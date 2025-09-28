ETV Bharat / state

కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడకు కంపెనీలు - ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు

పారిశ్రామికవాడలో దాదాపు 14 కంపెనీల్లో ప్రారంభించిన ఉత్పత్తి - ఉపాధి పొందుతున్న 10 వేల మందికి పైగా ఉద్యోగులు

Kopparthi Industrial Park Women Business In Kadapa District
Kopparthi Industrial Park Women Business In Kadapa District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Kopparthi Industrial Park Women Business In Kadapa District: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మహిళా ఆర్థిక స్వావలంబన దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. లక్షలాది మంది మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో కూటమి ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే వారికి అవసరమైన తోడ్పాటు అందిస్తుంది. మహిళలు సైతం ఈ అవకాశాలను వినియోగించుకుంటున్నారు. పురుషుల కంటే 95 శాతం మహిళలే ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కంపెనీలు ద్వారా దేశ విదేశాలకు దుస్తులు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

ఒక పరిశ్రమ ఏర్పాటైతే చదువుకున్న వారికి వేలల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పరిసర ప్రాంతాల్లో చిన్నాచితకా వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందుతాయి. తద్వారా అనేక మంది జీవితాలు బాగు పడతాయి. పన్నుల రాబడి అధికమై రాష్ట్రానికీ ఆదాయం సమకూరుతుంది. తద్వారా అభివృద్ధీ వేగవంతమవుతుంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తన విధానాలతో ఇటువంటి బంగారు అవకాశాలన్నింటినీ పోగొట్టింది. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వ కృషితో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వస్తున్నారు. మహిళలు ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇందుకు కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడే ఓ నిదర్శనం.

మరో 18 కంపెనీలు: ఇప్పటికే పారిశ్రామికవాడలో దాదాపు 14 కంపెనీలు ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి. త్వరలో మరో 18 ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇప్పటికే నెలకొల్పిన పరిశ్రమల్లో దాదాపు 10 వేల మందికి పైగా ఉపాధి పొందుతున్నారు. కార్మికుల వేతనం నెలకు రూ. 10 వేలు - రూ. 30 వేల వరకు ఉంటోంది. రెండు జిల్లాల వాసులతో పాటు అనేక ప్రాంతాల వారు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఆయా పరిశ్రమలు ఉద్యోగులు, కార్మికుల రాకపోకలకు బస్సు సౌకర్యాలు కల్పించాయి.

ముఖ్యంగా టెక్సానా, డిక్సన్‌ కంపెనీలు చాలా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. డిక్సన్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ కంపెనీ సీసీ కెమెరా పరికరాలు తయారు చేస్తున్నాయి. దాదాపు 6 వేల మంది వరకు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. టెక్సానాలో అయితే ఏకంగా 95 శాతం మంది మహిళలే ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇక్కడ దుస్తులు తయారు చేసి ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు.

మహిళలకు ఎంతో ఆసరా:

'నేను డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఇంటి వద్దనే ఉంటున్నాను. నాకు పరిశ్రమల స్థాపనతో టెక్సానా కంపెనీలో ఉద్యోగం దొరికింది. ప్రతి నెలా వచ్చే జీతం నా కుటుంబానికి ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో స్థాపించిన ఇటువంటి పరిశ్రమలు నిరుద్యోగ మహిళల పాలిట నిజంగా వరం.' - రేష్మ, ఎగువపల్లె, పెండ్లిమర్రి మండలం

పని ప్రదేశంలో ఎంతో భద్రత:

నేను ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసి ఉద్యోగం లేనందున కొన్నిరోజులు ఇంటి వద్ద ఖాళీగా ఉన్నాను. టెక్సానా కంపెనీ ఏర్పాటైన తర్వాత అందులో చేరాను. ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.30 గంటల వరకు విధులు నిర్వహిస్తాను. ఇక్కడ పనిచేసేందుకు మహిళలకు ఎంతో భద్రత ఉంటుంది. - సాయిజ్యోతి, రోడ్డు కృష్ణాపురం, సీకేదిన్నె మండలం

మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారేలా ప్రోత్సాహం - యూనిట్ల విస్తరణ, స్థాపనకు చేయూత

ప్రోత్సాహకం పట్టు 'పరిశ్రమ' పెట్టు - ఆహారశుద్ధి సంస్థల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చేయూత

