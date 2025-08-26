Special Train From Peddapalli to Tirupati From September : పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రం నుంచి తిరుపతికి రైళ్ల అనుసంధానం మరింతగా పెరిగింది. కరీంనగర్-తిరుపతి బైవీక్లీకి అదనంగా మూడు ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నారు. సెప్టెంబరు నెల నుంచి మరో ప్రత్యేక రైలు ఉమ్మడి జిల్లా ప్రజలకు అందుబాటులోకి రానుంది. గత నెలలో నాందేడ్ నుంచి తిరుపతికి ప్రారంభించిన వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్కు మద్దతు పెరగడంతో మరో రైలును తిరుపతి మీదుగా ధర్మవరం నడిపించేందుకు నాందేడ్ అధికారులు షెడ్యూలు విడుదల చేశారు.
పెద్దపల్లి నుంచి తిరుపతికి వారంలో ఆరు రైళ్లు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. ప్రస్తుతం నడిచే కరీంనగర్-తిరుపతి ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి గురు, ఆదివారాలు నడుస్తుండగా గత నెలలో ప్రారంభించిన నాందేడ్-తిరుపతి ప్రత్యేక రైలు ప్రతి శనివారం(రాత్రి 10.05గంటలు), సెప్టెంబరు 5 నుంచి నడిచే నాందేడ్-ధర్మవరం ప్రతి శుక్రవారం(రాత్రి 10.05 గంటలు) అందుబాటులోకి రానుంది. వీటికి అదనంగా ప్రతి ఆదివారం లాల్కౌన్ జంక్షన్-కేఎస్సార్ బెంగళూరు ప్రత్యేక వీక్లీ రైలు ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 8.20కు పెద్దపల్లికి చేరుకుంటుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 8.30 గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది. దన్బాద్-కోయంబత్తూరు ప్రత్యేక వీక్లీ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 11.09 గంటలకు చేరుకొని, మరుసటి రోజు ఉదయం 10.30 గంటలకు రేణిగుంటకు వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి రోడ్డుమార్గంలో తిరుపతికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి సోమ, గురు, శనివారాల్లో నడిచే ఏపీ సంపర్క్క్రాంతి, బుధవారం నడిచే హిమ్సాగర్ ఎక్స్ప్రెస్లకు పెద్దపల్లిలో హాల్టింగ్ కల్పించినట్లయితే ఉమ్మడి జిల్లావాసులకు మరింత ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
సెప్టెంబరు 5 నుంచి 26 వరకు ప్రయోగాత్మకంగా ప్రత్యేక రైలును నడపనున్నారు. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి కొనసాగించడం, క్రమబద్ధీకరించడం చేస్తారు. ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 4.30 గంటలకు నాందేడ్లో బయలుదేరి 6 గంటలకు బాసర, 6.25కు నిజామాబాద్, రాత్రి 8కి జగిత్యాల, 9కి కరీంనగర్, 10.05 గంటలకు పెద్దపల్లి మీదుగా శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు తిరుపతి, సాయంత్రం 4 గంటలకు ధర్మవరం చేరుకుంటుంది. మరుసటి రోజు(ఆదివారం) ఉదయం 5.30 గంటలకు బయలుదేరి 10.25 గంటలకు తిరుపతి, సోమవారం మధ్యాహ్నం 12.05 గంటలకు పెద్దపల్లి, 12.40కు కరీంనగర్, 1.30కి జగిత్యాల, బాసరకు 4.27 గంటలకు వెళ్తుంది.
దారి మళ్లింపు : ప్రస్తుతం ఈ ప్రత్యేక రైలును నాందేడ్, నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, చర్లపల్లి, నల్గొండ, పిడుగురాళ్ల, నంద్యాల, ఎర్రగుంట్ల మార్గంలో నడవనుంది. ఈ మార్గంలో ప్రయాణిలకు ఆదరణ లభించకపోవడంతో నిజామాబాద్-పెద్దపల్లి మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు. ఈ ప్రత్యేక రైలు ద్వారా బాసరలోని జ్ఞాన సరస్వతి, వరంగల్ భద్రకాళి, విజయవాడ కనకదుర్గ, శ్రీకాళహస్తి, తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రాలతోపాటు కదిరిలో ప్రసిద్ధిచెందిన శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామిలను నేరుగా దర్శించుకునే అవకాశముంటుంది.
పెద్దపల్లి దగ్గర్లో కాజీపేట-బల్లార్షా ప్రధాన రైలుమార్గం నుంచి పెద్దపల్లి-నిజామాబాద్ మార్గానికి నేరుగా అనుసంధానం చేసిన బైపాస్ రైలు మార్గం నిర్మాణంలో పలు సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తినట్లు ఆ శాఖ అధికారులు పేర్కొన్నారు. దీంతో రైళ్లు రద్దు అవుతున్నాయా అని పలు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. కానీ మరో రైలు కూడా అందుబాటులోకి రావడంతో భక్తులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.