Special Story on Javelin Throw in Telugu : వారంతా అథ్లెటిక్స్ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తొలుత పరుగు, హైజంప్, డిస్కస్త్రో, లాంగ్ జంప్ వంటి క్రీడాంశాల్లో ప్రతిభ కనబరిచారు. ఆ తర్వాత టోక్యో ఒలింపిక్స్లో భారత అథ్లెట్ నీరజ్ చోప్రా త్రోలో స్వర్ణం సాధించడంతో ఆయన నుంచి ప్రేరణ పొందారు. శిక్షకుల పర్యవేక్షణలో తీవ్రంగా సాధన చేసి పతకాలు సాధిస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా ఆగస్టు 7న జావెలిన్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లోని క్రీడాకారులపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఆయన పేరిట పోటీలు : భారత దిగ్గజ జావెలిన్ వీరుడు నీరజ్ చోప్రా టోక్యో ఒలింపిక్స్లో అథ్లెటిక్స్ క్రీడాంశం జావెలిన్ త్రో పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. ఆయన పేరిట భారత అథ్లెటిక్స్ సమాఖ్య వర్ధమాన క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా జావెలిన్ త్రో పోటీలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెల జనగామలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు జరగనున్నాయి.
రెండు సార్లు బంగారు పతకం : ఆదిలాబాద్ క్రీడా పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న వికారాబాద్ జిల్లా బజ్జనాయక్ తండాకు చెందిన విద్యార్థి మహేశ్, కోచ్ రమేశ్ ఆధ్వర్యంలో జావెలిన్ త్రోలో రాణించాలని తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. హనుమకొండలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి సీఎం కప్ పోటీల్లో ఈటెను 39.59 మీటర్ల దూరం విసిరి కాంస్య పతకం దక్కించుకున్నారు. హైదరాబాద్లో జరిగిన స్టేట్ లెవెల్ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్లో జావెలిన్ను 46.70 మీటర్ల దూరం విసిరి గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. తర్వాత ఇటీవలే హనుమకొండలో సౌత్జోన్ పోటీల్లో బల్లెంను 44.52 మీటర్ల దూరం విసిరి కాంస్య పతకం గెలిచారు.
బరిలో దిగితే పతకాలు రావాల్సిందే : ఆదిలాబాద్ నార్నూరు మండలం వెంపల్లికి చెందిన పెందూర్ సతీశ్ కుమార్ ఉట్నూరు గిరిజన ఆదర్శ క్రీడా పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. అక్కడ కోచ్ సునంద్ పర్యవేక్షణలో జావెలిన్ క్రీడాంశంలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. బరిలో దిగితే పతకం ఖాయమని అతనిపై నమ్మకం. అసోసియేషన్, ఎస్జీఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో 6 పసిడి, 4 రజతాలు, 3 కాంస్య పతకాలు గెలిచారు. అదే స్ఫూర్తితో 4 జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. వరంగల్లో నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి సౌత్జోన్ పోటీల్లో అండర్-14 ఏళ్ల విభాగంలో ఈటెను 54.68 మీ.లు దూరం విసిరి రికార్డు నెలకొల్పారు. ప్రస్తుతం ఉట్నూరులో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నారు.
గెలుపు బాటలో : ఆసిఫాబాద్ ఆదర్శ గిరిజన క్రీడా పాఠశాలకు చెందిన మోర్లె సాక్షి అథ్లెటిక్స్ శిక్షకుడు విద్యాసాగర్ పర్యవేక్షణలో జావెలిన్ త్రోలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. ఈటెతో పరుగెత్తడం, విసరడం, ఫౌల్ కాకుండా చూడటం, ఫాలో త్రో వంటి అంశాల్లో తీవ్రంగా సాధన చేశారు. అండర్-14 విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. గతేడాది దక్షిణ భారత స్థాయి(సౌత్జోన్) అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీల్లో భాగమైంది. అండర్-14 విభాగంలో బల్లెంను 37.82 మీటర్లు దూరం విసిరి దక్షిణ భారత స్థాయి రికార్డు నెలకొల్పింది. తాజాగా హనుమకొండలో నిర్వహించిన అండర్-16 జావెలిన్త్రో పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది.
YUVA : రోల్స్ రాయిస్లో ఇంటర్న్షిప్ - రూ.72.30 లక్షల వార్షిక ప్యాకేజీతో మెరిసిన యువతి
YUVA : హైదరాబాద్లో 'ఐరన్ మ్యాన్' యువతి - భారతదేశ చరిత్రలోనే ఫస్ట్ ఉమెన్గా రికార్డ్