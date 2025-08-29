ETV Bharat / state

నేడు తెలుగు భాషా దినోత్సవం - శిలా ఫలకాల నుంచి డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌ వరకు.. - SPECIAL STORY ON LANGUAGE DAY

తెలుగు భాషా దినోత్సవం ప్రత్యేకం - తెలుగు భాషా చరిత్ర, మొదట్లో తెలుగు, కన్నడ భాషలకు ఒకే లిపి, గుండ్రంగా మార్చిన ఘనత మాత్రం నన్నయ్యదే

Telugu Language Day 2025
Telugu Language Day 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 9:41 AM IST

3 Min Read

Telugu Language Day 2025: ఎక్కడో ఉన్న గుహల్లో రాతి గోడలపై నుంచి మొదలై శిలా ఫలకాలకు చేరి, ఆపై తామ్ర పత్రాల నుంచి తాళపత్రాల మీదకు ఒదిగి అక్కడి నుంచి కాగితం మీదకు చేరి ఓ వెలుగు వెలిగి అక్కడి నుంచి నేరుగా ప్రస్తుతం డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌లోకి అడుగుపెట్టిన తెలుగు భాష ఎంతో అందంగా, ఒద్దికగా ఒదిగిన విధానం, దాని ప్రస్థానం ఓ ఘనచరితం. కాలానుగుణ మార్పులకు అనుగుణంగా తనను తాను మార్చుకుంటూ సాగుతున్న సుందరకావ్యం తెలుగు.

తన రూపాన్ని అందంగా మార్చుకుంటూనే, జనావసరాలకు అనుగుణంగా అక్షరాలను చేర్చుకుంటూ నేటి ఈ రూపానికి చేరింది తెలుగు భాష. ఈరోజు ఆధునిక తెలుగు భాష వైతాళికుల్లో ఒకరైన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు జయంతి, ‘తెలుగు భాషా దినోత్సవం’ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా తెలుగు భాషపై ప్రత్యేక కథనం.

Telugu Language Day 2025
11 శతాబ్దపు తెలుగు లిపి (నన్నయ కాలం) (Eenadu)

11 శతాబ్దపు తెలుగు లిపి (నన్నయ కాలం)

తెలుగు భాషా చరిత్ర: క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దం నుంచి కృష్ణదేవరాయల కాలం వరకు ఎ, ఒ, అం, అః, క్ష అనే అక్షరాలు మన భాషలోనే లేవు. అలాగే నేటికీ అక్షరమాలలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ వినియోగంలేని అక్షరం ‘ఱ’ ఒకప్పుడు తెలుగు అక్షరాలు అడ్డం, నిలువు గీతలతో కాస్త వంకరటింకరగానే ఉండటం గమనార్హం. కానీ ఘంటంతో తాటాకు మీద రాసే క్రమంలో తెలుగక్షరాలు అందాన్ని పెంచుకుని ముత్యాల సరాల్లా గుండ్రంగా మారాయి. మన తెలుగు అక్షరాలు ఇప్పుడున్న రూపు సంతరించుకోవడానికి సుమారుగా రెండు వేల ఏళ్లకు పైగానే పట్టినట్లు బాషా నిపుణులు చెబుతారు.

Telugu Language Day 2025
పెద్దన కాలపు లిపి (కృష్ణదేవరాయల శాసనం) (Eenadu)

పెద్దన కాలపు లిపి (కృష్ణదేవరాయల శాసనం)

మొదట్లో తెలుగు, కన్నడ భాషలకు ఒకే లిపి: క్రీస్తు శకం ఆరో శతాబ్దం నాటికి ‘తెలుగు-కన్నడ లిపి’ ఏకరూపంగా పరిణామం చెందింది. నేడు మనం చూస్తునటువంటి తెలుగు, కన్నడ లిపులకు అదే మూలమని భాషా నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. క్రీ.శ 625 నుంచి 1,189 మధ్య వేంగి చాళుక్యుల కాలంలోని శాసనాలన్నీ ఈ లిపిలో పొందుపరచినవే. 15వ శతాబ్దం తర్వాత లిపి పరంగా ఈ రెండు భాషలు విడిపోయాయి. తెలుగు లిపిలో అక్షరాల మీద ఉండే చిన్న అడ్డగీతలు కాస్తా తలకట్టుగా మారాయి. వంకర టింకర ఉండే అక్షరాలు గుండ్రంగా మారాయి.

