3 వేల ఏళ్ల నాటి కళ 'కలంకారీ' - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతి
కరోనా తదనంతరం పెరిగిన ఆన్లైన్ మార్కెట్ - పలు వెబ్సైట్లలో లభిస్తున్న వస్త్రాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 2:35 PM IST
Srikalahasti Kalamkari Art on Clothes At Tirupati District: కలంకారీ వస్త్ర ఉత్పత్తులను పలు ప్రాంతాల్లో తయారు చేస్తున్నారు. కానీ కలంకారీ అంటే ముందుగా గుర్తొచ్చేది కళలకు కాణాచిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీకాళహస్తి అని చెప్పవచ్చు. ఇది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతి ఆర్జించింది. ఇక్కడి కళాకారులు వాడే సహజ రంగులే ఇందుకు ప్రధాన కారణం మరి. 3 వేల ఏళ్ల నాటి కళ ఇప్పటికీ వైభవాన్ని సంతరించుకోవడం విశేషం. ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండటం వీటి ప్రత్యేకత. దీని వెనక రహస్యాలు మనమూ తెలుసుకుందాం.
ఎలా చేస్తారంటే: కలంకారీ తయారీలో ప్రధాన భూమిక వస్త్రం సిద్ధం చేసుకోవడమే. ఇందుకోసం నేతన్నలు ముందుగా వస్త్రాన్ని ఎంపిక చేసుకుంటారు. దాన్ని కరక్కాయపొడి, పాలు మిశ్రమంలో నానబెడతారు. దాన్ని అలాగే ఆరనిస్తారు. ఆ తర్వాత వేయాల్సిన చిత్రాలకు అనుగుణంగా ఔట్లైన్ వేసుకుంటారు. వాటికి తగిన విధంగా రంగులు వేస్తారు. వెదురుపుల్లను కుంచెగా చేసుకుని చిత్రాలు గీసి, రంగులు అద్దుతారు. తద్వారా కొంగొత్త హంగులు తీర్చిదిద్దుతారు.
ఆన్లైన్ మార్కెట్: నేటి తరాన్ని ఆకట్టుకునే విధంగా కలంకారీ వస్త్రాలను తయారు చేస్తున్నారు. అటూ సాంప్రదాయక వస్త్రాలతో పాటు, ఆధునీకతను జోడిస్తున్నారు. ట్రెడింగ్కు ఏ మాత్రం తీసిపోనియట్లేదు. కేవలం బట్టలు మాత్రమే కాదండోయ్ బ్యాగులు, పర్సులు, ఆభరణాలు, ప్రింట్ ఫ్యాబ్రిక్స్లను ఫ్యాషన్తో రూపొందిస్తున్నారు. వీటిని ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీకాళహస్తి, పెడనలో ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో కలంకారీ కళను ఆచరించే కళాకారులు ఈ వస్త్రాలను విక్రయిస్తారు.
కరోనా తదనంతరం ఇవి ఆన్లైన్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటి మార్కెట్ కూడా గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు దేశవిదేశాలకు సైతం విస్తరించింది. ఆన్లైన్ విక్రయాల ద్వారా ప్రస్తుతం వీటి అమ్మకాలు పెరిగాయి. పలు వెబ్సైట్లలో ఈ వస్త్రాలు లభ్యమవుతున్నాయి.
సహజంగా రంగులు సృష్టిస్తారిలా: ఈ వస్త్రాలు ఇంతలా ప్రఖ్యాతి పొందడానికి వీటికి ఉపయోగించే సహజ రంగులే ప్రధాన కారణమని చెప్పవచ్చు. కలంకారీలో ప్రధానంగా నలుపు, ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, ఊదా తదితర రంగులు సహజంగా సిద్ధం చేసుకుంటారు.
- నలుపు రంగు కోసం ఇనుప ముక్కలు, బెల్లం సమపాళ్లలో తీసుకుని, ఊరబెడితే రంగు ఏర్పడుతుంది.
- అలాగే కరక్కాయ పూలు, దానిమ్మ గింజలను వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు నానబెట్టి ఉడకబెడితే పసుపు రంగు సిద్ధమవుతుంది.
- జాజి ఆకుతో పలు రకాల ఆకులు నానబెట్టి, ఉడికిస్తే ఎరుపు రంగు వస్తుంది.
- నలుపు, ఎరుపు మిశ్రమంతో ఆకుపచ్చ రంగు, మంజిష్ట్రా వేరు ద్వారా ఊదా రంగులను తయారు చేస్తున్నారు.
- ఇండిగో బ్లూకు, ఆలం కలిపి ఊరబెడతారు. అలా చేయడం వల్ల అది పది రోజుల తర్వాత ఉడకబెడితే నీలం రంగు సిద్ధం అవుతుంది.
ఈ సహజ రంగులను ఉపయోగించి చేతితో వస్త్రాలపై చిత్రాలు వేస్తారు. వీరు ఎక్కువగా ఇతిహాసాలు, జానపద కథలతో పాటు రామాయణాన్ని కూడా చిత్రీకరించారు. ఇవి భారతీయ సంస్కృతిని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తాయి.
కలంకారీ విద్యతో అద్భుతాలు - మహిళల జీవితాల్లో భానోదయం
నెరవేరుతున్న సీఎం హామీ - కలంకారీ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు కూటమి ప్రభుత్వం ముందడుగు