పండగ రోజుల్లో ప్రత్యేక రైళ్లు - టైమింగ్స్ ఏంటంటే!
దసరా, దీపావళి పండగలు - ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక రైళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 8:46 PM IST
Special Trains for Dussehra and Diwali 2025 : దసరా, దీపావళి పండగల నేపథ్యంలో ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం దక్షిణ మధ్య రైల్వేతో పాటు పలు రైల్వే డివిజన్లు ప్రత్యేక రైళ్లను ఏర్పాటు చేశాయి. అవి నెల్లూరు మీదుగా ప్రయాణించనుండగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
రైళ్లు వాటి సమయాలు
- చెన్నై - షాలిమార్(02842) నవంబరు 26వ తేదీ వరకు బుధవారాల్లో చెన్నైలో వేకువజామున 4.30 కి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 11.20 కి షాలిమార్ చేరుతుంది.
- షాలిమార్ - చెన్నై (02841) నవంబరు 24 వరకు సోమవారాల్లో షాలిమార్లో సాయంత్రం 6:30 కి బయలుదేరి మరుసటి రోజు రాత్రి 11:30 కి చెన్నై చేరుతుంది.
- కన్యాకుమారి - హైదరాబాద్(07229) ప్రత్యేక రైలు ప్రతి శుక్రవారం ఉదయం 5.15 గంటలకు కన్యాకుమారిలో బయలుదేరి మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 2:30గంటలకు హైదరాబాద్కు, హైదరాబాద్- కన్యాకుమారి (07230) రైలు ప్రతి బుధవారం సాయంత్రం 5:20 కి హైదరాబాద్లో బయలుదేరి శుక్రవారం ఉదయం 2:30 గంటలకు కన్యాకుమారికి చేరుతుంది.
- తిరుపతి-సాయినగర్ షిర్డీ (07637) ప్రత్యేక రైలు ప్రతి ఆదివారం వేకువజామున 4 గంటలకు తిరుపతిలో బయలుదేరి మరుసటి రోజు ఉదయం 10.45 కు షిర్డీకి, సాయినగర్ షిర్డీ-తిరుపతి (07638) ప్రతి సోమవారం రాత్రి 7:35 కు షిర్డీలో బయలుదేరి బుధవారం మధ్యాహ్నం 1:30 కి తిరుపతికి చేరుకుంటుంది.
- తిరుపతి - జల్న (07610) రైలు ప్రతి మంగళవారం మధ్యాహ్నం 3:15 కు తిరుపతిలో ప్రారంభమై మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 3:50 గంటలకు జల్నకు వెళుతుంది.
- జల్న- తిరుపతి (07609) రైలు ప్రతి సోమవారం ఉదయం 7 గంటలకు జల్నలో బయలుదేరి మరుసటి ఉదయం 10:45 గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
మరోవైపు పండగ సందర్భంగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతీ ఏటా పలు ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. నవరాత్రి ఉత్సవాలు, పండుగ సెలవుల వేళ భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం దక్షిణ మధ్య రైల్వే గతేడాది 644 ప్రత్యేక సర్వీసులు నడిపించిన విషయం విదితమే. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ, మహబూబ్నగర్, తిరుపతి రైల్వేస్టేషన్ల నుంచి ముఖ్యమైన రూట్లలో ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపిస్తున్నట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. దక్షిణ మధ్య రైల్వే నుంచి 170, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి దక్షిణ మధ్య రైల్వే మీదుగా 115 రైళ్లను నడిపించారు. మరో 185 రైళ్లు పాసింగ్ త్రూ రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లే భక్తుల సౌకర్యార్థం రాజమహేంద్రవరం ఆర్టీసీ డిపో నుంచి ‘అరుణాచలం యాత్ర’ పేరిట ఈ జూన్ నెలలో ప్రత్యేక బస్సును ఏర్పాటు చేశారు. నాలుగు రోజుల యాత్రలో భక్తులు మూడు క్షేత్రాలను దర్శించుకునేలా అధికారులు ప్రణాళిక రూపొందించారు. దీనికోసం పుష్బ్యాక్ 2 ప్లస్ 2 సీట్లు, టీవీ సౌకర్యం ఉన్న సూపర్ లగ్జరీ బస్సును సిద్ధం చేసినట్లు గతంలోనే అధికారులు తెలిపారు.
