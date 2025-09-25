ప్రాణాలు తీస్తున్న యూటర్న్లు : హైదరాబాద్లో ఈ మలుపులు యమ డేంజర్!
హైదరాబాద్లో యూటర్న్ల వద్ద జరుగుతున్న ప్రమాదాలు - బేసిక్ సేఫ్టీ మేజర్లు కూడా లేవనే విమర్శలు - నగరంలో ప్రమాదకరంగా మారిన యూటర్న్లు కొన్ని ఇవే
Published : September 25, 2025 at 5:45 PM IST
Special Story on Road accidents at U turns : హైదరాబాద్ నగరం రోజురోజుకూ విస్తరిస్తున్న తరుణంలో, రహదారి మౌలిక సదుపాయాలపై శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం మరింత పెరిగింది. ముఖ్యంగా యూటర్న్ల వ్యవస్థకు సంబంధించి ఇటీవలి రోజుల్లో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఒక్క రోజు ఖైరతాబాద్ నుంచి పంజాగుట్ట వరకు ఉన్న రహదారిలోనే రెండు యూటర్న్ల వద్ద రెండు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి ఒకరు గాయపడగా, మరొకరు ప్రాణాలు కోల్పోవడం ఈ సమస్య తీవ్రతను చాటుతోంది.
ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారుతున్న యూటర్న్లు : హైదరాబాద్లో యూటర్న్ల వద్ద జరుగుతున్న ప్రమాదాలు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతున్నాయి. నగరంలోని రోడ్డు ప్రమాదాల్లో సగటున 22.6% యూటర్న్ల వద్దే జరుగుతున్నాయి. ద్విచక్ర వాహనదారులు, వృద్ధులు, స్కూల్ పిల్లలు ఈ ప్రమాదాలకు ఎక్కువగా గురవుతున్నారు. వేగంగా వస్తున్న వాహనాల మధ్యన యూటర్న్ తీసుకోవడం ఓ సవాలుగా మారిపోయింది. పైగా చాలాచోట్ల ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినా సంబంధిత అధికార యంత్రాంగం స్పందించకపోవడమే కాకుండా, అనేక యూటర్న్ల వద్ద ఇప్పటికీ బేసిక్ సేఫ్టీ మేజర్లు కూడా లేవనే విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
|హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రమాదకరంగా మారిన యూటర్న్లు కొన్ని ఇవే :
- ఖైరతాబాద్ - ఆర్టీఏ కార్యాలయం దగ్గర
- తార్నాక - హబ్సిగూడ మధ్య
- విద్యానగర్ - అంబర్పేట్ మార్గం
- సికింద్రాబాద్ - మదర్ థెరిసా విగ్రహం వద్ద
- బోయిన్పల్లి - కొంపల్లి (నాగ్పూర్ జాతీయ రహదారి)
- ఉప్పల్ చౌరస్తా - నారపల్లి
- ఎల్బీనగర్ - అబ్దుల్లాపూర్మెట్ (ఆటోనగర్, అరుణోదయ కాలనీ, తొర్రూరు ఎక్స్ రోడ్)
ఈ మార్గాల్లో రోజూ వందల సంఖ్యలో వాహనాలు సంచరిస్తుండగా, అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.
|ఈ ప్రమాదాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? : ఈ ప్రమాదాల ప్రధాన కారణాలు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నా, వాటిపై పాలక సంస్థలు పట్టించుకోవడం లేదు.
- హెచ్చరికల లేమి: చాలా యూటర్న్ల వద్ద డ్రైవర్లకు ముందస్తుగా హెచ్చరికలు చెప్పే బోర్డులు లేవు.
- సేఫ్టీ మేజర్ల లోపం : బారికేడ్లు, స్పీడ్ బ్రేకర్లు, సిగ్నల్స్ లేకుండా వాహనదారులు సుడిగాలిలా వాహనాలు తిప్పాల్సిన పరిస్థితి.
- అశాస్త్రీయ రూపకల్పన : యూటర్న్లు వాహనాల ప్రవాహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రూపొందించకపోవడం.
- పరిశీలన లోపం : జీహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ పోలీసులు పరిస్థితులను క్షుణ్నంగా పరిశీలించకపోవడం.
|పరిష్కార మార్గాలు : ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి కొన్ని కార్యాచరణ ప్రణాళికలు వెంటనే తీసుకోవాలి.
సురక్షిత యూటర్న్ డిజైన్ : సెంట్రల్ డివైడర్ను సరిగా రూపొందించి, స్పీడ్ కంట్రోల్ మెకానిజం అమలు చేయాలి.
స్పష్టమైన బోర్డులు : యూటర్న్ ముందు కనీసం 100 మీటర్ల దూరంలో హెచ్చరిక బోర్డులు ఉండాలి.
సీసీటీవీలు, ట్రాఫిక్ మానిటరింగ్ : ప్రమాదకర యూటర్న్ల వద్ద సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి, ట్రాఫిక్ను పరిశీలించాలి.
ప్రజల అవగాహన : డ్రైవింగ్ స్కూల్స్, కాలేజీలతో కలిసి ప్రజలలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన కల్పించాలి.
జీహెచ్ఎంసీ, ట్రాఫిక్ పోలీసుల సంయుక్త చర్యలు : ప్రమాదకర యూటర్న్లను గుర్తించి వాటిని మూసివేయడం లేదా మళ్లీ డిజైన్ చేయడం అవసరం.
నగరంలోని రోడ్డు ప్రమాదాల్లో 22.6శాతం యూటర్న్ల వద్ద చోటు చేసుకుంటున్నవే.
- నగరంలోని ట్రాఫిక్ సిగ్నళ్లు : 404
- ప్రధాన కూడళ్లు : 212
- రహదారుల పొడవు : 9,100 కి.మీ
- యూటర్న్లు : 2,000 నుంచి 2,500
ప్రతి సంవత్సరం రోడ్డు ప్రమాదాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారి సంఖ్య పెరుగుతున్నప్పటికీ, సమస్యలపై చర్యలు తీసుకోవడంలో ఆలస్యం జరుగుతోంది. ఒక యూటర్న్ సరిగ్గా ఉండకపోవడం వల్ల ఒక కుటుంబం చిగురించని కుసుమాన్ని కోల్పోవడం దురదృష్టకరం. ఇటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.
