిత్రుల సహకారంతో ఈ సంస్థ ద్వారా విద్యాపరంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఉయ్యూరి శ్రీవ్యాల్. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకుకు చెందిన శ్రీవ్యాల్ అమెరికాలో ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి అక్కడే కొంతకాలం ఉద్యోగం చేశారు. చదువుకునే సమయంలో తన మిత్రులు కొంతమంది ఎంతో ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ పేదరికం వల్ల ఉన్నతవిద్యకు దూరం కావడాన్ని గుర్తించారు.
2006లో ప్రారంభం: ఇదే తరహాలో ఎంతో మంది నిరుపేద యువత, విద్యార్థులు తమ కలలకు దూరమవుతూ ఉంటారనే ఆలోచన శ్రీవ్యాల్ను కొలువు వదిలి అమెరికా నుంచి స్వదేశం వచ్చేలా చేసింది. స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ను ఏర్పాటు చేసేలా చేసింది. 2006లో హైదరాబాద్ సమీపంలో దుండిగల్లో ముగ్గురు విద్యార్థులకు సాయం చేయడం ద్వారా ఫౌండేషన్ సేవా కార్యక్రమాలు ప్రారంభించారు. నాటి నుంచి నేటి వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేలాది మంది విద్యార్థుల ఉన్నత చదువులకు చేయూత అందిస్తోంది ఈ సంస్థ.
అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం: తాజాగా సేవా కార్యక్రమాల విస్తరణలో భాగంగా గుంటూరు జిల్లాలోని సిరిపురం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టింది స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్. పాఠశాలలో సుమారు 600 మంది విద్యార్థులున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన వారే. వారికి ఉత్తమ విద్యను అందించేందుకు పాఠశాలలో మౌలిక వసతుల కల్పనకు నడుం బిగించింది స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్. అమెరికాలో స్థిరపడి ఈ ఫౌండేషన్లో వాలంటీర్గా పనిచేస్తున్న ఇదే గ్రామానికి చెందిన శిరీష కార్పొరేట్కు దీటైన విద్యను ఈ పాఠశాల ద్వారా అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
విద్యార్థులకు వైద్య సహాయం: మధుమేహం, గుండె జబ్బుతో బాధపడుతున్న పాఠశాలలోని ఇద్దరు విద్యార్థినులు, ఓ విద్యార్థి వైద్యానికి ఏర్పాట్లు చేశారు. కేవలం పాఠశాల విద్యార్థులకే కాక పరిసర గ్రామాల్లో ఎంబీబీఎస్, ఇంజినీరింగ్, ఏంబీఏ లాంటి కోర్సులు చదవాలనుకుంటున్న నిరుపేద ప్రతిభావంతులకు బాసటగా నిలుస్తున్నారు. పదోతరగతి, ఇంటర్లో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన పేదింటి విద్యాకుసుమాలకు నచ్చిన విద్యా సంస్థలో చదువుకునేందుకు అవసరమైన ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు.
చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణిస్తున్న యువతీ యువకులకూ సహకారం అందిస్తున్నారు. కన్నవారు లేని విద్యార్థుల బంగారు భవితకు తమ వంతు ప్రోత్సాహమిస్తూ సమాజంలో స్ఫూర్తి నింపే పౌరులుగా ఎదిగేందుకు కృషి చేస్తున్నారు.
"చదువుకు దూరంగా ఉన్న పిల్లలకు చదువును నేర్పించాలనే సదుద్దేశంతో ఈ స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ను స్థాపించాం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న నా స్నేహితుల ద్వారా వీరికి విద్య, వైద్యం, మౌలిక సౌకర్యాలను అందిస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఉన్నత చదువులను అభ్యసించి తద్వారా వలారి కుటుంబానికి, దేశానికి గొప్ప పేరు తీసుకురావాలని మేము ఆకాంక్షిస్తున్నాం"-శ్రీవ్యాల్ ఉయ్యూరి, స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ
"నేను స్కూల్లో చదువుకున్నాను. నేను విద్యనభ్యసించిన పాఠశాలకు తిరిగి ఏదైనా చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ స్థాపించాం. దీని ద్వారా పేద విద్యార్థులకు విద్యకు సంబంధించిన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నాం. అంతేకాకుండా వారికి అనారోగ్య సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే వైద్య సహాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నాం"-శిరీష, స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ సభ్యురాలు
