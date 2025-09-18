ఆటో డ్రైవర్లుగా అతివలు - పురుషులతో సమానంగా ఉపాధి
రాస్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సాయంతో ఆటోడ్రైవింగ్లో శిక్షణ - నిరాశలో కూరుకుపోయిన ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న మహిళలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 7:23 AM IST
Women Auto Drivers In Tirupati: జీవితంలో ఎదురైన సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నారు. పట్టుదల ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించారు. విధి చిన్నచూపు చూసినా ఎదిరించి సొంత కాళ్లపై నిలదొక్కుకున్నారు. ఆత్మవిశ్వాసమే ఆయుధంగా ముందుకు కదులుతూ నిరాశలో కూరుకుపోయిన ఎందరికో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సాయంతో ఆటోడ్రైవర్లుగా శిక్షణ పొంది మగవారితో సమానంగా స్వయం ఉపాధి పొందుతున్న తిరుపతి మహిళలపై కథనం.
రాస్ సంస్థ సహకారంతో: భర్త అకాల మరణంతో ఒకరు. అప్పటి వరకు ఉపాధి కల్పించిన పరిశ్రమ మూతపడటంతో మరొకరు. సరైన ఉద్యోగం లేక ఇంకొకరు. ఇలా ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలలో ఏదో ఒక సమస్య. వీటన్నింటి నుంచి బయటపడి సరికొత్త జీవితం ఆరంభించారా మహిళలు. తిరుపతి కేంద్రంగా స్వచ్ఛంద సేవలు అందిస్తున్న రాస్ సంస్థ సహకారంతో ఆటో డ్రైవింగ్లో శిక్షణ పొంది స్వయం ఉపాధితో కుటుంబాలను పోషిస్తున్నారు. మగాళ్లకు మాత్రమే అనుకొనే ఆటో డ్రైవింగ్లో ప్రవేశించి ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న తమ కుటుంబాల్లో సరికొత్త వెలుగులు నింపుకొన్నారు.
తిరుపతి కేంద్రంగా వివిధ రంగాల్లో సేవలు అందిస్తున్న రాస్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ నిర్వహించిన డ్రైవింగ్ శిక్షణలో చేరిన వీరంతా ఆటో నడపటంలో మెళకువలు నేర్చుకున్నారు. నిరంతర అభ్యాసంతో డ్రైవింగ్ పై మంచి పట్టు సాధించి రవాణాశాఖ నుంచి అన్ని అనుమతులు పొందారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళలు సొంతంగా ఆటోలను నడుపుకుంటూ ఉపాధి పొందుతున్నారు. ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటిస్తూ ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలను చేరుస్తున్నారు.
'కుటుంబంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. పిల్లలు చిన్నవాళ్లు. ఆటో నడపక ముందు ఒకరి మీద ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. పిల్లల చదువులు, ఇంటి బాధ్యతలను మేమే చూసుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు చెప్పులు తయారుచేసే కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తుండేదాన్ని. 2006 వ సంవత్సరంలో రోజుకు రూ.4 జీతం వచ్చేది. 2016లో కంపెనీ ముసేశారు. దాంతో ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. తిరుపతిలో మొదటి బ్యాచ్ మాదే. మొత్తం 25 మంది శిక్షణ తీసుకున్నాం. దీన్ని ఒక ఉద్యోగంగా భావిస్తున్నాం. మా అమ్మాయికు వివాహం చేశాను. కూలీ పని మానేసి ఆటో డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నా ద్వారా 10 మందికి నేర్పించాను.' - తిరుపతి మహిళా ఆటో డ్రైవర్లు
కనీసం రూ.1000 సంపాదిస్తూ: నిత్యం రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్, రైల్వేస్టేషన్, శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం వద్ద ఆటోను నడుపుతూ రోజుకు కనీసం రూ.1000 సంపాదిస్తూ తమ కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా అండగా నిలుస్తున్నారు. కష్టాలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న తమకు ధైర్యాన్నిచ్చి స్వయం ఉపాధి పొందేలా రాస్ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ అవకాశం కల్పించడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సమస్యలకు భయపడకుండా, కష్టాలకు కుంగిపోకుండా ధైర్యంగా అడుగు ముందుకేస్తేనే విజయం వరిస్తుందని నిరూపిస్తూ ఈ మహిళ ఆటోడ్రైవర్లు మరెందరో అతివలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
ప్రభుత్వ వాహన డ్రైవర్గా సంధ్యారాణి- మొదటి మహిళగా రికార్డ్!
PG చదివినా ఇతర ఉద్యోగాలకు 'నో'- అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా మేరీ- మూడో మహిళగా రికార్డు