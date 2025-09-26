వేపనూనెతో మర్దన, అరగంటకోసారి ఆహారం - బ్రహ్మోత్సవాల గజరాజులకు ప్రత్యేక సంరక్షణ
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సేవలందిస్తున్న నాలుగు గజరాజులు - కేరళ నుంచి నిపుణుల రాక!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 11:50 AM IST
Special Story on Elephants in TTD Brahmotsavam: శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో గజరాజులు (ఏనుగులు), అశ్వాలు (గుర్రాలు), వృషభాలది (ఎద్దులు) కీలకపాత్ర. స్వామివారి వాహన సేవల్లో తొలి అడుగు వాటిదే. ఈ జంతువులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరింస్తారు. ఇవి ఠీవీగా ముందుకు కదులుతూ స్వామివారు వస్తున్నారన్న సంకేతం ఇస్తాయి. ఇవి భక్తులకు కనువిందు చేస్తాయి. గజం ఐశ్వర్యానికి చిహ్నం, శ్రీమహావిష్ణువు దేవేరైన శ్రీలక్ష్మీదేవి ఇష్ట వాహనంగా చెబుతుంటారు. శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమైన శ్రీవేంకటేశ్వరుని వైభవాన్ని సిరి సంపదలకు సూచికలైన ఏనుగులు ఇతర జంతువులైన గుర్రాలు, వృషభాలతో కలిసి మరింత ఇనుమడింపజేస్తున్నాయి. తిరుపతిలోని శ్రీవేంకటేశ్వర గోసంరక్షణశాలలో ఈ జంతువుల అలనా పాలనా చూస్తున్నారు.
వీటి ఆరోగ్య పరిరక్షణకై: ప్రతిరోజూ వాహన సేవల్లో పాల్గొనే ఏనుగులకు ప్రత్యేకంగా ప్రతిరోజూ గోశాల నుంచి నడక ద్వారా వ్యాయామం చేయిస్తున్నారు. వీటి శరీరాలను వేప నూనెతో మర్దన చేస్తారు. ప్రతి 6 నెలలకు ఒకసారి కడుపులో నులిపురుగులు లేకుండా డీవార్మింగ్ చేస్తారు. దీంతో పాటుగా కాలిగోళ్లను కత్తిరిస్తూ చక్కగా ఉంచుతారు. ప్రతి అరగంటకు ఒకసారి ఏనుగులకు ఆహారం అందిస్తూ, ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఆలయ మాడవీధుల్లో వాహనసేవల సమయంలో శక్తివంతమైన దీపాల వెలుగు, కళాకారుల శబ్దం నుంచి ఏనుగులకు ఉపశమనం కల్పించేందుకు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
బ్రహ్మోత్సవాలకు నాలుగు: ప్రస్తుతం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు 4 గజరాజులు సేవలందిస్తున్నాయి. ఇందులో పద్మజ, మహాలక్ష్మి, వైష్ణవి, పద్మావతి ప్రతిరోజూ వాహనసేవల్లో పాల్గొంటున్నాయి. వీటిని ప్రత్యేకంగా మావటీలు అలంకరించి సిద్ధం చేస్తారు. తర్వాత వీటిని ఉదయం, రాత్రి వాహన సేవలకు తీసుకు వస్తారు.
కేరళ నుంచి నిపుణుల రాక: బ్రహ్మోత్సవాల వాహనసేవల్లో వినియోగించే జంతువులకు తగిన శిక్షణ ఇస్తారు. మావటీలు తాళ్లు, అంకుశం, గొలుసులతో నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండి గజరాజులను నియంత్రిస్తారు. ఏనుగులను అదుపు చేసేందుకు కేరళ నుంచి నిపుణులైన పశువైద్యులను తీసుకురావడం ఒక ప్రత్యేక విశేషం. ఊహించని ఘటనలు జరిగితే వాటిని నియంత్రించేందుకు వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
9 రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు: ఈ బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా తిరుమలలో 9 రోజుల పాటు వైభవంగా సుమారు 13 వాహనాలలో స్వామివారు విహరిస్తూ, భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. మొదటి రోజు ద్వజారోహణ కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యింది. ఆ రోజు రాత్రి మొట్ట మొదటి వాహనంగా పెదశేష వాహనం పై స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రెండవ రోజు ఉదయం చిన శేషవాహనం, రాత్రి హంస వాహనం సేవలు నిర్వహించారు. మూడవ రోజు ఉదయం సింహ వాహనం, రాత్రి ముత్యపందిరి వాహనంపై శ్రీవారిని భక్తులు దర్శించుకుంటున్నారు.
4వ రోజు ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనం, రాత్రి సర్వభూపాల వాహనం నిర్వహించనున్నారు. 5వ రోజు ఉదయం మోహినీ అవతారం, రాత్రి స్వర్ణపు గరుడ వాహనం, అదే విధంగా 6వ రోజు ఉదయం హనుమంత వాహన సేవ, రాత్రి గజవాహన సేవలు నిర్వహిస్తారు. 7వ రోజు ఉదయం సూర్యప్రభ, రాత్రి చంద్రప్రభ, 8వ రోజు ఉదయం మహారథోత్సవం, రాత్రి అశ్వవాహన సేవ, 9వ రోజు చక్రస్నాన మహోత్సవం నిర్వహిస్తారు.
