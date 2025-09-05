Special Story on Teachers Day 2025 : భావితరాల తలరాతలను మారుస్తూ సమాజాన్ని సవ్య దిశలో నడిపిస్తున్నారు ఉపాధ్యాయులు. చిట్టిబుర్రల్లో విజ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగిస్తూ వారిని ప్రతిభావంతులుగా మారుస్తున్న స్ఫూర్తిదాతలు ఎందరో. సంక్లిష్టమైన పాఠాలను సులువుగా ఆకళింపు చేసుకునేలా పిల్లల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తూ, బోధనకు సృజనను జోడిస్తున్నారు. వృత్తిపట్ల అంకిత భావంతో పిల్లల అభివృద్ధిని కాంక్షిస్తూ అటు బడుల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు తమ వంతు సాయం చేస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో చిన్నచిన్న బొమ్మలను తయారు చేసే వారు ఒకరైతే పిల్లల కోసం తన ఇంటినే సైన్స్ క్లబ్గా మార్చిన వారు మరొకరు. చిన్నారులను ప్రయోగ బాటలో పయనింపజేస్తూ విద్యను మరింత ప్రకాశవంతంగా మార్చిన వారు ఇంకొకరు. బోధకులుగా తమ ప్రయాణాన్ని సాగిస్తూ పదుగురికీ ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు. నేడు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా అలాంటి గురువులపై ప్రత్యేక కథనం.
పిల్లలకు పాఠాలు సులువుగా అర్థం కావాలనేదే వారి ముఖ్యోద్దేశం. అందుకోసం ఆడతారు, పాడతారు, బొమ్మలు పట్టుకుని అభినయిస్తారు. సైన్సును నేరుగా బుజ్జాయిల బుర్రలకు ఎక్కించాలనేదే వారి లక్ష్యం దీనిని సాధించేందుకు ప్రయోగాలను పరుగులు పెట్టిస్తారు, విజ్ఞాన జ్యోతులను వెలిగిస్తారు ఇదీ ఉపాధ్యాయుల గొప్పదనం. పిల్లలు ప్రయోజకులు కావాలని కొందరు తపిస్తే బడులను తీర్చిదిద్దడం కోసం మరికొందరు పరితపిస్తారు. అలాంటి కొందరి స్ఫూర్తిదాయక ప్రస్థానాలవీ.
తన ఇల్లే సైన్సు క్లబ్ : చిన్నతనం నుంచి సైన్సు అంటే ఎంతో ఇష్టం. అందుకే తాను ఉపాధ్యాయుడు అయ్యాక ఇంటినే సైన్సు క్లబ్గా మార్చారు ఏవీ.సుధాకర్. నెల్లూరు జిల్లా పొదలకూరు జడ్పీ బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో భౌతిక, రసాయన శాస్త్ర ఉపాధ్యాయుడిగా సేవలందించారు. ఇటీవల జరిగిన బదిలీల్లో బోగోలు మండలం చిన్నారాయునిపాళెం పాఠశాలకు వచ్చారు. సుధాకర్ ఐదో తరగతి చదువుకునే రోజుల్లో సైన్సు ఫెయిర్లో పాల్గొని రాష్ట్రస్థాయిలో ప్రథమస్థానం సాధించారు. ఎమ్మెస్సీ కెమిస్ట్రీ చేసి, బీఈడీ తర్వాత ఉపాధ్యాయునిగా చేరారు. 2002 నుంచి డీఆర్పీ, ఎస్ఆర్పీ, కేఆర్పీ, ఆర్ఎంఎస్ఏ, ఆర్వీఎం, ఎస్ఈఆర్టీల్లో శిక్షణ కార్యక్రమాలకు పనిచేస్తూ 12 పుస్తకాలు రాశారు.
