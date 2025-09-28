ఉచిత కబడ్డీ శిక్షణ ఇస్తున్న యువకుడు - జాతీయస్థాయిలో రాణిస్తున్న అమ్మాయిలు
నిరుపేద విద్యార్థులు క్రీడల్లో రాణించేందుకు సాయం - సాయి చైతన్య స్పోర్ట్స్ అకాడమీ ఏర్పాటు - వివిధ పోటీల్లో పాల్గొని మెడల్స్ సాధించిన విద్యార్థులు
Yuva Story on Kabaddi Coach Lakshmi Narasimha: జాతీయస్థాయి క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరచాలనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. అది నెరవేరాలంటే కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అందుకు సహకరించాలి. ఈ నేపథ్యంలో క్రీడారంగంలో తాను ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు. వేరే ఏ విద్యార్థికి రాకూడదని భావించాడా యువకుడు. పేద పిల్లలను క్రీడాకారులుగా తీర్చిదిద్దవచ్చని సంకల్పించాడు. బీపీఈడీ (బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్) పూర్తిచేసి కబడ్డీలో ఉచిత శిక్షణ అందిస్తున్నాడు. తాడిపత్రికి చెందిన లక్ష్మీనరసింహ.
జాతీయస్థాయి కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో కాంస్యం, రాష్ట్రస్థాయిలో గోల్డ్, సిల్వర్ మెడల్స్తోపాటు బ్లాక్ బెల్ట్ సాధించాడా యువకుడు. చిన్నతనం నుంచే కబడ్డీపై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. పేద విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో శిక్షణ ఇవ్వడం ప్రారంభించాడు. అక్కడ తర్ఫీదు పొందిన ముగ్గురు విద్యార్థులు, జాతీయస్థాయిలో మెడల్స్ సాధించారు. అంతేకాదు స్కూల్ గేమ్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆంధ్రా కబడ్డీ అసోషియేషన్ పోటీల్లో పాల్గొని, సర్టిఫికెట్స్, బహుమతులు అందుకున్నారు.
క్రీడారంగంలో ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో: విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్న ఈ యువకుడు లక్ష్మీనరసింహ. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి స్వస్థలం. సావిత్రమ్మ, లక్ష్మీనారాయణ తల్లిదండ్రులు. బీఎస్సీ పూర్తి చేశాడు. వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడిగా రాణించాలనే ఆసక్తితో బీపీఈడీ పూర్తి చేశాడు. పేద విద్యార్థులను క్రీడారంగంలో ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో "సాయి చైతన్య" అనే స్పోర్స్ట్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేశాడు. నాటి నుంచి వంద మందికి పైగా శిక్షణ అందిస్తూ, జాతీయస్థాయిలో రాణించేందుకు కృషి చేస్తున్నాడు.
అకాడమీ ప్రారంభంలో కేవలం 8 మందితో ప్రారంభమైందన్నాడు లక్ష్మీ నరసింహ. అమ్మాయిలు ఉన్నతంగా రాణించాలంటే, అందుకు తల్లిదండ్రులు సహకరించాలని చెబుతున్నాడు. తాను తీర్చిదిద్దుతున్న విద్యార్థులు భవిష్యత్లో ప్రపంచ స్థాయి కబడ్డీలో విజయం సాధించాలనేది లక్ష్యం అని వివరించాడు.
37 రాష్ట్ర - 7 జాతీయస్థాయి పోటీల్లో: ప్రతిరోజు శిక్షణ పొందుతూ, కొత్తకొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు తర్ఫీదు పొందుతున్న విద్యార్థినీలు. తల్లిదండ్రులు కూలీ పని చేస్తూ, కబడ్డీ ట్రైనింగ్కు పంపుతున్నారని చెబుతున్నారు. కోచ్ ప్రోత్సహించడం వల్ల జాతీయస్థాయిలో రాణిస్తున్నామని వివరించారు. సాయి చైతన్య అకాడమీ విద్యార్థులు, 37 రాష్ట్ర, 7 జాతీయస్థాయి పోటీల్లో ప్రతిభ కనబరిచారని చెబుతున్నాడు లక్ష్మీనరసింహ.
ఆడపిల్లలు ఎదిగితే ఫ్యూచర్ ఉంటుందనే అనే నమ్మకంతో 10 సంవత్సరాల నుంచి వీళ్లను సిద్ధం చేస్తున్నాను. నా స్టూడెంట్స్ ముగ్గురు నేషనల్ ఆడారు. వారిలో ఇద్దరి తల్లిదండ్రలు కూలీ పనులు చేస్తారు. అటువంటి వారికి జీవితం విలువ బాగా తెలుస్తుంది. నేను ఎప్పుడూ విద్యార్థులకు ఒక్కటే చెబుతుంటాను. అలసట వచ్చిందంటే ఒక్కసారి మీ తల్లిదండ్రుల కష్టాన్ని దగ్గరి నుంచి చూడండి జీవితం అంటే తెలుస్తుంది. - లక్ష్మీనరసింహ, కబడ్డీ ట్రైనర్
ప్రతి కాంపిటిషన్లో విజయం కోసం మాత్రమే కాకుండా, కొత్త నైపుణ్యాలు ఎలా పెంపొందించుకోవాలనే విషయాన్ని గ్రహిస్తే క్రీడల్లో ముందుకు వెళ్లగలం అని వివరించాడు. పేదరికం వల్ల క్రీడలకు విద్యార్థులు దూరం అవ్వకూడదని అంటున్నాడు లక్ష్మీనరసింహ. భవిష్యత్లో ప్రపంచస్థాయి కబడ్డీలో సాయి చైతన్య అకాడమీ విద్యార్థులను చూడాలన్నదే లక్ష్యం అని చెబుతున్నాడు.
