Special Story On Jwalapuram Village: ఆఫ్రికా ఖండం నుంచే మనిషి మూలాలు ప్రారంభమయ్యాయని, ఆ ప్రాంతం నుంచే ఆదిమ మానవుడు ప్రపంచం నలుమూలలకు వెళ్లాడని డార్విన్ సిద్ధాంతం చెబుతోంది. కానీ అంతకుముందే మన రాష్ట్రంలో ఆదిమ మానవుడు జీవించాడనటానికి స్పష్టమైన ఆధారాలు లభ్యమయ్యాయి. కానీ, ఎంతో చారిత్రక ప్రాధాన్యత కలిగిన ఆ ప్రాంతం తీవ్ర నిర్లక్ష్యానికి గురైంది. ఆ చారిత్రక ఆనవాళ్లు కనుమరుగవుతున్నాయి. మరెందుకలా? చారిత్రాత్మక ప్రదేశాన్ని పాలకులు పట్టించుకోలేదు ఎందుకు? ప్రస్తుతం ఆ ప్రదేశం ఎలా ఉంది? ఏం చేస్తే ఆ ఆధారాలను భవిష్యత్ తరాలకు అందించగలం? ఆ వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే కర్నూలు జిల్లా వెళ్లాల్సిందే.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా బనగానపల్లి మండలం జ్వాలాపురం గ్రామానికి ఎంతో చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. సుమారు 74 వేల ఏళ్ల క్రితమే ఆదిమ మానవుడు ఇక్కడ జీవించినట్లు పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వివిధ దేశాలకు చెందిన పరిశోధకులు ఈ ప్రాంతానికి పలుమార్లు వచ్చి ఎంతోకాలం ఇక్కడే ఉండి తవ్వకాలు చేపట్టారు. ఆ తవ్వకాల్లో ఆదిమ మానవుడి ఆనవాళ్లు, వారు వినియోగించిన రాతి పనిముట్లు లభ్యమయ్యాయి. ఈ వివరాలు బయటికి రావటంతో ఈ ప్రాంతానికి మరింత గుర్తింపు వచ్చింది. ఇప్పటికీ వివిధ దేశాల నుంచి పరిశోధకులు ఇక్కడికి వస్తూనే ఉంటారు.
'టోబా' అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడిన బూడిద: సుమారు 74 వేల ఏళ్ల క్రితం ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా దీవుల్లో 'టోబా' అనే అగ్ని పర్వతం పేలింది. ఆ పేలుడు ప్రభావం దశాబ్ద కాలం పాటు ఈ భూమిపై ఉంది. ఆ పేలుడు వెదజల్లిన లావా భూమండలమంతటా వ్యాప్తి చెందింది. లావా నుంచి వచ్చిన ఆ బూడిద ఒక పొరలా కమ్మేసి సూర్యకాంతి భూమి మీద పడకుండా చేసింది. దాంతో ఎండ భూమి మీద పడే అవకాశం లేకపోవటంతో వాతావరణంలో తీవ్రమైన మార్పులు వచ్చాయి. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోయి మంచుయుగం లాంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. దీని కారణంగా మానవ జాతి చాలా వరకు అంతరించింది. కేవలం అతికొద్ది మంది మనుషులు మాత్రమే ఆ ఉపద్రవం నుంచి బతికి బయటపడ్డారని భూగర్భ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. టోబా అగ్నిపర్వతం నుంచి వెలువడిన బూడిద మన దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో సైతం పడింది. అది జ్వాలాపురంలోనూ లభ్యమవుతోంది. ఈ బూడిద పొరల కిందే ఆదిమ మానవుడి అవశేషాలు లభ్యం అయ్యాయి.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా బేతంచర్ల మండలంలోని బిల్లసర్గం గుహలు జీవ పరిణామ సిద్ధాంతానికి ఎంతో కీలకమైనవి. భారతీయ పురాతన చరిత్ర పితామహుడిగా పేరుగాంచిన రాబర్ట్ బ్రూస్ ఫూట్ అనే శాస్త్రవేత్త మొదటిసారి ఈ గుహల గురించే రాశారు. ఆయనే స్వయంగా ఈ గుహల్లో తవ్వకాలు జరిపించారు. అప్పుడిక్కడ జంతువుల అవశేషాలు లభ్యమయ్యాయి. ఆయన తర్వాత చాలా కాలానికి ఈ గుహల్లో మనిషి జాడ కోసం ఆర్కియాలజిస్ట్ రవి కొరిశెట్టార్ బృందం పరిశోధనలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలోనే స్థానికుల సమాచారంతో జ్వాలాపురం విశిష్టత ఆయనకు తెలిసింది.
ఏడాదికి పైగా పరిశోధనలు: జ్వాలాపురంలో ఆ లావా బూడిద ఉన్నట్లు తెలుసుకున్న రవి కొరిశెట్టార్ ప్రపంచ పరిశోధకుల దృష్టికి ఈ విషయాన్ని తీసుకువెళ్లారు. ఆయనతో పాటు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీకి చెందిన మైకేల్ పెట్రాగ్లియా సహా వివిధ దేశాలకు చెందిన మరికొందరు శాస్త్రవేత్తలు 2004 లో ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు. నంద్యాల పట్టణంలో ఉంటూ రోజూ జ్వాలాపురానికి వచ్చి స్థానికుల సాయంతో తవ్వకాలు జరిపేవారు. తవ్వకాల్లో పాల్గొన్న వారికి కూలీ ఇస్తూ ఎంతో జాగ్రత్తగా తవ్వకాలు జరిపారు. ఏడాదికి పైగా పరిశోధనలు జరిపారు. మొత్తంగా ఆధునిక మానవుడి గమనాన్ని, భారత్లో పూర్వ రాతియుగ చరిత్రను తిరగరాసే అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు లభ్యం అయినట్లు పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది.
