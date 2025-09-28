దత్త కుమార్తె కోసం జీవితాలు త్యాగం - ఈ దంపతులు ఎంతోమందికి ఆదర్శం!
దత్తత కుమార్తె కోసం జీవితాలు త్యాగం - పోలియో సోకడంతో ముప్పై ఏళ్లుగా కష్టం - 70 ఏళ్ల వయసులోనూ కుమార్తెకు సేవ చేస్తున్న తండ్రి
Published : September 28, 2025 at 11:36 AM IST
National Daughters Day Special Story : వారిది నిరుపేద కుటుంబం. ఇంట్లోకి తొంగి చూస్తే ప్రతి మూలనా కష్టాలే కనిపిస్తాయి. లోనికి అడుగేసి కాస్త లోతుగా పరిశీలిస్తే మానవత్వానికి నిలువెత్తు రూపాలు గోచరిస్తాయి. వివరాలు తెలుసుకుంటే మనసు మూగబోయి కళ్లు చెమర్చుతాయి. మనలో మాయమవుతున్న మనిషి మళ్లీ మేల్కొంటాడు. పెంపుడు కుమార్తె ప్రాణాలు నిలిపేందుకు తమను తాము కొవ్వొత్తుల్లా కరిగించేసుకుంటున్న మహోన్నత జీవితాలపై కూతుళ్ల దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.
నిర్మల్ జిల్లా మామడకు చెందిన చిన్నమ్మ-లింగన్నలు రైతు దంపతులు. సంతానం కోసం ఎన్ని ఆసుపత్రులు తిరిగినా ఫలితం దక్కలేదు. పిల్లలు లేరని, ఆ అదృష్టం లేదనుకున్నారు. అదే సమయంలో నిర్మల్లోని ఒక ఆసుపత్రిలో అప్పుడే పుట్టిన ఆడ శిశువును ఎవరో వదిలి పెట్టారనే విషయం తెలిసింది. మనసు ద్రవించి పసికందును ఇంటికి తెచ్చుకున్నారు.
గల్ఫ్లో పని చేసుకుంటూ ఇంటికి డబ్బులు పంపిస్తే : ఇంట్లోకి మహాలక్ష్మే వచ్చిందని బిడ్డకు లక్ష్మి అని పేరు పెట్టుకున్నారు. అంతా ఆనందంగా సాగిపోతుంది అనుకునేలోపు ఎదుగుతున్న బిడ్డ కాళ్లు కదపట్లేదని గుర్తించి వైద్యులకు చూపించారు. పోలియో సోకిందని తెలిసి హతాశులయ్యారు. బిడ్డకు నయమవ్వాలంటే బాగా డబ్బుండాలనే ఆలోచనతో లింగన్న గల్ఫ్ వెళ్లారు. ఆయన పైసలు పంపిస్తే నిర్మల్లో అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ చిన్నమ్మ హైదరాబాద్, తిరుపతి ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరిగి వైద్యం చేయించారు. రెండేళ్లు, పదేళ్లు, పాతికేళ్లు గడిచిపోయాయి. లక్ష్మి ఏనాడూ లేచి నడవలేదు. చేతులూ కదపలేదు. మాటలూ సరిగా రాలేదు. చివరికి లింగన్న గల్ఫ్ నుంచి తిరిగొచ్చేశారు. ఏదైనా అద్భుతం జరిగి కుమార్తె నడుస్తుందేమోనన్న ఆశతో వైద్యం కోసమంటూ ఉన్న రెండెకరాల భూమినీ అమ్మేశారు.
మూడేళ్ల క్రితం చిన్నమ్మ మరణించారు. ప్రస్తుతం 30 ఏళ్ల కుమార్తె భారం 70 ఏళ్ల లింగన్నపై పడింది. బిడ్డ లేచి నడవదు. తండ్రి మోకాళ్ల నొప్పితో కింద కూర్చోలేడు. ఈ స్థితిలోనూ వంట చేయడం, సపర్యలు చేయడం ఎంత కష్టమో ఊహించగలమా. ఈ కష్టాలకు తోడు మొన్నీ మధ్యే లక్ష్మికి కడుపునొప్పి రావడంతో శస్త్ర చికిత్స చేయించాల్సి వచ్చింది. 'నేనున్నన్నాళ్లూ కష్టమో నష్టమో నా బిడ్డను చూసుకుంటా. నాకేమైనా అయితే నా బిడ్డ పరిస్థితి ఎట్లా' అంటూ లింగన్న భయపడని రోజుండదు. మనసున్న మారాజులు ఆదుకోవాలంటూ విన్నవిస్తున్నారు.
పిల్లలను కడతేరుస్తున్న కాలంలో : మద్యం కోసం, వివాహేతర సంబంధాలకు అడ్డుగా ఉంటున్నారని కన్నపిల్లలను కడతేరుస్తున్న రోజులివి. అలాంటిది దత్తత కుమార్తె కోసం జీవితాలనే త్యాగం చేశారు ఈ తల్లిదండ్రులు. ముఖ్యంగా ఇటీవల వివాహేతర సంబంధాల కోసం కన్న పిల్లలను హత్య చేస్తున్నారు. తమ బంధానికి ఎక్కడ అడ్డు వస్తారో అనే ఆలోచనతో దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు.
కుమారుడికి జబ్బు సోకిందని తండ్రి మూసీలో పడేసి హత్య చేసిన ఘటన ఇటీవల రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. కుమారుడి కారణంగా భార్యను ఇబ్బందులకు గురి చేయడం, గొడవలు, ఇలా చివరకు హత్య చేశాడు. చివరకు పోలీసులకు చిక్కాడు. ఇదొక్కటే కాదు ఇలాంటి ఉదంతాలు నిత్యం ఎక్కడోచోట తారసపడుతూనే ఉన్నాయి. అలాంటిది ఈ తల్లిదండ్రులు దత్తత తీసుకున్న కుమార్తె కోసం తమ జీవితాలను త్యాగం చేయడం ఎందరికో ఆదర్శం.