సైన్సు సుధాకర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకొన్నారు. పలు సత్కారాలూ పొందారు. విద్యార్థులకు పాఠాలు సులభంగా అర్థం అయ్యేందుకు సైన్సు మినీకిట్ను రూపొందించారు. తన తల్లి జ్ఞాపకార్థం ఇంటిని సైన్సు క్లబ్గా మార్చి ఏవీఎం కిడ్స్, సైన్సు కార్నర్గా నామకరణం చేశారు. మినీ సైన్సు లైబ్రరీ, మినీ ల్యాబ్, ప్లానెటోరియాన్ని తలపించేలా సౌర మండలం తదితరాలను తీర్చిదిద్దారు. పలు రకాల సైన్సు ఆటలు, పజిళ్ల పరికరాలు, ఎక్వేరియం, అత్యాధునిక ప్రొజెక్టర్, ప్రింటర్, స్కానర్లను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇంట్లోనే వివిధ శాస్త్రీయ పరికరాలు, మినీ వెదర్ స్టేషన్, బొటానికల్ గార్డెన్ వంటివి సిద్ధం చేశారు. ఇందుకోసం రూ.10 లక్షలు వెచ్చించారు.
సగం జీతం విద్యార్థులకే : ఏలూరు జిల్లా పత్తేపురం ఉన్నత పాఠశాలలో భౌతిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తున్న కె.సుబ్బరాజు తన జీతంలో 2009లో ఉపాధ్యాయ వృత్తిలోకి ప్రవేశించిన ఆయన ఈ 16 ఏళ్లలో విద్యార్థులకు సుమారు రూ.25 లక్షలకు పైగానే ఖర్చు చేశారు. విద్యార్థులకు పుస్తకాలు కొనడం, వారిని పోటీ పరీక్షలకు తీసుకెళ్లడం, పరీక్షల ఫీజులు కట్టడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొందరికి కళాశాలల ఫీజులనూ చెల్లిస్తున్నారు. సుబ్బరాజు సాయం పొందిన వారిలో ఇప్పటి వరకు 24 మంది విద్యార్థులు ట్రిపుల్ ఐటీల్లో సీట్లు సాధించారు.
30 మంది ఎన్ఎంఎంఎస్కు ఎంపికయ్యారు. ఇద్దరు విద్యార్థులు ఐఐటీల్లో సీట్లు పొందారు. సుబ్బరాజు నేతృత్వంలోని విద్యార్థుల బృందం 2016లో పాండిచ్చేరిలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి విజ్ఞాన ప్రదర్శనలో మూడో స్థానంలో నిలిచారు. రాష్ట్ర స్థాయిలో ఏడు సార్లు, జిల్లా స్థాయిలో పలుమార్లు విద్యార్థుల ప్రాజెక్టులకు బహుమతులు వచ్చాయి. పాలిటెక్నిక్, ఏపీఆర్జేసీ, చెకుముకి క్విజ్ల కోసం విద్యార్థులకు సుబ్బరాజు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. విద్యార్థుల అభివృద్ధికి తన వివాహం ఆటంకం కాకూడదని వాయిదా వేస్తూ వస్తున్నారు.
ప్రయోగాలతో విద్యా ప్రకాశం : మట్టిలో మాణిక్యాలకు మెరుగులద్దుతున్నారు ప్రభుత్వ పాఠశాల విజ్ఞానశాస్త్ర ఉపాధ్యాయురాలు కొల్లి మోహనాంజలి. ఆమె బాపట్ల జిల్లా సంతమాగులూరు మండలం మక్కెనవారిపాలెం జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో పని చేస్తున్నారు. నూతన శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని సమాజ శ్రేయస్సుకు ఉపయోగపడేలా చూస్తున్నారు. అందుబాటులో ఉన్న వనరులతో ప్రయోగాలను రూపొందిస్తున్నారు. మహిళలు రుతుక్రమంలో ఉపయోగించే రుమాళ్లకు సంబంధించి ‘బ్రేక్ ద సైలెన్స్’ అనే ప్రాజెక్టును 2020లో విద్యార్థుల చేత మోహనాంజలి చేయించారు.
