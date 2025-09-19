ETV Bharat / state

ఊరు ఒక్కటే - జిల్లాలు రెండు - రహదారే సరిహద్దు

ఓ వైపు నంద్యాల జిల్లా మరోవైపు వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లా - రెండు జిల్లాలను వేరు చేస్తున్న రహదారి

Special Story On Narayanapalle Village In Two Districts
Special Story On Narayanapalle Village In Two Districts (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 3:17 PM IST

Special Story On Narayanapalle Village In Two Districts: ఒకే ఊరు, ఒకే మండలం కానీ జిల్లాలు మాత్రం రెండు. ఇదేం చిత్రం అని అనుకుంటున్నారు కదా! అవును మీరు వింటున్నది నిజమే. ఈ గ్రామం విషయానికి వస్తే చాగలమర్రి మండలంలోని జ్ఞానాపురంలో నారాయణపల్లె అనే గ్రామం కలిసి ఉంది. రెండు పంచాయతీలు కలిసి ఉండటం సాధారణమే అయినా ఈ రెండు ఊళ్లు మాత్రం వేర్వేరు జిల్లాల్లో ఉండటం విశేషమనే చెప్పాలి మరి. అసలు ఏ ఏ జిల్లాలలో ఉంది. దీనికి గల కారణాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.

వేర్వేరు జిల్లాల పరిధిలో: చాగలమర్రి మండలంలోని జ్ఞానాపురంలో నారాయణపల్లె అనే గ్రామానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అది ఏమిటంటే ఇది రెండు వేర్వేరు జిల్లాలకు చెందినది. ఈ గ్రామం ఒకవైపు నంద్యాల జిల్లా పరిధిలోకి వస్తే, మరొక వైపు వైఎస్​ఆర్​ కడప జిల్లాలో ఉంది. ఒకే గ్రామంలో రెండు పంచాయతీలు ఒకదానికొకటి సమీపంలో ఉండటం సర్వసాధారణమైన విషయం. కానీ అవి వేర్వేరు జిల్లాల పరిధిలోకి ఉన్నాయంటే ప్రత్యేకమనే చెప్పాలి మరి. అయితే మజారా గ్రామమైన జ్ఞానాపురం చాగలమర్రి మండలం శెట్టివీడు పంచాయతీలో ఉండగా, నారాయణపల్లె కడప జిల్లాలోని దువ్వూరు మండల పంచాయతీ పరిధిలో ఉంది. ఈ ఊరు జనాభా విషయానికి వస్తే జ్ఞానపురంలో 220 మంది ఉండగా, నారాయణపల్లెలో 1,100 మంది ఉన్నారు.

కేవలం పంచాయితీలే కాదండోయ్ ఈ గ్రామానికి ఇద్దరు సర్పంచులు ఉన్నారు. అలాగే ఈ ఊరికి వేర్వేరుగా ప్రాథమిక పాఠశాలలు ఉన్నాయి. జిల్లాలు వేరు కావడంతో వీరి మధ్య ఏ చిన్న ఘటన జరిగినా సరిహద్దులు చూసుకున్న తర్వాతే పోలీసులు, అధికారులు రంగంలోకి దిగుతారు. ఇది పాలన విషయంలోనూ ప్రత్యేకమైన సవాళ్లకు దారి తీస్తుంది.

ఆ రహదారితో మారిన రాజకీయ పరిస్థితులు: ఈ ఊరు రాజకీయాల మాత్రం ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. గ్రామంలో రాజకీయ పరంగానూ నాయకులు తమ పరిధిలో ఒక పార్టీని బలపరుస్తుంటారు. వేరే జిల్లా పరిధిలో ఉన్న గ్రామంలో మరో పార్టీని బలపరిచిన ఘటనలు ఉన్నాయి. ఆ ఒక్క రహదారి మాత్రమే ఆ గ్రామాన్ని రెండు జిల్లాలుగా వేరు చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి తేడాలు అప్పుడప్పుడు వివాదాలు, చర్చలకు దారి తీస్తుంటాయి. సజావుగా పరిపాలన కొనసాగాలాంటే ఈ రెండు జిల్లాల మధ్య సమన్వయం అవసరం.

ఈ సంక్లిష్టతలు ఉన్నప్పటికీ, నారాయణపల్లెలో గ్రామస్థులు సాధారణ జీవితానే కొనసాగిస్తున్నారు. ద్వంద్వ జిల్లా గుర్తింపును నావిగేట్ చేస్తూ ప్రజలు తమ రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అలాగే పరిపాలనా, సామాజిక, రాజకీయ సరిహద్దులను మిళితం చేసే ఒక ప్రత్యేకమైన సమాజ సంస్కృతిని ఆచారిస్తున్నారు. నారాయణపల్లె కేవలం ఒక గ్రామం కంటే ఎక్కువ, భౌగోళికం, పాలన సమాజం ఆశ్చర్యకరమైన మార్గాల్లో ఎలా కలుస్తాయో చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చును. పరిపాలనా విధానం రోజువారీ జీవితాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తోందో, అలాగే ఒక ప్రదేశం గుర్తింపును ఎలా రూపొందిస్తుందో మనకు తెలియజేస్తుందని చెప్పవచ్చు.

TAGGED:

