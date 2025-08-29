Telugu Language Day 2025: ఎక్కడో ఉన్న గుహల్లో రాతి గోడలపై నుంచి మొదలై శిలా ఫలకాలకు చేరి, ఆపై తామ్ర పత్రాల నుంచి తాళపత్రాల మీదకు ఒదిగి అక్కడి నుంచి కాగితం మీదకు చేరి ఓ వెలుగు వెలిగి అక్కడి నుంచి నేరుగా ప్రస్తుతం డిజిటల్ స్క్రీన్లోకి అడుగుపెట్టిన తెలుగు భాష ఎంతో అందంగా, ఒద్దికగా ఒదిగిన విధానం, దాని ప్రస్థానం ఓ ఘనచరితం. కాలానుగుణ మార్పులకు అనుగుణంగా తనను తాను మార్చుకుంటూ సాగుతున్న సుందరకావ్యం తెలుగు.
తన రూపాన్ని అందంగా మార్చుకుంటూనే, జనావసరాలకు అనుగుణంగా అక్షరాలను చేర్చుకుంటూ నేటి ఈ రూపానికి చేరింది తెలుగు భాష. ఈరోజు ఆధునిక తెలుగు భాష వైతాళికుల్లో ఒకరైన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు జయంతి, ‘తెలుగు భాషా దినోత్సవం’ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా తెలుగు భాషపై ప్రత్యేక కథనం.
11 శతాబ్దపు తెలుగు లిపి (నన్నయ కాలం)
తెలుగు భాషా చరిత్ర: క్రీస్తు పూర్వం మూడో శతాబ్దం నుంచి కృష్ణదేవరాయల కాలం వరకు ఎ, ఒ, అం, అః, క్ష అనే అక్షరాలు మన భాషలోనే లేవు. అలాగే నేటికీ అక్షరమాలలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ వినియోగంలేని అక్షరం ‘ఱ’ ఒకప్పుడు తెలుగు అక్షరాలు అడ్డం, నిలువు గీతలతో కాస్త వంకరటింకరగానే ఉండటం గమనార్హం. కానీ ఘంటంతో తాటాకు మీద రాసే క్రమంలో తెలుగక్షరాలు అందాన్ని పెంచుకుని ముత్యాల సరాల్లా గుండ్రంగా మారాయి. మన తెలుగు అక్షరాలు ఇప్పుడున్న రూపు సంతరించుకోవడానికి సుమారుగా రెండు వేల ఏళ్లకు పైగానే పట్టినట్లు బాషా నిపుణులు చెబుతారు.
పెద్దన కాలపు లిపి (కృష్ణదేవరాయల శాసనం)
మొదట్లో తెలుగు, కన్నడ భాషలకు ఒకే లిపి: క్రీస్తు శకం ఆరో శతాబ్దం నాటికి ‘తెలుగు-కన్నడ లిపి’ ఏకరూపంగా పరిణామం చెందింది. నేడు మనం చూస్తునటువంటి తెలుగు, కన్నడ లిపులకు అదే మూలమని భాషా నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. క్రీ.శ 625 నుంచి 1,189 మధ్య వేంగి చాళుక్యుల కాలంలోని శాసనాలన్నీ ఈ లిపిలో పొందుపరచినవే. 15వ శతాబ్దం తర్వాత లిపి పరంగా ఈ రెండు భాషలు విడిపోయాయి. తెలుగు లిపిలో అక్షరాల మీద ఉండే చిన్న అడ్డగీతలు కాస్తా తలకట్టుగా మారాయి. వంకర టింకర ఉండే అక్షరాలు గుండ్రంగా మారాయి.
గుండ్రంగా మార్చిన ఘనత నన్నయ్యదే: మొదట్లో గీతలు, చతురస్రాకారంలో ఉండే తెలుగు లిపిని కవిత్రయంలో మొదటివారైన నన్నయ్య గుండ్రంగా మార్చారు. తానే ఈ సంస్కరణ ప్రారంభించి, ఆ లిపిలోనే ఆంధ్ర మహాభారతాన్ని రాసినట్లు నందనపూడి శాసనంలో ఆయనే స్వయంగా పేర్కొన్నారు. అప్పట్లో ఏదైనా తాళపత్రాల మీదనే రాసేవారు కనుక ఘంటంతో రాసేటప్పుడు అక్షరాలను గుండ్రంగా రాస్తుంటే సులువుగా ఉండడంతో అదే అలవాటై క్రమంగా లిపి గుండ్రంగా మారడం మొదలైంది.
వ్యవహారాలన్నీ శిష్ట వ్యవహారిక భాషలోనే జరగాలని కోరుతూ అప్పట్లో గిడుగు వేంకట రామమూర్తి రాసిన ఒక లేఖ..
పిఠాపురం రాజావారి వెయ్యి తెలుగు అచ్చు ములుకుల్ని దాదాపు 98 సంకేతాలుగా కుదించి రూపొందించిన టైపు రైటర్ (చిన్నమాంబాంధ్ర ముద్రలేఖిని)కి సంబంధించిన ప్రకటన వివరాలు
వెయ్యి అక్షరాలు 98 సంకేతాల్లో: తెలుగులో అచ్చులు, హల్లులు, వాటి ఒత్తులు, గుణింతాలు, ద్విత్వాక్షరాలు, ఉభయాక్షరాలు, సంయుక్త అక్షరాలతో కలిపి దాదాపు వెయ్యికి పైగా సంకేతాలు ఉండేవి. ముద్రాలేఖినులు (టైప్ రైటర్లు), ముద్రణ యంత్రాల రాకతో వీటిలో కొన్ని సంకేతాలు మాయం అయ్యాయి. కొన్ని కొత్తగా చేరాయి. 1935వ సంవత్సరంలో పిఠాపురం రాజావారు వెయ్యి అచ్చు ములుకులను 98 సంకేతాలకు కుదించడంతో తెలుగులో తొలి టైప్ రైటర్ రూపుదిద్దుకుంది.
మాధ్యమాల విస్తృతి కారణంగా కూర్పు కుదరక కొన్ని అక్షరాల్ని తీసేశారని నాగార్జున యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ పులిచర్ల దేవకాంత్ అన్నారు. కొన్నింటి రూపు మార్చారనీ, తెలుగు లిపిలో కృత్రిమ మేధ ప్రభావంతో కూడా కూర్పులో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. తెలుగు టైపోగ్రఫీ (తెలుగు ఫాంట్ల తయారీ) మీద పరిశోధనలు జరగాలని దేవకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు.
