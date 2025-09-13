ETV Bharat / state

దసరాకు కాచిగూడ నుంచి ప్రత్యేక రైళ్లు - ఈ నెల 20 నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు

కాచిగూడ-మధురై ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలు - పండుగల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే కొన్ని రైళ్లను ప్రకటించిన రైల్వే ఉన్నతాధికారులు - డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని అందుబాటులోకి

Special Trains from Kacheguda
Special Trains from Kacheguda (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Special Trains From Kacheguda Railway Station For Dussehra : దసరా పండుగ నేపథ్యంలో సౌత్​ సెంట్రల్​ రైల్వే కాచిగూడ స్టేషన్‌ నుంచి పలు రైళ్లు నడుపుతుంది. హైదరాబాద్​ నగరవాసులు ఏటా పండుగలను తమ కుటుంబంతో కలిసి సంతోషంగా జరుపుకోవడానికి స్వస్థలాలకు బయలుదేరి వెళతారు. ఈ సందర్భంలో ఆర్టీసీ, ప్రైవేట్‌ బస్సుల్లో కంటే ఎక్కువగా రైళ్లకు డిమాండ్‌ ఉంటుంది. పండుగల నేపథ్యంలో రైల్వే ఉన్నతాధికారులు కొన్ని రైళ్లను ఇప్పటికే ముందస్తుగా ప్రకటించారు.

దేశవ్యాప్తంగా : కాచిగూడ నుంచి రైళ్లు ఆయా జిల్లాలు, ఉత్తర, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్​కు అనేక రైళ్లను నడుపుతున్నారు. వీటికి అదనంగా దసరా, దీపావళి, ఛత్‌ పండుగల కోసం మరిన్ని రైళ్లను ప్రత్యేకంగా ప్రకటించారు. డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని రైళ్లను నడపనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

పాత వాటికి అదనం

  • కాచిగూడ-బికనేర్‌ (07053), కాచిగూడ-మురుదేశ్వర్‌ (07191), కాచిగూడ-నాగర్‌సోల్‌ (07055) ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైళ్లను ఈ నెల 20 నుంచి వచ్చే నెల 5 వరకు నడుపనున్నట్లు ప్రకటించారు.
  • ప్రతి శనివారం కాచిగూడ-మధురై ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలును నడుపుతున్నారు. అది ఈరోడ్, సేలం(తమిళనాడు) మీదుగా వెళుతుంది. పండుగకు ప్రకటించిన కాచిగూడ-మధురై (07191/07192) ఈనెల 20 నుంచి నవంబరు 26 వరకు అరుణాచలం మీదుగా సేవలు అందిస్తోంది.
  • గోమతినగర్‌ నుంచి మహబూబ్‌నగర్‌ (05314/05313)కు ప్రత్యేక రైళ్లను ఈ నెల 28 నుంచి నవంబర్‌ 3 వరకు నడపనున్నట్లు రైల్వే తెలిపింది.

రోజువారీ రైళ్లు 100 కు పైగా నడపనున్నారు. ప్రయాణికులు 47 వేలకు వరకు ఉంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. పండుగ కోసం ప్రత్యేకంగా 4 రైళ్లు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్​ నగరం నలుమూలలా నుంచి చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్‌ రాకపోకలకు ఆర్టీసీ 200కుపైగా సర్వీసులు నడుపుతోంది. సికింద్రాబాద్, బోరబండ, మెహిదీపట్నం, అఫ్జల్‌గంజ్, పటాన్‌చెరు వంటి సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులు గమ్యం యాప్‌ సహాయంతో బస్సుల్లో చర్లపల్లి రైల్వే టెర్మినల్​కు చేరుకొని సేవలను అందుకోవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. స్పెషల్​ ట్రైన్స్​ నడిపే సందర్భంలో అదనపు బస్సులు నడుపుతున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు పేర్కొన్నారు.

ప్లాట్‌ఫామ్‌ నంబర్‌-1 వైపు

  • 250/49M (చర్లపల్లి-మెహిదీపట్నం): సికింద్రాబాద్, పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్, మెహిదీపట్నం, ఈసీఐఎల్‌ బస్టాప్, మల్లాపూర్, హబ్సిగూడ చేరుకుంటాయి. స్టేషన్‌ నుంచి ఉదయం 5.15 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2.50 వరకు అందుబాటులో ఉండగా స్టేషన్‌కు ఉదయం 8.30 గంటల నుంచి రాత్రి 7.35 గంటల వరకు ఉన్నాయి.
  • 16H/49M (చర్లపల్లి నుంచి మెహిదీపట్నం): ఈసీఐఎల్‌ బస్టాండ్, బంజారాహిల్స్, మెహిదీపట్నం, హెచ్‌బీ కాలనీ, మల్కాజిగిరి, సికింద్రాబాద్. ఉదయం 6.30 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.25 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. స్టేషన్‌వైపు ఉదయం 11.55 గంటల నుంచి రాత్రి 9.35 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • 250C (చర్లపల్లి-సికింద్రాబాద్‌): వయా హెచ్‌సీఎల్‌ క్రాస్‌రోడ్స్, హబ్సిగూడ, మల్లాపూర్, సికింద్రాబాద్‌ చేరుకుంటాయి. చర్లపల్లి స్టేషన్‌ నుంచి నగరంలోకి ఉదయం 4.20 గంటల నుంచి రాత్రి 11.05 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉండగా స్టేషన్‌ వైపు బస్సులు ఉదయం 4.25కు ప్రారంభమై రాత్రి 11.30 గంటల వరకు ఉంటాయి.

హైదరాబాద్​ నుంచి మైసూర్​కు ఒక్కటే రైలు - ప్రతిరోజూ భారీగా వెయిటింగ్​ లిస్టు

దసరా కోసం స్టార్టయిన టికెట్స్​ బుకింగ్​ - ఆ తేదీల్లో ఇప్పటికే 'రిగ్రెట్​' స్టేటస్​

DUSSEHRA FESTIVALSPECIAL TRAINS FROM KACHEGUDAKACHEGUDA RAILWAY STATIONSOUTH CENTRAL RAILWAYSPECIAL TRAINS FROM KACHEGUDA