గుండ్రంగా మార్చిన ఘనత నన్నయ్యదే: మొదట్లో గీతలు, చతురస్రాకారంలో ఉండే తెలుగు లిపిని కవిత్రయంలో మొదటివారైన నన్నయ్య గుండ్రంగా మార్చారు. తానే ఈ సంస్కరణ ప్రారంభించి, ఆ లిపిలోనే ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రాసినట్లు నందనపూడి శాసనంలో ఆయనే స్వయంగా పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో ఏదైనా తాళపత్రాల మీదనే రాసేవారు కనుక ఘంటంతో రాసేటప్పుడు అక్షరాలను గుండ్రంగా రాస్తుంటే సులువుగా ఉండడంతో అదే అలవాటై క్రమంగా లిపి గుండ్రంగా మారడం మొదలైంది.

Telugu Language Day 2025
వ్యవహారాలన్నీ శిష్ట వ్యవహారిక భాషలోనే జరగాలని కోరుతూ అప్పట్లో గిడుగు వేంకట రామమూర్తి రాసిన ఒక లేఖ.. (Eenadu)

వ్యవహారాలన్నీ శిష్ట వ్యవహారిక భాషలోనే జరగాలని కోరుతూ అప్పట్లో గిడుగు వేంకట రామమూర్తి రాసిన ఒక లేఖ..

పిఠాపురం రాజావారి వెయ్యి తెలుగు అచ్చు ములుకుల్ని దాదాపు 98 సంకేతాలుగా కుదించి రూపొందించిన టైపు రైటర్‌ (చిన్నమాంబాంధ్ర ముద్రలేఖిని)కి సంబంధించిన ప్రకటన వివరాలు

Telugu Language Day 2025
పిఠాపురం రాజావారు వెయ్యి తెలుగు అచ్చు ములుకుల్ని 98 సంకేతాలుగా కుదించి రూపొందించిన టైపు రైటర్‌ (చిన్నమాంబాంధ్ర ముద్రలేఖిని)కి సంబంధించిన ప్రకటన (Eenadu)

వెయ్యి అక్షరాలు 98 సంకేతాల్లో: తెలుగులో అచ్చులు, హల్లులు, వాటి ఒత్తులు, గుణింతాలు, ద్విత్వాక్షరాలు, ఉభయాక్షరాలు, సంయుక్త అక్షరాలతో కలిపి దాదాపు వెయ్యికి పైగా సంకేతాలు ఉండేవి. ముద్రాలేఖినులు (టైప్‌ రైటర్లు), ముద్రణ యంత్రాల రాకతో వీటిలో కొన్ని సంకేతాలు మాయం అయ్యాయి. కొన్ని కొత్తగా చేరాయి. 1935వ సంవత్సరంలో పిఠాపురం రాజావారు వెయ్యి అచ్చు ములుకులను 98 సంకేతాలకు కుదించడంతో తెలుగులో తొలి టైప్‌ రైటర్‌ రూపుదిద్దుకుంది.

మాధ్యమాల విస్తృతి కారణంగా కూర్పు కుదరక కొన్ని అక్షరాల్ని తీసేశారని నాగార్జున యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ పులిచర్ల దేవకాంత్ అన్నారు. కొన్నింటి రూపు మార్చారనీ, తెలుగు లిపిలో కృత్రిమ మేధ ప్రభావంతో కూడా కూర్పులో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. తెలుగు టైపోగ్రఫీ (తెలుగు ఫాంట్ల తయారీ) మీద పరిశోధనలు జరగాలని దేవకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు.

Chandrababu: 'తెలుగు, సంస్కృతానికి తేడా తెలియని పాలన ఇది'

180 ఏళ్ల నాటి తాళపత్రాలు.. భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా మళ్లీ వెలుగులోకి..!

