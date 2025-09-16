ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ 'యాత్రాదానం'తో సేవయాత్ర - చూసే కళ్లకు స్వర్గం చూపిస్తున్న బస్సు!

పేదలు, అనాథల కోసం టీజీఎస్​ఆర్టీసీ గొప్ప కార్యక్రమం - 'యాత్రాదానం' పేరిట సరికొత్త కార్యక్రమం ప్రయోగాత్మకంగా అమలు - ఎవరెవరికి యాత్రాదానం చేయవచ్చంటే?

TGSRTC Yatra Dhanam Scheme
TGSRTC Yatra Dhanam Scheme (Eenadu)
TGSRTC Yatra Dhanam Scheme : ఎంతోమంది జీవితంలో రకరకాల దానాలు చేస్తుంటారు. బహుమతులు ఇస్తుంటారు. వాటి ప్రభావం కొద్ది రోజులు లేదా కొన్ని గంటలు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ఒక యాత్రను బహుమతిగా ఇస్తే? ఎప్పుడూ చూడని ప్రదేశాలను చూపిస్తే? వారి హృదయంలో ఆ జ్ఞాపకాలు చిరకాలం నిలిచిపోయి ఉంటాయి. మర్చిపోలేని మధురస్మృతులను పంచుతాయి.

  • అవి యాదగిరిగుట్ట, తిరుపతి వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సులు అందులో ప్రయాణం చేస్తున్న వృద్ధాశ్రమంలోని నానమ్మలు, తాతయ్యలు, కిటికీల్లోంచి గుట్టపైన, కొండపైన ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాల్ని చూస్తూ కళ్లలోంచి ఆనందభాష్పాలు రాలుస్తున్నారు.
  • కృష్ణా నది తీరం వెంట ప్రయాణిస్తున్న మరో బస్సు ఎప్పుడూ ఊరు దాటి వెళ్లని అనాథ పిల్లలు సోమశిల పర్యాటక సోయగాల్ని చూసి మురిసిపోయారు.

ఇలా వీరి కళ్లలో ఆనందం వెనక ఒక దాత ఉన్నారు. తెలంగాణ రోడ్డు రవాణా సంస్థ (టీజీఎస్​ఆర్టీసీ) తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన కొత్త పథకమే 'యాత్రాదానం - గిఫ్ట్‌ ఏ బస్‌ ట్రావెల్‌' పథకం ఉంది. 'యాత్రాదానం - గిఫ్ట్‌ ఏ బస్‌ ట్రావెల్‌' పథకం కింద బస్సు యాత్రను బహుమతిగా ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా దాతగా మారే అవకాశం ఉంది.

ఎవరెవరికి యాత్రాదానం చేయవచ్చంటే? : 'యాత్రాదానం - గిఫ్ట్‌ ఏ బస్‌ ట్రావెల్‌' పథకం కింద అనాథాశ్రమాల్లో చిన్నారులకు, వృద్ధాశ్రమాల్లో ఉండేవారికి, బస్తీవాసులకు, దివ్యాంగులతో పాటు కాలనీ, బంధువులు, కుటుంబసభ్యులు, మిత్రులకూ చేయవచ్చు. తెలంగాణ నుంచి రాష్ట్రంలోని ప్రాంతాలతో పాటు ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు తదితర రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతాలకూ పంపవచ్చు.

ఖర్చు ఎంత అవుతుందంటే? : ప్రయాణ దూరాన్ని బట్టి ఖర్చు ఎంత అన్నది లెక్కలు వేసి ఆర్టీసీ తెలుపుతుంది. వెళ్లాల్సిన గమ్యం వివరాలు అందించాక తుది అంచనా వ్యయాన్ని యాత్రాదానం అధికారులు చెబుతారు.

ట్రిప్‌ ప్లానింగ్‌? : ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలకు కాకుండా విజ్ఞాన, వినోదం, ప్రకృతి పర్యాటక ప్రాంతాలకు, ఎక్స్‌కర్షన్‌కు యాత్రను ఎంచుకోవచ్చు. యాత్రాదానం చేయాలని అనుకునేవారు టీజీఎస్​ఆర్టీసీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ లేదంటే డిపో మేనేజర్లను టోల్‌ఫ్రీ హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లను సంప్రదించే అవకాశం ఉంది.

దాతలు ఏం సమర్పించాలంటే? : మొబైల్‌ నంబరు, పేరు, సందర్బం, చిరునామా, ప్రయాణ తేదీ యాత్రాదానానికి చెల్లించే నగదు ఎంత? ఏ రకమైన బస్సు కావాలి? ఎంతమందిని తీసుకెళతారు? తదితర వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రయాణ తేదీకి ఏడు రోజుల ముందు వివరాలు సమర్పించాలి.

యాత్రికులు ఎవరంటే? : యాత్రాదానంలో ఎవరిని తీసుకెళ్లాలన్నది దాత ఇష్టం. నగదు వరకే ఇస్తామంటే యాత్రికులను ఎంపిక చేసే బాధ్యత టీజీఎస్​ఆర్టీసీ తీసుకుంటుంది. వసతి, భోజనం వంటి ఇతర ఖర్చులను దాతలే చెల్లించాలి.

బస్సుల ఎంపిక : దాతలు తమకు నచ్చిన బస్సులను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఆర్డినరీ నుంచి ఏసీ బస్సుల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఎవరు చేయవచ్చు? : వ్యక్తులు, సంఘాలు, కుటుంబాలు, కార్పొరేట్‌ సంస్థలు, ఎన్‌ఆర్‌ఐలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు సహా ఎవరైనా. పుట్టినరోజులు, పెళ్లిళ్లు, జ్ఞాపకార్థం కార్యక్రమాలు, వార్షికోత్సవాల సందర్భాల్లో కూడా 'యాత్రాదానం - గిఫ్ట్‌ ఏ బస్‌ ట్రావెల్‌' యాత్రలను అంకితం చేయవచ్చు.

'యాత్రాదానం'​ - అనాథలు, పేదల కోసం ఆర్టీసీ స్పెషల్ సర్వీస్

