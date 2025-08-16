ETV Bharat / state

సహాయంలో "స్ఫూర్తి" పేద విద్యార్థులకు ఆసరాగా రూ. లక్ష అందజేత - SPHOORTI FOUNDATION KRISHNA DIST

మూడు లేదా నాలుగో తరగతిలో విద్యార్థుల్ని ఎంపిక చేసి సాయం - ఫౌండేషన్‌ ఇచ్చిన డబ్బు చదువుకు ఉపయోగపడుతుదంటున్న విద్యార్థులు

Sphoorti Foundation Support Poor Students Polukonda Krishna District
Sphoorti Foundation Support Poor Students Polukonda Krishna District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 10:00 AM IST

2 Min Read

Sphoorti Foundation Support Poor Students Polukonda Krishna District: స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ పేరుకు తగ్గట్టే పేద విద్యార్థులకు సాయం చేయడంలో అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది! మూడో తరగతి విద్యార్థిని ఎంపిక చేసి వాళ్లకి 18 ఏళ్లు దాటాక చదువుకునేందుకు అక్షరాలా లక్ష రూపాయలు అందిస్తోంది. అప్పటివరకూ విద్యార్థులు పుస్తకాలు కొనుక్కునేందుకు సాయం చేస్తోంది. కృష్ణా జిల్లా నందివాడ మండలం పోలుకొండ గ్రామంలోని పేద విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఇంటర్‌ తర్వాత చదువుకోవాలనే ఆసక్తి ఉండి, ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడేవారికి తమ వంతు సాయంగా నిర్వాహకులు లక్ష రూపాయలు అందిస్తున్నారు.విద్యార్థులను మూడు లేదా నాలుగో తరగతిలోనే ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.

సహాయంలో "స్ఫూర్తి" పేద విద్యార్థులకు ఆసరాగా - 18 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత విద్యార్థులకు రూ. లక్ష అందజేత (ETV)

2016-17 విద్యా సంవత్సరంలో ఎంపిక చేసిన ఇద్దరు విద్యార్థినులకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా లక్ష రూపాయల చెక్కులను అందించారు. ఇలా ఇప్పటివరకు 9 మందిని ఎంపిక చేశామని ఫౌండేషన్‌ ఛైర్మన్‌ సాయిబాబు తెలిపారు. మరోవైపు మొన్నటి పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన ముగ్గురు విద్యార్థులకు కలిపి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినట్లు వివరించారు. స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ ఇచ్చిన లక్ష రూపాయలు తమ చదువుకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని విద్యార్థినులు చెబుతున్నారు. పిల్లలను చదివించుకోలేని స్థితిలో ఉన్న తమకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ అండగా నిలిచిందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

'మూడో తరగతి లేదా నాలుగో తరగతి చదువుతున్న పిల్లల్లో ఒక అమ్మాయిను ప్రతి సంవత్సరం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆర్థిక పరిస్థితులతో ఇబ్బందులు పడే కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తాము. వాళ్లకి ఉన్న పరిధిలో మంచి వాతావరణంలో ఆ అమ్మాయిని ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివిస్తామని వాళ్ల తల్లితండ్రులు ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివితే వాళ్ల అకౌంట్​లో రూ.లక్ష జమా చేస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్లకి పుస్తకాలు నిమిత్తం హైస్కూల్ విద్యార్థులకు రూ.1000 ఇస్తాం.' సాయిబాబు, స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ ఛైర్మన్‌

ఇద్దరు పిల్లని చదివించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న తమకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచిందని విద్యార్థుల తల్లితండ్రులు అంటున్నారు. పిల్లకు చదువులు నైపుణ్యతను పెంచటమే కాకుండా వారికీ ఆర్థిక భరోసా కల్పించటం మార్చిపోలేనిది చెప్పారు. ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమాల వల్ల తమ లాంటి పేద వారు పిల్లను వున్నత చదువులు చదివించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

'2016లో సార్​ మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేశారు. రూ.లక్ష చెక్​ను ఇచ్చారు. ఆ డబ్బును మా విద్యా అవసరాలు కోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇంటర్మీడియట్ కాంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు నర్సింగ్ చదువాలకుంటున్నాను. మా ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలుసుకోను సార్ ఎంతో సహాయం చేశారు. రూ.లక్ష చెక్​ను ఇచ్చారు.' - విద్యార్థులు

'ఇద్దరు పిల్లలను చదివించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న మాకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచింది. పిల్లలకు చదువు నైపుణ్యతను పెంచటమే కాకుండా వారికీ ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమాల వల్ల తమ లాంటి పేద వారు పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.' - తల్లిదండ్రులు

అనాథలకు అండగా సరస్వతి నిలయం - విద్య, ఉద్యోగాలతో జీవితం

ప్రాణం విలువ తెలిసినవాడు - ఆపదలో అందరివాడు అనంత యువకుడు

Sphoorti Foundation Support Poor Students Polukonda Krishna District: స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ పేరుకు తగ్గట్టే పేద విద్యార్థులకు సాయం చేయడంలో అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది! మూడో తరగతి విద్యార్థిని ఎంపిక చేసి వాళ్లకి 18 ఏళ్లు దాటాక చదువుకునేందుకు అక్షరాలా లక్ష రూపాయలు అందిస్తోంది. అప్పటివరకూ విద్యార్థులు పుస్తకాలు కొనుక్కునేందుకు సాయం చేస్తోంది. కృష్ణా జిల్లా నందివాడ మండలం పోలుకొండ గ్రామంలోని పేద విద్యార్థులకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ఇంటర్‌ తర్వాత చదువుకోవాలనే ఆసక్తి ఉండి, ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడేవారికి తమ వంతు సాయంగా నిర్వాహకులు లక్ష రూపాయలు అందిస్తున్నారు.విద్యార్థులను మూడు లేదా నాలుగో తరగతిలోనే ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు.