Telugu Language Day 2025: ఎక్కడో ఉన్న గుహల్లో రాతి గోడలపై నుంచి మొదలై శిలా ఫలకాలకు చేరి, ఆపై తామ్ర పత్రాల నుంచి తాళపత్రాల మీదకు ఒదిగి అక్కడి నుంచి కాగితం మీదకు చేరి ఓ వెలుగు వెలిగి అక్కడి నుంచి నేరుగా ప్రస్తుతం డిజిటల్‌ స్క్రీన్‌లోకి అడుగుపెట్టిన తెలుగు భాష ఎంతో అందంగా, ఒద్దికగా ఒదిగిన విధానం, దాని ప్రస్థానం ఓ ఘనచరితం. కాలానుగుణ మార్పులకు అనుగుణంగా తనను తాను మార్చుకుంటూ సాగుతున్న సుందరకావ్యం తెలుగు.

తన రూపాన్ని అందంగా మార్చుకుంటూనే, జనావసరాలకు అనుగుణంగా అక్షరాలను చేర్చుకుంటూ నేటి ఈ రూపానికి చేరింది తెలుగు భాష. ఈరోజు ఆధునిక తెలుగు భాష వైతాళికుల్లో ఒకరైన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు జయంతి, ‘తెలుగు భాషా దినోత్సవం’ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా తెలుగు భాషపై ప్రత్యేక కథనం.

Telugu Language Day 2025
11 శతాబ్దపు తెలుగు లిపి (నన్నయ కాలం) (Eenadu)

11 శతాబ్దపు తెలుగు లిపి (నన్నయ కాలం)

తెలుగు భాషా చరిత్ర: క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దం నుంచి కృష్ణదేవరాయల కాలం వరకు ఎ, ఒ, అం, అః, క్ష అనే అక్షరాలు మన భాషలోనే లేవు. అలాగే నేటికీ అక్షరమాలలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ వినియోగంలేని అక్షరం ‘ఱ’ ఒకప్పుడు తెలుగు అక్షరాలు అడ్డం, నిలువు గీతలతో కాస్త వంకరటింకరగానే ఉండటం గమనార్హం. కానీ ఘంటంతో తాటాకు మీద రాసే క్రమంలో తెలుగక్షరాలు అందాన్ని పెంచుకుని ముత్యాల సరాల్లా గుండ్రంగా మారాయి. మన తెలుగు అక్షరాలు ఇప్పుడున్న రూపు సంతరించుకోవడానికి సుమారుగా రెండు వేల ఏళ్లకు పైగానే పట్టినట్లు బాషా నిపుణులు చెబుతారు.

Telugu Language Day 2025
పెద్దన కాలపు లిపి (కృష్ణదేవరాయల శాసనం) (Eenadu)

పెద్దన కాలపు లిపి (కృష్ణదేవరాయల శాసనం)

మొదట్లో తెలుగు, కన్నడ భాషలకు ఒకే లిపి: క్రీస్తు శకం ఆరో శతాబ్దం నాటికి ‘తెలుగు-కన్నడ లిపి’ ఏకరూపంగా పరిణామం చెందింది. నేడు మనం చూస్తునటువంటి తెలుగు, కన్నడ లిపులకు అదే మూలమని భాషా నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. క్రీ.శ 625 నుంచి 1,189 మధ్య వేంగి చాళుక్యుల కాలంలోని శాసనాలన్నీ ఈ లిపిలో పొందుపరచినవే. 15వ శతాబ్దం తర్వాత లిపి పరంగా ఈ రెండు భాషలు విడిపోయాయి. తెలుగు లిపిలో అక్షరాల మీద ఉండే చిన్న అడ్డగీతలు కాస్తా తలకట్టుగా మారాయి. వంకర టింకర ఉండే అక్షరాలు గుండ్రంగా మారాయి.

గుండ్రంగా మార్చిన ఘనత నన్నయ్యదే: మొదట్లో గీతలు, చతురస్రాకారంలో ఉండే తెలుగు లిపిని కవిత్రయంలో మొదటివారైన నన్నయ్య గుండ్రంగా మార్చారు. తానే ఈ సంస్కరణ ప్రారంభించి, ఆ లిపిలోనే ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రాసినట్లు నందనపూడి శాసనంలో ఆయనే స్వయంగా పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో ఏదైనా తాళపత్రాల మీదనే రాసేవారు కనుక ఘంటంతో రాసేటప్పుడు అక్షరాలను గుండ్రంగా రాస్తుంటే సులువుగా ఉండడంతో అదే అలవాటై క్రమంగా లిపి గుండ్రంగా మారడం మొదలైంది.

