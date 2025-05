ETV Bharat / state

హాయ్ పిల్లలు! - మీ పక్కన ఉన్న వారికి సాయం చేద్దామా? - SUMMER ACTIVITIES FOR KIDS

Published : May 26, 2025 at 5:03 PM IST

Special Story on Summer Activities to do with Kids : ఎవరికైనా సాయం చేస్తే ఆ ఫీలింగ్‌ ఎంత బాగుంటుందో మన వల్ల వారు ఆనందంగా ఉన్నారనే కారణంతో మనం కూడా హ్యాపీ అవ్వొచ్చు. అంతేకాదు ఇది చాలా మంచి లక్షణం కూడా!

మీకు తెలిసిన వారు ఎవరైనా అవసరంలో ఉంటే చేతనైనంత సహాయం‌ చేయండి. లేదంటే నాన్న, అమ్మతో చెప్పి సహాయం చేయించండి.

మీవో, అక్కవో, తమ్ముడివో, అన్నయ్యవో పుస్తకాలు పేద విద్యార్థులకు ఇవ్వండి. ఈ పని స్నేహితులు అందరూ కలిసి గ్రూప్‌గా కూడా చేయొచ్చు.

ఓ రోజు అమ్మ, నాన్నని తీసుకుని దగ్గరలోని అనాథ శరణాలయానికి వెళ్లండి. అక్కడ ఉన్నవారికి పాలు, బ్రెడ్, పండ్లు పంచండి. కుదిరితే ఓ పూట భోజనం పెట్టండి. అక్కడ పిల్లలు ఉంటే దుస్తులు దానం చేయండి.

మీవల్ల సహాయం పొందిన వారికి జరిగిన మేలేంటో తెలుసుకోండి.

ప్రతిరోజూ మీరు చేసిన సహాయం, ఇలా చేస్తున్నప్పుడు మీకు కలిగిన ఫీలింగ్‌ను ఒక పుస్తకంలో రాసుకోండి. అలా సెలవులు అయ్యేదాకా రోజూ సహాయం చేస్తూ జర్నల్‌ని నిర్వహించండి.

దీని వల్ల హాలిడేస్‌ తరువాత కూడా సహాయం చేయడం మీకు అలవాటుగా మారుతుంది. అందరూ మిమ్మల్ని మంచి పిల్లలని అంటారు. చేస్తారు కదూ!

వ్యాయామం చేస్తున్నారా? :

వ్యాయామం చేయడం చాలా మంచిదని పాఠశాలలో కోచ్‌ చెప్తూ ఉంటారు కదా? చాలా రోజులుగా ఇంట్లో ఉండిపోయి ఎక్సర్‌సైజ్‌ చేయడం మనం మర్చిపోతున్నాం. మరి ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుని చేసేద్దాం.

పాఠశాలలో మనకు బేసిక్‌ జాగింగ్, వాకింగ్, స్ట్రెచింగ్‌ చేయిస్తుంటారు. కొన్నిసార్లు యోగాసనాలు కూడా వేయిస్తుంటారు. అవన్నీ ఒకసారి గుర్తుచేసుకుని మళ్లీ చేసేద్దాం.

ఇంట్లో ఎవరికైనా జాగింగ్‌ లేదా వాకింగ్‌కి వెళ్లే అలవాటు ఉంటే వారితోపాటు సరదాగా వెళ్దాం.

చెమట పట్టేలా ఫిజికల్‌ గేమ్స్‌ ఆడటం, డ్యాన్స్‌ చేయడం కూడా ఒంటికి చక్కని వ్యాయామం.

గుర్తుంచుకోండి నేస్తాలూ పాఠశాలలో ఉన్నా, ఇంట్లో ఉన్నా ఫిజికల్‌గా ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండాలి.