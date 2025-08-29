ETV Bharat / state

ఆమెకు 'ఒక్కటి తక్కువైంది' - అది ఎంతోమంది ముస్లిం ఆడపిల్లలకు 'కిక్' ఇచ్చింది - STORY ON RUBINA NAFEES FATIMA

అమ్మాయిలు ఎందుకు ఆడట్లేదు అన్న ఆలోచన - ఇప్పటికి 60 మందిని క్రీడాకారిణులను చేసింది - ఐదుగురిని రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆడేలా చేసింది - ఈ ఆలోనచ చేసిన ఆమె ఎవరంటే?

Special Story On Rubina Nafees Fatima
Special Story On Rubina Nafees Fatima (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 12:52 PM IST

3 Min Read

Special Story On Rubina Nafees Fatima : హైదరాబాద్​ పాతబస్తీలోని ఏ మైదానానికి వెళ్లినా అబ్బాయిలే కనిపిస్తారు. అక్కడి చట్టా బజార్​ ప్రాంతంలోని బాల్​శెట్టి ఖేల్​ మైదానం మాత్రం దీనికి భిన్నం. అక్కడ అమ్మాయిలు మెస్సీ, రొనాల్డోల జెర్సీలు వేసుకుని ఫుట్​బాల్​ ఆడతారు. ఈ మార్పు ఎలా వచ్చిందంటే?

ఆఫీసు బాల్కనీ నుంచి ఎదురుగా ఉన్న గ్రౌండ్‌ను పరిశీలనగా చూస్తున్నారు రుబీనా నఫీస్‌ ఫాతిమా. కాసేపటికే అక్కడ ఏదో తక్కువైనట్లుగా గుర్తించారామె. సిబ్బందిని పిలిచి ‘అక్కడ ఏం జరుగుతుందో గమనించి, ఏం లోటుందో చెప్పండి’ అని అడిగారు. ‘పిల్లలు ఫుట్‌బాల్‌ ఆడుకుంటున్నారు. మాకు ఎలాంటి లోటూ కనిపించడం లేదే’ అన్నారు వాళ్లు. ‘ఆడపిల్లలు లేరు. వాళ్లు మాత్రం ఫుట్‌బాల్‌ ఎందుకు ఆడకూడదు’ అన్నారు రుబీనా. ఆ ఆలోచన పాతబస్తీలోని ఎంతోమంది ముస్లిం ఆడపిల్లల జీవితాల్లో మార్పు తీసుకొచ్చింది.

జీహెచ్​ఎంసీ అధికారులను సమన్వయం చేసుకుని : 17 ఏళ్లుగా పాతబస్తీలోని చట్టా బజార్‌ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నారు రుబీనా. ‘సఫా ఇండియా’ సంస్థను స్థాపించి మహిళలకు అనేక రకాలుగా చేయూతనిస్తున్నారు. 2023 డిసెంబరు నుంచి ఆటలపైనా దృష్టిపెట్టారు. పాతబస్తీలో అమ్మాయిలపై ఆంక్షలు ఎక్కువే. కానీ వాళ్లకు ఫుట్‌బాల్‌ నేర్పిస్తే సామాజికంగా ఎంతో మార్పు తీసుకురావచ్చని భావించి ముందడుగు వేశారు రుబీనా. 7-17 ఏళ్ల మధ్య బాలికలతో ఫుట్‌బాల్‌ ఆడించాలనుకున్నారు. మొదట్లో వీళ్లు గ్రౌండ్‌కు వెళ్తే ‘అమ్మాయిలు ఎలా ఆడతారు. మేం ఒప్పుకోం’ అంటూ అభ్యంతరం చెప్పారు కొందరు. దాంతో బాలికల కోసం గ్రౌండ్‌లో ప్రత్యేకమైన సమయం కేటాయించాలని జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులతో రుబీనా చర్చించగా అందుకు అంగీకరించారు. అలా ‘గర్ల్స్‌ ఆన్‌ గ్రౌండ్‌’ కార్యక్రమం ఆ మైదానంలో మొదలైంది.

రోజూ సాయంత్రం 4-6 గంటల మధ్య బాలికలకు ఇక్కడ ఫుట్‌బాల్‌లో ట్రైనింగ్​ ఇస్తారు. బాలికల తల్లిదండ్రులే తమ పిల్లల్ని స్వచ్ఛందంగా ఆటలకు పంపించడం ప్రారంభించారు. ‘మేం చదువుకునేటప్పుడు ఆటపాటలు స్కూల్‌ వరకే! ఇంటికి వచ్చాక వాటి ఊసే ఉండేది కాదు. దీని గురించి ఎంతో బాధపడేవాళ్లం. మా పిల్లలకు ఆడుకునే అవకాశం దొరకడంతో దగ్గరుండి పంపిస్తున్నాం’ అని తెలిపారో తల్లి. ప్రస్తుతం దాదాపు 60 మంది అమ్మాయిలు ఈ మైదానంలో ఫుట్‌బాల్‌ ఆడుతున్నారు.

కావాల్సినవి అందిస్తూ : తమకు లభించిన ఈ సదవకాశాన్ని బాలికలు అందిపుచ్చుకుని ఆటల్లో ప్రతిభ చాటుతున్నారు. ఇప్పటివరకు ఐదుగురు బాలికలు ‘ఖేలో ఇండియా’ పోటీల్లో జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయికి సెలక్ట్​ అయ్యారు. అమ్మాయిలు సాయంత్రం ఈ మైదానంలో ఆడుకోవడం ఇప్పుడో ఆనవాయితీగా మారిపోయింది. పలు కార్పొరేట్‌ సంస్థలూ, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఓ ఎన్జీవో ఆర్థిక సాయం అందించడంతో ఈ శిక్షణ నిర్వహిస్తోంది ‘సఫా’. క్రీడా సామగ్రితో పాటు ప్రాక్టీసుకు అవసరమైన షూ, స్పోర్ట్స్‌ డ్రెస్‌ లాంటివీ పిల్లలకు అందజేస్తారు. ఆటల వల్ల బాలికల ఆరోగ్యమూ మెరుగవుతోంది.

వ్యాధులు గుర్తించి చికిత్స : కొందరిలో రక్తహీనత, ఆస్తమా, డయాబెటిస్, ఆర్థరైటిస్‌ వంటి సమస్యల్ని గుర్తించి వాటిని తగ్గించే ప్రయత్నమూ చేస్తున్నారు. పోషకాహార లోపాన్ని తగ్గించడానికి ఉడకబెట్టిన గుడ్లతో పాటు పండ్లు లాంటివి ప్రాక్టీసు ముగిశాక అమ్మాయిలకు ఇస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు దాతలు లేకపోవడంతో ఆహారం విషయంలో రాజీ పడాల్సి వస్తోందంటారు రుబీనా. ‘మైదానంలో స్వేచ్ఛగా ఆడుకోగలుగుతున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికీ తగినంత సమయం, స్థలం ఉంటోంది. అందరూ అమ్మాయిలే కావడంతో అభద్రతా భావమూ లేకుండా హాయిగా ఆడుకుంటున్నాం. ఎన్నో జీవన నైపుణ్యాలనూ నేర్చుకుంటున్నాం. స్కూల్, కాలేజీల్లో మాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వస్తోంది' అని ఇక్కడి అమ్మాయిలు అంటున్నారు.

Special Story On Rubina Nafees Fatima
రుబీనా నఫీస్‌ ఫాతిమా (Eenadu)

"అబ్బాయిలు మాత్రమే గ్రౌండ్‌లో ఆడాలన్న నియమం లేదు. ఎవరైనా ఆడుకోవచ్చు. ఆడపిల్లలు ఆడుకునేందుకు అవకాశం కల్పించాలంటూ జీహెచ్‌ఎంసీ సిబ్బందిని అడిగాం. వాళ్ల నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చింది. హైదరాబాద్‌లో 500 వరకు చిన్నా, పెద్ద మైదానాలు ఉన్నాయి. వీటిలో బాలికలకు ఆటల్లో శిక్షణ ఇస్తే, ఎంతో మంది క్రీడాకారులు బయటకు వస్తారు. అమ్మాయిలు బయట ప్రపంచంలోకి వస్తే అభివృద్ధికి బాటలు పడుతాయి." - రుబీనా