తవ్వకాల్లో బూడిద పొరపైనా, కిందా మనిషి వాడిన రాతి పనిముట్ల ఆనవాళ్లు కనిపించడంతో శాస్త్రవేత్తలు ఆశ్చర్యపోయారు. దాదాపు 60 వేల ఏళ్ల క్రితం మనిషి ఆఫ్రికా నుంచి భారత్ వచ్చాడని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. కానీ, ఆ అంచనాలకు జ్వాలాపురం సవాలు విసిరింది. శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నట్టు 60 వేల ఏళ్లు కాదు. 74 వేల ఏళ్ల క్రితమే ఇక్కడ మానవుడు సంచరించాడనే ప్రతిపాదనలను జ్వాలాపురం ప్రపంచం ముందుకు తెచ్చింది. అందుకే పరిశోధకులు ఈ ప్రాంతాన్ని భారతదేశ రాతి యుగ చరిత్ర దిశనే మార్చిన ఆర్కియలాజికల్ సైట్గా పిలుస్తారు.
పురావస్తు మ్యూజియంలో: జ్వాలాపురం తవ్వకాల్లో ఒక మిడిల్ పాలీ లిథిక్ రాయి దొరికింది. దానికి దగ్గరలో ఎర్లీ పాలీలిథిక్ రాయి దొరికింది. ఇక జుర్రేరు నది ఒడ్డున మైక్రో లిథిక్ వస్తువులు దొరికాయి. యాగంటి పెయింటెడ్ రాక్ షెల్టర్ల దగ్గరలో నేలపై మైక్రో లిథిక్ పరికరాలు కనిపించాయి. మొత్తం మీద ఆ చుట్టుపక్కల దాదాపు 2 వేల ఎకరాల పరిధిలో పాలీ లిథిక్ నుంచి మెగా లిథిక్ వరకూ చాలా మానవ ఆవాస సాక్ష్యాలు దొరికాయి. దీంతో తూర్పు ఆఫ్రికాతో సమానమైన సాక్ష్యాలు దొరికాయని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. వాటిని కర్ణాటక రాష్ట్రం బళ్లారిలోని రాబర్ట్ బ్రూస్ ఫూట్ సంగనకల్లు పురావస్తు మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు.
ఐతే ఇంత చారిత్రక ప్రాంతమైన జ్వాలాపురం పరిసరాల్లో ఆదిమానవుడి ఆనవాళ్లు కనిపించకుండా పోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. అగ్నిపర్వతం బద్దలు అవ్వడంతో వచ్చిన బూడిదను స్థానికులు ఇష్టారీతిన అమ్ముకున్నారు. సుమారు 5 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో వ్యాపించిన అగ్నిపర్వతం బూడిదను స్థానికులు తవ్వి పొరుగు రాష్ట్రాలకు విక్రయిస్తున్నారు. ఒక టన్ను బూడిదను 2 వేల రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నారు. దీని ద్వారా సబ్బులు, డిటర్జెండ్ పౌడర్లు తయారీ జరుగుతుంది. ఐతే తమకు ఎలాంటి ఉపాధి లేకపోవటంతో తమ భూముల్లోని బూడిదను అమ్ముకుంటున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
'అప్పటికి నివాసిస్తున్న జనాలు లావా వచ్చినప్పుడు తప్పించుకునే వీలు లేనప్పుడు పశుపక్ష్యాదులు, మనుషులు మరణించటానికి ఆస్కారం ఉంది. దొరికిన ఆయుధాలు వారివి కావచ్చు. ఇప్పుడు ఆధునిక యుగంలో కూడా జపాన్, ఇండోనేషియాలో పర్వాతాలు పేలినప్పుడు చిక్కుకుని చనిపోతున్నారు. అలా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.' - కొట్టె చెన్నయ్య, చరిత్ర పరిశోధకులు
సుమారు 90 శాతానికి పైగా: జ్వాలాపురం పరిసర ప్రాంతాల్లోని స్థానికులు బూడిదను దాదాపు తవ్వేశారు. సుమారు 90 శాతానికి పైగా బూడిదను తవ్వి అమ్ముకున్నారు. ప్రస్తుతం 10 శాతం బూడిద మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. తవ్వేందుకు పెద్దగా ఏమీ లేకపోవటంతో ఈ భూములను చదును చేసుకుని వాటిలో పంటలు పండించుకోవాలని రైతులు నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగా గతంలో పరిశోధకులు తవ్విన ఆనవాళ్లను పూడ్చేస్తున్నారు. ఇలా పూడ్చటం వల్ల భవిష్యత్తులో పరిశోధనలు చేయాలనుకునేవారికి ఇబ్బందులు కలుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ మధ్యకాలంలో జ్వాలాపురం గురించి మీడియా, సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విశేషమైన ప్రచారం లభించింది. దీంతో ప్రభుత్వం సైతం అప్రమత్తమైంది. ఈ మధ్యకాలంలోనే నంద్యాల కలెక్టర్ రాజకుమారి ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించి దానిని కాపాడతామని ప్రకటించారు. కానీ, ఇంత వరకు ఆ ప్రాంతానికి ఎలాంటి రక్షణా కల్పించలేదు.
పురాతన కాలం నాటి పంచలోహ పాత్ర- లోపల వజ్రాలు, వైడూర్యాలు- ఎక్కడంటే?
స్పెషల్ కాయిన్స్ మ్యూజియం- భద్రంగా 500ఏళ్ల క్రితం నాటి నాణేలు- 'జోరా విల్లా' గురించి మీకు తెలుసా?