ఈ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. దీనిని ప్రకాశం జిల్లాలోని కస్తూర్బా గాంధీ విద్యాలయాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది. మోహనాంజలి ప్రోత్సాహంతో విద్యార్థులు రూపొందించిన ‘ఆటోమేటిక్ టాయిలెట్ క్లీనర్’, ‘గట్టుగట్టున ఘనాహారం’, ‘గ్రీన్ వాష్’ తదితర ప్రాజెక్టులకు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయుల్లో గుర్తింపు లభించింది. బయోలాజికల్ సైన్స్ జిల్లా కో-ఆర్డినేటర్గా, అగస్త్య అంతర్జాతీయ ఫౌండేషన్ ట్రైనర్గా సేవలు అందిస్తున్న మోహనాంజలి ఈ ఏడాది రాష్ట్రస్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు.
ఆసక్తి పెరిగేలా ఆకళింపు చేసుకునేలా : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలంలో పోతవరం ఎంపీపీ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలు చిటికెన భాగ్యవరలక్ష్మి బోధనలో వైవిధ్యం చూపుతున్నారు. ఆమె 2012లో ఉపాధ్యాయినిగా చేరారు. 1 నుంచి 5 తరగతుల విద్యార్థులకు తెలుగు, ఆంగ్లం, గణితం, సైన్సు ఇలా వివిధ సబ్జెక్టుల వారీ బోధన సామగ్రిని పాఠ్యాంశాలకు అనుగుణంగా తయారు చేశారు. పిల్లలను ఆకట్టుకునేలా వారు ఆకళింపు చేసుకునేలా పాఠాలను ‘త్రీడీ’ విధానంలో బోధిస్తున్నారు. 2020-21లో రాష్ట్రస్థాయిలో ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా నిలిచి, గుర్తింపును పొందారు.
అమ్మలాంటి లాలన సృజనతో బోధన : ‘నా చిన్నతనంలో ఈనాడు దినపత్రికలోని మూడో పేజీలో రోజూ ఓ బొమ్మల కథ వచ్చేది. క్రమం తప్పకుండా చదివేదాన్ని. అలా తెలుగుపై పట్టు సాధించాను. పఠన అభిరుచి ఉపాధ్యాయురాలిని అయ్యాక ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది. పిల్లలు ఇష్టపడేలా సులభంగా నేర్చుకుని గుర్తుపెట్టుకునేలా బోధిస్తూ ముందుకు సాగుతున్నాను’ అని శ్రీసత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం కాళసముద్రం పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలు నూర్జహాన్ చెప్పారు. తల్లి ఒడి నుంచి బడికి వచ్చే చిన్నారులకు అమ్మ లాలనతో పాటు సృజనతో కూడిన బోధనను అందిస్తున్నారీమె.
కథలు వినిపిస్తూ, ఆటలు, పాటలు, అభినయంతో పాఠాలు చెబుతున్నారు. స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్నూ నేర్పుతున్నారు. అట్టముక్కలతో తయారు చేసిన చిన్న బొమ్మలను చేతివేళ్లకు పెట్టుకుని వాటిని లయబద్ధంగా కదిలిస్తూ కాకి, కోకిల, చిలుక, కోతి ఇలా జంతువుల సంభాషణలను చిట్టి పొట్టి కథల్లా చెబుతుంటే బుజ్జాయిలు హాయిగా వినేస్తున్నారు.
ఒక బడి 102 మంది ఉపాధ్యాయులు : ఒక పాఠశాలలో 10 నుంచి 15 మంది వరకు ఉపాధ్యాయులు ఉండటం సహజం. విశాఖపట్నం జిల్లా చంద్రంపాలెంలోని జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో మాత్రం ఏకంగా 102 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. 3,086 మంది విద్యార్థులతో రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ప్రభుత్వ పాఠశాలగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. శుక్రవారం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులందరూ గురువారం ఇలా కలిశారు.
టీచర్స్ డే స్పెషల్ : విద్యార్థి- గురువు మధ్య అనుబంధాన్ని చూపించే సినిమాలు- మీరు చూశారా?
టీచర్స్ డే స్పెషల్ : బుద్ధుడి నుంచి అబ్దుల్ కలాం దాకా - ఈ భారతీయ లెజెండరీ టీచర్స్ గురించి మీకు తెలుసా?