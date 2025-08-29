Special Story on Professor Iyer Vijayalaxmi Kasinath: సమాజంలో ఉపాధ్యాయ వృత్తి అత్యున్నతమైనది. ఎంతో మంది మేధావులను, విజ్ఞానవంతులను తీర్చిదిద్దే గొప్ప అవకాశం ఉపాధ్యాయులకే సొంతం. ఉపాధ్యాయుడు, అధ్యాపకుడు, ఆచార్యులు ఇలా పేరు, హోదా ఏదైనా ఓ వ్యక్తి జీవితంపై తల్లిదండ్రుల తర్వాత అంతటి ప్రభావం చూపించే అవకాశం గురువులకే లభిస్తుంది. అలాంటి అధ్యాపకుల సేవలను గుర్తిస్తూ, వారు సమాజానికి చేసే సేవలను ప్రశంసిస్తూ ప్రభుత్వం ఏటా ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులను ఎంపిక చేస్తోంది. విజయవాడలో ప్రొఫెసర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న చెన్నైకి చెందిన అయ్యర్ విజయలక్ష్మి కాశీనాథ్ను ఈ ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు వరించింది.
విజయవాడలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ కళాశాలలో ప్రొఫెసర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్న అయ్యర్ విజయలక్ష్మి కాశీనాథ్ జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ టీచర్స్ 2025 అవార్డుకు ఎంపికయ్యారు. ఉన్నతవిద్య విభాగంలో ఆమెను పురస్కారానికి ఎంపిక చేశారు. చెన్నైకు చెందిన అయ్యర్ విజయలక్ష్మీ కాశీనాథ్ అన్నా యూనివర్సిటీలో బీఆర్క్, ఎంఆర్క్, పీహెచ్డీ చేశారు. ఇటలీలో పాలిటెక్నికో డీమిలానోలో రీసెర్చి పూర్తి చేశారు. ఉన్నతవిద్య అభ్యసించిన అనంతరం ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలో అధ్యాపకురాలిగా జీవితం ప్రారంభించారు.
150కి పైగా పరిశోధన పత్రాలు: అధ్యాపకురాలిగా, అసోసియేటివ్ ప్రొఫెసర్గా, ప్రొఫెసర్గా అంచెలంచెలుగా రాణిస్తూ విద్యార్థులకు నైపుణ్యవంతమైన విద్యాభోధన చేస్తున్నారు. విజయలక్ష్మి పరిశోధన పత్రాలు 150 వరకు వివిధ జర్నల్స్లో ప్రచురితమయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఐదు పుస్తకాలనూ రచించారు. I.I.S.C, ఐఐటీల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ టెక్నాలజీ ఎన్హాన్స్డ్ లెర్నింగ్-స్వయం ప్లాట్ఫామ్లోనూ బోధిస్తున్నారు. వివిధ పరిశోధనలు, ఆవిష్కరణలతో పాటు వ్యర్థాల నుంచి వస్తువుల తయారీపై ఆమె చేసిన కృషికి గానూ 2022లో సోలార్ డెకథ్లాన్ అవార్డు వరించింది. సెప్టెంబర్ ఐదో తేదీన దిల్లీలో రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా జాతీయస్థాయిలో రెండో అవార్డు అందుకోనున్నారు.
90 దశకాల్లో ఇంజినీరింగ్ అంటే మహాక్రేజ్, కానీ అందుకు భిన్నంగా ఆర్కిటెక్చర్ రంగంపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. అయ్యర్ విజయలక్ష్మి కాశీనాథ్ చిన్ననాటి నుంచి మంచి ఆర్చిటెక్చరుగా రాణించాలని ఆమె కలలుకన్నారు. అందుకు తగిన విధంగా చిన్ననాటి నుంచి చదువులో రాణించారు. అనుకోనికష్టం తన 16 వఏట కుటుంబానికి పెద్దదిక్కుగా ఉన్న తండ్రి కాశీనాథన్ మరణించారు. అక్కసారిగా అంధకారం. కుటుంబంలో ముగ్గురు పిల్లలు. వారి భారం మొత్తం తల్లి లలితకాశీనాథన్పై పడింది.
ఆమె పిల్లలకు బాసటగా నిలిచారు. తల్లి కష్టాన్ని గుర్తించిన విజయలక్ష్మి చదువులో రాణించారు. ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలో పీహెచ్డీ చేశారు. 28 ఏళ్లుగా విద్యా బోధన చేస్తూ సుమారు 10 వేల మంది విద్యార్థులను ఈ రంగంలో నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దారు. పర్యావరణానికి, మానవాళి ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే సస్టెయినబుల్ నిర్మాణాలను కొన్ని దశాబ్దాలుగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆర్కిటెక్చర్ రంగంలో మరిన్ని పరిశోధనలు చేసి విద్యార్థులను నైపుణ్యవంతులుగా తీర్చిదిద్దడమే తన లక్ష్యమని విజయలక్ష్మి చెబుతున్నారు.
తమ కళాశాలకు చెందిన ప్రొఫెసర్ విజయలక్ష్మికి జాతీయ స్థాయి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలిగా అవకాశం లభించడంపై విద్యార్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. విద్యార్థులందరితో కలివిడిగా ఉంటూ విజ్ఞానాన్ని పంచే తమ ప్రొఫెసర్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని అవార్డులను సొంతం చేసుకోవాలని ఆకాంక్షించారు
"రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా అవార్డు అందుకోవడం డ్రీమ్ మూమెంట్. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందుగా నేను స్టూడెంట్స్కి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. తరువాత విజయవాడలోని స్కూల్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్కి చెప్పాలి". - డాక్టర్ అయ్యర్ విజయలక్ష్మి కాశీనాథ్, అవార్డుకు ఎంపికైన ప్రొఫెసర్
