హాయ్ పిల్లలూ! - ఈ పనులు చేసి అమ్మని సర్‌ప్రైజ్‌ చేసేద్దామా? - SUMMER ACTIVITIES FOR KIDS

Published : May 25, 2025 at 2:55 PM IST

Special Story on Summer Activities to do with Kids : మనం రోజూ ఉదయాన్నే స్కూల్‌కి వెళ్లడానికి నిద్రలేస్తాం కదా? లేస్తూనే ఎంత హడావుడో! ఒకపక్క స్నానం, మరోపక్క లంచ్‌ బాక్స్‌ అంటూ అమ్మ తెగ కంగారు పెట్టేస్తుంది. ఈ షెడ్యూల్‌లో మనం ఒక మంచి ఫీలింగ్‌ మిస్సయిపోతున్నామని తెలుసా? అదే సన్‌రైజ్‌ ఇప్పుడు ఎటూ పాఠశాల లేదు కదా, హాయిగా దీన్ని ఎంజాయ్‌ చేద్దాం!

ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పలకరించే మన మిత్రుడు సూర్యుడు మధ్యాహ్నానికి చాలా వేడి తెస్తాడు కానీ పొద్దున్నే ఎంత బాగుంటాడో

మేడ మీదనో, బాల్కనీలోనో సన్‌రైజ్‌ అయ్యే టైం వెయిట్‌ చేయండి.

సూర్యోదయం అయ్యేటప్పుడు సూర్యుడు ఎలా మబ్బుల నుంచి మీదకు వస్తుంది. ఏ రంగులో ఉంది. అప్పుడు గాలి చల్లగా ఎందుకు ఉంది. ఈ విషయాలను గమనించండి.

వేరే ఏం ఆలోచించకుండా కాసేపు అలా కూర్చుని సూర్యోదయాన్ని మాత్రమే చూస్తూ ఆ ఫీలింగ్‌ ఎలా అనిపిస్తుందో అనుభూతి చెందండి.

మార్నింగ్ టైం సూర్యరశ్మిలో మన చర్మం డి విటమిన్‌ను తయారు చేసుకుంటుంది. దీనివల్ల మనం చాలా ఆరోగ్యం ఉంటాం. ఇలాగే సన్‌సెట్‌ టైంలో కూడా చేయొచ్చు. చేస్తారా కదా!

గవ్వలు ఏరుదాం : -

వేసని కాలం కదా బీచ్‌లో ఆటలాడేందుకు కచ్చితంగా వెళ్తూనే ఉంటాం. మరి ఈసారి వెళ్లినప్పుడు బోలెడన్ని గవ్వలు ఏరుదామా!

గవ్వలు అంటే ఏంకాదు సీషెల్స్‌ అన్నమాట. బీచ్‌లో అలలు వస్తున్నప్పుడు కొట్టుకొచ్చే ఇసుకలో ఇవి కూడా ఉంటాయి. నదుల ఒడ్డున కూడా కొన్ని రకాలు దొరుకుతాయి.

వీటిలో చాలా టైప్స్‌ ఉన్నాయి. ఆల్చిప్పల్లా ఉండేవి, కోన్‌ షేప్‌లో కనిపించేవి ఇలా!

పట్టుకుంటే గట్టిగా ఉండే ఈ గవ్వలు భలే అందంగా కూడా ఉంటాయి. వీటిని ఉపయోగించి ఏవైనా క్రాఫ్ట్స్‌ కూడా చేయొచ్చు. మన దగ్గర ఉన్న కలర్స్‌తో పెయింటింగ్‌ వేస్తే రంగురంగుల్లో భలే ముద్దొస్తాయి.

అసలు గవ్వలు ఏంటో, ఎలా ఏర్పడతాయో ఆ తెల్లని రంగు ఎందుకు వచ్చిందో అమ్మానాన్నలను అడగండి.

మీరు ఈ సెలవుల్లో సేకరించిన సీషెల్స్‌తో ఒక ఫొటో తీసుకుని దాచుకోండి సరేనా!

వెరైటీ వెరైటీ బర్డ్స్‌ : -