Telugu Language Day 2025
వ్యవహారాలన్నీ శిష్ట వ్యవహారిక భాషలోనే జరగాలని కోరుతూ అప్పట్లో గిడుగు వేంకట రామమూర్తి రాసిన ఒక లేఖ.. (Eenadu)

వ్యవహారాలన్నీ శిష్ట వ్యవహారిక భాషలోనే జరగాలని కోరుతూ అప్పట్లో గిడుగు వేంకట రామమూర్తి రాసిన ఒక లేఖ..

పిఠాపురం రాజావారి వెయ్యి తెలుగు అచ్చు ములుకుల్ని దాదాపు 98 సంకేతాలుగా కుదించి రూపొందించిన టైపు రైటర్‌ (చిన్నమాంబాంధ్ర ముద్రలేఖిని)కి సంబంధించిన ప్రకటన వివరాలు

Telugu Language Day 2025
పిఠాపురం రాజావారు వెయ్యి తెలుగు అచ్చు ములుకుల్ని 98 సంకేతాలుగా కుదించి రూపొందించిన టైపు రైటర్‌ (చిన్నమాంబాంధ్ర ముద్రలేఖిని)కి సంబంధించిన ప్రకటన (Eenadu)

వెయ్యి అక్షరాలు 98 సంకేతాల్లో: తెలుగులో అచ్చులు, హల్లులు, వాటి ఒత్తులు, గుణింతాలు, ద్విత్వాక్షరాలు, ఉభయాక్షరాలు, సంయుక్త అక్షరాలతో కలిపి దాదాపు వెయ్యికి పైగా సంకేతాలు ఉండేవి. ముద్రాలేఖినులు (టైప్‌ రైటర్లు), ముద్రణ యంత్రాల రాకతో వీటిలో కొన్ని సంకేతాలు మాయం అయ్యాయి. కొన్ని కొత్తగా చేరాయి. 1935వ సంవత్సరంలో పిఠాపురం రాజావారు వెయ్యి అచ్చు ములుకులను 98 సంకేతాలకు కుదించడంతో తెలుగులో తొలి టైప్‌ రైటర్‌ రూపుదిద్దుకుంది.

మాధ్యమాల విస్తృతి కారణంగా కూర్పు కుదరక కొన్ని అక్షరాల్ని తీసేశారని నాగార్జున యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ పులిచర్ల దేవకాంత్ అన్నారు. కొన్నింటి రూపు మార్చారనీ, తెలుగు లిపిలో కృత్రిమ మేధ ప్రభావంతో కూడా కూర్పులో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. తెలుగు టైపోగ్రఫీ (తెలుగు ఫాంట్ల తయారీ) మీద పరిశోధనలు జరగాలని దేవకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు.

Chandrababu: 'తెలుగు, సంస్కృతానికి తేడా తెలియని పాలన ఇది'

180 ఏళ్ల నాటి తాళపత్రాలు.. భాషా దినోత్సవం సందర్భంగా మళ్లీ వెలుగులోకి..!

For All Latest Updates

TAGGED:

SPECIAL STORY ON LANGUAGE DAYTELUGU LANGUAGE DAY 2025నేడు తెలుగు భాషా దినోత్సవంSPECIALITY OF TELUGU LANGUAGE DAYSPECIAL STORY ON LANGUAGE DAY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

గంటలోనే ఏపీ నుంచి హైదరాబాద్​కు!- ఈ కారు స్పీడ్​కు ఎవరైనా సలాం కొట్టాల్సిందే!!

గణేశ్ నవరాత్రుల స్పెషల్ "పులిహోర పొడి" - ఒక్కసారి చేసి పెట్టుకుంటే 6 నెలలు నిల్వ ఉంటుంది!

వర్షపునీటిని నిల్వ చేసే 'స్మార్ట్‌ మాడ్యూల్స్'​ - ఒకసారి అమర్చితే 50 ఏళ్లు వాడుకోవచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.