'బంగారాన్ని వెతుక్కుంటూ పోయి వజ్రాన్ని వదిలేసుకున్నాం' - INCREASE MILLET CULTIVATION

Special Story on Millets ( ETV )

Published : July 29, 2025 at 4:42 PM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Uses of Millets and Benefits : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు. అందుకే మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం తీసుకోవాలి. మూడు పూటలా తీసుకునే ఆహారంలో అవయవాలకు మేలు చేసే పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. లేదంటే అనేక రోగాల బారిన పడి ఆసుపత్రుల చూట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది. మనిషిని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంతో తృణ ధాన్యాలది కీలక పాత్ర. దురదృష్టకరమైన అంశం ఏంటంటే గడిచిన పుష్కర కాలంగా చిరుధాన్యాల వినియోగం తగ్గిందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పట్టణీకరణ కారణంగా చాలామంది తృణ ధాన్యాలను పండించడం మానేశారు. ఫలితంగా చాలామంది పౌష్టికాహారానికి దూరం అవుతున్నారు. దీంతో శారీరక సామర్థ్యాన్ని కోల్పోయి వయసు పైబడకముందే ఆనారోగ్యం బారిన పడుతున్నారు.

బంగారం కోసం పోయి వజ్రాన్ని వదిలేసుకున్నాం : ఈ జన్మమే రుచి చూడటానికి దొరికేరా అంటూ ప్రస్తుత జనాలు అనేక రుచులకు అలవాటు పడి ఏది పడితే అది తెగ తినేస్తున్నారు. రెస్టారెంట్లలో దొరికే బిర్యాని నుంచి మొదలుకుని రహదారి పక్కన లభించే పానీపూరి వరకు అన్నింటినీ ఇష్టారీతిన పొట్టలోకి పంపిస్తున్నారు. మానవ అభిరుచులకు అనుగుణంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన పలు ఆహార పదార్థాలు క్రమంగా విస్తృత ఆదరణ పొందాయి. దీంతో బిర్యాని, పిజ్జా, బర్గర్‌, పానీపూరి, పాస్ట్‌ఫుడ్‌ వంటి ఆహారం దొరకని ప్రదేశాలంటూ ఉండవు. పట్టణాలు, నగరాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. బంగారం కోసం వెతుక్కుంటూ పోయి వజ్రాన్ని వదిలేసుకున్నట్లు వింత రుచుల కోసం వెతుకులాడే జనాలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే తృణధాన్యాలను తీసుకోవడం మరచిపోయారు. ఫలితంగా మనిషిలో పోషకాహారం తగ్గిపోయి లేనిపొని రోగాలు, ఆనారోగ్య సమస్యలు తెచ్చుకుని ఆసుపత్రి పాలు అవుతున్నారు.

గడిచిన పుష్కర కాలంలో ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. నిత్యం తీసుకునే ఆహారంలో తృణధాన్యాల వినియోగం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. న్యూట్రిషనల్‌ ఇన్‌టేక్‌ ఇన్‌ ఇండియా పేరుతో విడుదల చేసిన ఎన్ఎస్ఎస్ రిపోర్టులో కేంద్ర గణాంకశాఖ ఈ విషయాన్నివెల్లడించింది. నివేదిక ప్రకారం చిరుధాన్యాల వినియోగం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 14%, పట్టణాల్లో 12 శాతానికి పడిపోయింది. అయితే, మాంసం వినియోగం గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో 6.5 శాతం పెరగడం గమనార్హం. అలాగే, పప్పు దినుసుల వాడకం గ్రామాల్లో 0.4%, పెరగ్గా, పట్టణాల్లో 1% తగ్గింది. పాలు, పాల ఉత్పత్తుల వాడకం గ్రామాల్లో 1.6%, పట్టణాల్లో 0.4% పెరిగింది. ఇతర ఆహార పదార్థాల వినియోగం గ్రామాల్లో 5.7%, పట్టణాల్లో 6.8% వృద్ధి చెందింది. అయినప్పటికీ తృణ ధాన్యాల వినియోగం తగ్గిపోవడడం అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తోందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.

ఇప్పటివారికి పేర్లు కూడా తెలియదు : జొన్న రొట్టెలు, రాగిజావ, సజ్జల అంబలి. పాతికేళ్ల ముందు వరకు మనిషి ప్రతిరోజు తీసుకునే ఆహారంలో వీటిలో ఒక్కటైనా తప్పని సరిగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు సరికదా అవసరమైతే రెండు పూటలా బిర్యాని తినేందుకు వెనకాడటం లేదు కొంతమంది. చాలామందికి జొన్నలు, మినహా రాగులు, సజ్జలు, గోధుమలు, కొర్రలు, సామలు, అరికెలు, ఊదల వంటి తృణధాన్యాల గురించి అవగాహన లేదు. చిరుధాన్యాలైన రాగులు, సజ్జలు, కొర్రలు వంటి గింజలు చూడటానికి గొప్పగా కనిపించకపోవచ్చు. కానీ ఆరోగ్యానికి ఇవి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు. ప్రస్తుతం జొన్నలు, రాగులు వంటివి మాత్రమే ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో సజ్జలు కూడా వాడుతున్నారు. కానీ, కొర్రలు, అరికెలు, వరిగెలు, సామలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే లెక్కకు మిక్కిలి చిరుధాన్యాలు ఉన్నాయి. నేటితరం వాటిని చూడటం పక్కనపెడితే పేరు కూడా వినుండరు.