సహాయంలో "స్ఫూర్తి" పేద విద్యార్థులకు ఆసరాగా - 18 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత విద్యార్థులకు రూ. లక్ష అందజేత (ETV)

2016-17 విద్యా సంవత్సరంలో ఎంపిక చేసిన ఇద్దరు విద్యార్థినులకు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా లక్ష రూపాయల చెక్కులను అందించారు. ఇలా ఇప్పటివరకు 9 మందిని ఎంపిక చేశామని ఫౌండేషన్‌ ఛైర్మన్‌ సాయిబాబు తెలిపారు. మరోవైపు మొన్నటి పదో తరగతి ఫలితాల్లో ఉత్తమ మార్కులు సాధించిన ముగ్గురు విద్యార్థులకు కలిపి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినట్లు వివరించారు. స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ ఇచ్చిన లక్ష రూపాయలు తమ చదువుకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని విద్యార్థినులు చెబుతున్నారు. పిల్లలను చదివించుకోలేని స్థితిలో ఉన్న తమకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ అండగా నిలిచిందని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

'మూడో తరగతి లేదా నాలుగో తరగతి చదువుతున్న పిల్లల్లో ఒక అమ్మాయిను ప్రతి సంవత్సరం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఆర్థిక పరిస్థితులతో ఇబ్బందులు పడే కుటుంబానికి అండగా నిలుస్తాము. వాళ్లకి ఉన్న పరిధిలో మంచి వాతావరణంలో ఆ అమ్మాయిని ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివిస్తామని వాళ్ల తల్లితండ్రులు ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదివితే వాళ్ల అకౌంట్​లో రూ.లక్ష జమా చేస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం వాళ్లకి పుస్తకాలు నిమిత్తం హైస్కూల్ విద్యార్థులకు రూ.1000 ఇస్తాం.' సాయిబాబు, స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్‌ ఛైర్మన్‌

ఇద్దరు పిల్లని చదివించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న తమకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచిందని విద్యార్థుల తల్లితండ్రులు అంటున్నారు. పిల్లకు చదువులు నైపుణ్యతను పెంచటమే కాకుండా వారికీ ఆర్థిక భరోసా కల్పించటం మార్చిపోలేనిది చెప్పారు. ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమాల వల్ల తమ లాంటి పేద వారు పిల్లను వున్నత చదువులు చదివించే అవకాశం ఉంటుందన్నారు.

'2016లో సార్​ మమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేశారు. రూ.లక్ష చెక్​ను ఇచ్చారు. ఆ డబ్బును మా విద్యా అవసరాలు కోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాం. ఇంటర్మీడియట్ కాంప్లీట్ చేశాను. ఇప్పుడు నర్సింగ్ చదువాలకుంటున్నాను. మా ఆర్థిక పరిస్థితులను తెలుసుకోను సార్ ఎంతో సహాయం చేశారు. రూ.లక్ష చెక్​ను ఇచ్చారు.' - విద్యార్థులు

'ఇద్దరు పిల్లలను చదివించుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న మాకు స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్ అండగా నిలిచింది. పిల్లలకు చదువు నైపుణ్యతను పెంచటమే కాకుండా వారికీ ఆర్థిక భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమాల వల్ల తమ లాంటి పేద వారు పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివించే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.' - తల్లిదండ్రులు

అనాథలకు అండగా సరస్వతి నిలయం - విద్య, ఉద్యోగాలతో జీవితం

ప్రాణం విలువ తెలిసినవాడు - ఆపదలో అందరివాడు అనంత యువకుడు

For All Latest Updates

TAGGED:

కృష్ణా జిల్లా స్ఫూర్తి ఫౌండేషన్SPHOORTI FOUNDATIONSPHOORTI FOUNDATION IN KRISHNASPHOORTI FOUNDATION HELP STUDENTSSPHOORTI FOUNDATION KRISHNA DIST

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇకపై జీఎస్టీలో రెండే శ్లాబు రేట్లు!- ఈ సంస్కరణలతో ఎవరికి లాభం? ఏయే వస్తువుల ధరలు తగ్గుతాయ్ ?

"సారీ" అని ఒక్క మాటలో చెబుతున్నారా? - ఇలా చెబితేనే రిలేషన్​ స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుందట!

SBI పర్సనల్ లోన్ కొత్త స్కీమ్- వడ్డీ 90పైసలు, రూ.50లక్షల బీమా- అర్హులు ఎవరంటే?

విజయ్ దేవరకొండతో రొమాంటిక్ ఫొటోలను షేర్ చేసిన రష్మిక- ఫుల్ వైరల్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.