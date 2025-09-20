బతుకమ్మకు తంగేడు పువ్వుకు విడదీయరాని బంధం
తెలంగాణ సాంస్కృతిక ప్రతీక తంగేడు పువ్వు - బతుకమ్మకు విడదీయరాని బంధం - అడవి తంగేడు స్థానాన్ని ఆక్రమించిన సింగి తంగేడు - తంగేడు మొక్కల పరిరక్షణపై దృష్టిపెట్టాలంటున్న వృక్షశాస్త్ర నిపుణులు
Special Story on Telangana Flower Tangedu : తెలంగాణ రాష్ట్ర సాంస్కృతిక ప్రతీక తంగేడు పువ్వు. బంగారు వర్ణంలో ఉండే ఈ పుష్పం బతుకమ్మ తయారీలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత తంగేడును రాష్ట్ర పుష్పంగా ప్రకటించినా కానీ, ఇప్పుడా ఆ పువ్వు కనిపించకుండా పోతోంది. అడవి తంగేడు పువ్వు స్థానంలో సింగి తంగేడు ప్రత్యక్షం అవుతోంది. హరితహరంలో భాగంగా నాటిన సింగి తంగేడు అడవి తంగేడు స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తోంది. గతంలో బీడు భూముల్లో విరివిగా పెరిగిన తంగేడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో అంతరించిపోతుండటంపై ప్రత్యేక కథనం.
ఈ కారణాలతో కనిపించని తంగేడు పువ్వు : తెలంగాణలో తంగేడు పువ్వుకు చాలా విశిష్టత ఉంటుంది. తంగేడు మొక్క చూడడానికి చాలా అందంగా ఉండి, బంగారు రంగులో ఉండే పూలు గుత్తులుగా పూస్తాయి. తంగేడు కొమ్మల చివరన పెరుగుతూ తొలకరి వానల తరువాత పెరుగుతాయి. తంగేడు పువ్వుతో బతుకమ్మను పేర్చి మహిళలు తొమ్మిది రోజుల పాటు పండుగ జరుపుకుంటారు. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో తంగేడు మొక్కలు కనబడకుండాపోతున్నాయి. ప్రధానంగా చిట్టడవుల్లో పెరిగే తంగేడు రియల్ ఏస్టేట్ ప్రభావం, అడవుల నరికివేత ఇలా కారణం ఏదైనా తంగేడు కనిపించటం లేదు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక 2014 సంవత్సరంలో తంగేడు పువ్వును రాష్ట్ర పుష్పంగా ఆమోదించారు.
తంగెడు పూలు లేకుంటే బతుకమ్మకు పరిపూర్ణతే రాదు! : అడవి తంగేడు స్థానంలో హరితహరంలో పెంచిన హైబ్రీడ్ సింగి తంగేడు వచ్చి చేరింది. దీనిని గుర్తించని కొందరు పట్టణవాసులు హైబ్రీడ్ తంగేడును బతుకమ్మ తయారీలో వాడుతున్నారు. తొమ్మిది రోజులపాటు జరిగే బతుకమ్మల్లో గునుగుపూలు, బంతులు, చామంతులు, అల్లీపూల వంటి ఎన్నో పూలతో పాటు తంగెడు పూలు లేకుంటే బతుకమ్మకు పరిపూర్ణతే రాదని నమ్మకం. అందుకే పూలతో దేవుణ్ని కొలిస్తే పూలనే కొలిచే పండుగ బతుకమ్మగా చెబుతారు. అలాంటి బతుకమ్మ సమయంలో వాడాల్సిన తంగెడు పువ్వు, ప్రస్తుతం కనుమరుగై పోతుండటంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రజలతో పెనవేసుకున్న తంగేడును కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది : గతంలో బీళ్లుగా ఉండే భూముల్లో బీటీ పత్తి సాగు, వ్యవసాయ విస్తరణ పెరగటం, గడ్డి మందు అధిక వినియోగం కారణంగా తంగేడు కనిపించకుండా పోతోందని వృక్ష శాస్త్ర నిపుణులు తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో తంగేడు మొక్కల సంఖ్య ఆందోళన రేకెత్తిస్తోందని తెలిపారు. తంగెడులో ఔషధ గుణాలతో పాటు సాంస్కృతికంగాను తెలంగాణలో ప్రత్యేకత ఉంది. మల్లన్న పట్నాల సమయంలో వాడే పచ్చ రంగులో (తంగేడు చెక్క పొడి) తంగేడును వాడుతారు. ఔషధపరంగా, సాంస్కృతికంగానూ ప్రజలతో పెనవేసుకున్న తంగేడును కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉందనే వాదన ఉంది.
"భవిష్యత్తులో అసలైన తంగేడు పూలు కాకుండా వేరే పూలు వాడటం వల్ల రానున్న తరాలకు యూట్యూబ్లో, పుస్తకాల్లో చూపించాల్సి వస్తుంది. అందుకోసం హరితహారం, వనవహోత్సరంలో ఎక్కువగా తంగేడు మొక్కలను నాటాలని కోరుతున్నాం. వివిధ కారణాల తంగేడు విత్తనాలు మొలకెత్తే స్వభావం తగ్గుతుంది. ఈ తరుణంలో తంగేడును కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది." - డాక్టర్ ఎలగొండ నరసింహమూర్తి, వృక్ష శాస్త్ర నిపుణులు
