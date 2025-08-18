Special Story on Social Activist Jogu Nirmala Kindness Kitchen : పండుగలకో, వేడుకలకో బంధువులూ, మిత్రులంతా ఒక చోట చేరటం, ఇష్టమైన వంటకాలు వండుకుని తినటం, కబుర్లు చెప్పుకోవటం, నవ్వులు, ఆటపాటలు ఆ మధుర జ్ఞాపకాలను తలచుకుంటేనే మనసు ఆనందంతో ఉప్పొంగుతుంది కదూ! మరి, ఆ ఫీల్ ఇప్పుడు ఉందా? అంటే ఈ గజిబిజీ జీవితాల్లో దానికి చోటెక్కడిది? అనేవారే ఎక్కువ మంది. అందుకే, ఆ సంస్కృతిని తిరిగి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సామాజిక కార్యకర్త, ఫిలాసఫిస్ట్ జోగు నిర్మల అనే మహిళ. ‘కైండ్నెస్ కిచెన్'ను ప్రారంభించి సరికొత్త జీవన విధానానికి(లైఫ్ స్టైల్) శ్రీకారం చుట్టారీమె. ఆ విశేషాలు ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు, యాప్ల్లో సినిమాలు ఈ రోజుల్లో ఇవే ట్రెండ్. ఇక ఫ్రెండ్స్, బంధువులను కలవాలంటే, పెద్ద ప్రణాళికే వేయాలి. జీవితాల్లో సహజత్వం అనేదే లేకుండా పోయింది. అందుకే, ఒకప్పటి నాటి సంస్కృతిని తిరిగి తీసుకురావాలన్నదే నా ప్రయత్నం. అందులో భాగంగానే మావారు నరేష్తో కలిసి ‘కైండ్నెస్ కిచెన్’ అనే పేరుతో ప్రారంభించా. ఆప్యాయత, ఆనందం, ప్రేమను ఇతరులకు కూడా పంచాలి. అందుకు ఆహారం కంటే మంచి మాధ్యమమేముంటుంది? పైగా, మన భావోద్వేగాలూ కూడా వంటపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. ఎలాంటి భావోద్వేగాలతో వండుతామో అవే ఆహారంలోకి వస్తాయని చాలా మంది నమ్మకం. అందువల్ల, మంచి ఫీలింగ్తో అందరూ కలిసి తినేవిధంగా చేయాలన్నదే మా ఈ కైండ్నెస్ కిచెన్ లక్ష్యం.
మట్టి ఇల్లు కట్టుకున్నాం : ఈటీవీ భారత్తో జోగు నిర్మల తన జీవిత విశేషాలను వివరించింది. "మాది నిజామాబాద్. తాతయ్య ముంబయిలో స్థిరపడ్డారు. నేనూ అక్కడే పుట్టి పెరిగాను. ఫిలాసఫీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేశా. 20 సంవత్సరాలుగా పలు సామాజిక సమస్యల పరిష్కారాల దిశగా పని చేస్తున్నాను. ఎన్జీవో(స్వచ్ఛంద సంస్థలతో) కలిసి సహజ ప్రసవం, తల్లిపాల దానం, మెన్స్ట్రువల్ హైజీన్, క్లైమేట్ చేంజస్, మానవ విలువలు లాంటి వాటిపై అవగాహన కల్పిస్తున్నాను. నా భర్త నరేష్ది కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రమే. అయితే, పాప పుట్టుక మా ఆలోచనల్నే సమూలంగా మార్చేసింది. బిజీ జీవితాలు అర్థం లేదనిపించింది. రెండేళ్లు కాస్త బ్రేక్ తీసుకుని వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్లాం. ముంబయి వదిలి, తమిళనాడులోని ఆరోవిల్లేలో ఓ మట్టి ఇల్లును నిర్మించుకుని ఉంటున్నాం. ఇది ఓ ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ. అక్కడికి వెళ్లాక జీవితాన్ని కొత్త కోణంలో చూడటాన్ని ప్రారంభించాను.
ఒకప్పటి సామాజిక విధానాలను అలానే పాటించటం కాకుండా, అందులోని లోటుపాట్లను అర్థం చేసుకోని ముందుకెళ్లాలని గ్రహించా. అందువల్లే మా పాప, బాబు ఇద్దరినీ ఇంట్లోనే(హోమ్ స్కూలింగ్)చదివిస్తున్నా. ఇదేకాదు మొదట్లో మా కమ్యూనిటీలో వారానికో, లేదా రెండు వారాలకోసారో అందరం కలిసి వండుకుని తినేవాళ్లం. దీన్ని చూసిన, తెలిసిన వాళ్లూ ఇలాంటివి మా దగ్గర కూడా ఏర్పాటు చేయొచ్చు కదా అని అడిగేవారు. అందుకు మేం అంగీకరించాం. క్రమంగా, మహిళా గ్రూపులూ, సొసైటీలను ఆహ్వానించటం మొదలుపెట్టాయి. ప్రస్తుతం వరంగల్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, ముంబయి ఇలా అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం.
వృథానే ఉండదు : మా కైండ్నెస్ కిచెన్లో భాగంగా చేసే కార్యక్రమాలన్నీ జీరో వేస్ట్ కాన్సెప్ట్తో చేసేవే. ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ వంట చేసుకోవటం, అరటాకుల్లో వడ్డించుకుని కింద కూర్చొనే తినటం లాంటివి తప్పక పాటిస్తాం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే సభ్యుల సంఖ్య 25- 30కంటే మించకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. అందులోనూ, వీగన్ ఆహారానికే మేం ప్రాధాన్యతనిస్తాం. 15 రోజులకోసారి ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాం. ఆటపాటలు, నైపుణ్యాలను పంచుకోవటం లాంటి అనేక యాక్టివిటీలు కూడా జరుపుతుంటాం. ఈ భూమి అందరిదీ. ఇక్కడున్నటువంటి సహజ వనరులను భవిష్యత్ తరాలకు అలానే అందించాల్సిన బాధ్యత మనదే. అందుకు తగ్గ జీవనశైలిని ఎంచుకోవటం కూడా మన చేతిలోనే ఉంది."
