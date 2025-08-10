Essay Contest 2025

ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడేలా సెట్ల నిర్మాణాలు - తాజ్‌మహల్, చైనా వాల్ వంటి థీమ్‌లతో ఏర్పాటు - PHOTO STUDIOS IN VIZIANAGARAM

ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో పుట్టుకొస్తున్న సెట్ల నిర్మాణాలు - జనం అభిరుచికి అనువుగా ఏర్పాట్లు చేస్తోన్న స్టూడియో నిర్వాహకులు

Growing Studio Sets in Vizianagaram District
Growing Studio Sets in Vizianagaram District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 3:05 PM IST

Special studios available For PhotoShoot in Vizianagaram District: అడుగు పెట్టగానే ఊటీ, హిమాలయాలకు వెళ్లిన అనుభూతిని మనమంతా సినిమాల్లో చూసి ఉంటాం. అధునాతన సాంకేతికతతో మహేశ్ నటించిన ఒక్కడు చిత్రంలో చార్మినార్ సెట్టుగానీ, తాజాగా పవన్ కల్యాణ్ హరిహరవీరమల్లు చిత్రంలో ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన పెద్ద పెద్ద రాజ్యాల కోటల సెట్టులను గమనించినట్లయితే నిజమైన నిర్మాణాలు మాదిరిగానే ఉంటాయనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదు. శిల్పకళాకారులు వారి నైపుణ్యాలతో అంతలా మనల్ని ఆ ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లిపోతారు.

ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే దేవాలయం, ఆ పక్కనే పెద్ద కొలను, కాస్తంత ముందుకెళ్తే ప్యాలెస్‌, మండువా లోగిలి, చిన్నారులను ఆకట్టుకునే రైలు ఇవన్నీ కూడా సెట్ల నిర్మాణమంటే అసలు నమ్మబుద్ధికాదు. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్‌, బుజ్జాయిల పుట్టిన రోజులు, స్నేహితుల సంబరాలు, ఇలా వేడుక ఏదైనా ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో పుట్టుకొస్తున్న కొత్త వేదికలన్నీ సెట్ల నిర్మాణంతోనే నిండి ఉంటున్నాయి. జనం అభిరుచికి తగ్గట్టు ఈ స్టూడియోల సంస్కృతి క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది.

విజయనగరం జిల్లాలో స్టూడియో సంస్కృతి: ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలో చిన్నాపెద్దా కలిపి సుమారు 20 వరకు ఇలాంటి స్టూడియోలు ఉన్నాయి. పిల్లలు మెచ్చే బాహుబలి, పోలీసు స్టేషన్‌ వంటి సెట్‌లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రీ వెడ్డింగ్‌లకు గాను వైట్‌ హౌస్, తాజ్‌మహల్, చైనా వాల్, లవ్‌ సింబల్స్‌ వంటి వివిధ భిన్న రకాల థీమ్‌లతో సెట్ల నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రీ వెడ్డింగ్‌ షూట్లకు ఎక్కువ మంది ఆసక్తి చూపుతున్నారనీ, ఒక్క రోజు ముందు గానే బుక్‌ చేసుకుంటే అన్ని ఏర్పాట్లు దగ్గరుండి మరీ చూసుకుంటామని నిర్వాహకులు వెల్లడిస్తున్నారు.

Growing Studio Sets in Vizianagaram District
దేవాలయం సెట్టు వద్ద అమ్మాయి (Eenadu)

చిత్రీకరణలో ఏ విధమైన ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు నిర్వాహకులు ఈ స్టూడియోలలో అన్ని రకాలైన సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు. దుస్తులను మార్చుకునేందుకు గదులతో సహా మరుగుదొడ్లు, మంచినీటి సదుపాయాలను సైతం కల్పిస్తున్నారు. క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేసి ఆహారాన్ని అందిస్తున్నారు. జిల్లా వాసులతో పాటు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, ఒడిశా ప్రాంతాల నుంచి ఫొటో షూట్‌ కోసం వస్తారని, పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో రోజుకు మూడు షూట్ల వరకు జరుగుతాయని డెంకాడ సమీపంలో ఓ స్టూడియో నిర్వాహకుడు చెబుతున్నారు.

Growing Studio Sets in Vizianagaram District
గ్లాస్‌ హౌస్‌ సెట్టు నిర్మాణం (Eenadu)

షూట్​లపై ప్రజల్లో ఆసక్తి: చిన్న పట్టణాల్లో సైతం బేబీ షూట్‌లపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది. సెట్స్‌ వేసి సినిమాల్లో మాదిరి షూట్‌ చేస్తున్నారు. సామాన్య కుటుంబీకులు సైతం ఈ షూట్‌లపై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఉదయం పది నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు వీటిని అద్దెకిస్తున్నారు. ఇందుకు సుమారు రూ.5 వేల వరకు నగదును తీసుకుంటున్నారు.

సాయంత్రం 4 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకూ అయితే రూ.3 వేలు, అదే ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకూ కావాలంటే రూ.2 వేల వరకు వసూలు చేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల ప్రీ వెడ్డింగ్‌ ఫొటో చిత్రీకరణల కోసం రూ.12 వేలు, బర్త్‌డే షూట్‌ కోసం రూ.10 వేలను వసూలు చేస్తున్నారు.

Growing Studio Sets in Vizianagaram District
బొమ్మ విమానంపై ఆడుతున్న బాలుడు (Eenadu)

