బల్లెం విసిరితే బంగారు పతకం రావాల్సిందే! - తెలంగాణలోనూ 'నీరజ్​ చోప్రా'లు - STORY ON JAVELIN THROW DAY

ఆగస్టు 7న జావెలిన్ దినోత్సవం - తెలంగాణలో రాష్ట్ర స్థాయి జావెలిన్ త్రో పోటీలు - ఇప్పటికే ఈ క్రీడలో పతకాలు సాధిస్తున్న క్రీడాకారులు

Published : August 7, 2025 at 11:38 AM IST

Special Story on Javelin Throw in Telugu : వారంతా అథ్లెటిక్స్ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తొలుత పరుగు, హైజంప్​, డిస్కస్​త్రో, లాంగ్ ​జంప్​ వంటి క్రీడాంశాల్లో ప్రతిభ కనబరిచారు. ఆ తర్వాత టోక్యో ఒలింపిక్స్​లో భారత అథ్లెట్​ నీరజ్​ చోప్రా త్రోలో స్వర్ణం సాధించడంతో ఆయన నుంచి ప్రేరణ పొందారు. శిక్షకుల పర్యవేక్షణలో తీవ్రంగా సాధన చేసి పతకాలు సాధిస్తున్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఏటా ఆగస్టు 7న జావెలిన్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​లోని క్రీడాకారులపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.

ఆయన పేరిట పోటీలు : భారత దిగ్గజ జావెలిన్ వీరుడు నీరజ్ చోప్రా టోక్యో ఒలింపిక్స్​లో అథ్లెటిక్స్ క్రీడాంశం జావెలిన్ ​త్రో పోటీల్లో గోల్డ్​ మెడల్ సాధించారు. ఆయన పేరిట భారత అథ్లెటిక్స్​ సమాఖ్య వర్ధమాన క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించేందుకు దేశ వ్యాప్తంగా జావెలిన్ ​త్రో పోటీలు నిర్వహిస్తోంది. ఈ నెల జనగామలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు జరగనున్నాయి.

Special Story on Javelin Throw in Telugu
మహేశ్ (Eenadu)

రెండు సార్లు బంగారు పతకం : ఆదిలాబాద్ క్రీడా పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న వికారాబాద్​ జిల్లా బజ్జనాయక్ తండాకు చెందిన విద్యార్థి మహేశ్, కోచ్​ రమేశ్​ ఆధ్వర్యంలో జావెలిన్​ త్రోలో రాణించాలని తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. హనుమకొండలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి సీఎం కప్ పోటీల్లో ఈటెను 39.59 మీటర్ల దూరం విసిరి కాంస్య పతకం దక్కించుకున్నారు. హైదరాబాద్​లో జరిగిన స్టేట్​ లెవెల్​ అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్​షిప్​లో జావెలిన్​ను 46.70 మీటర్ల దూరం విసిరి గోల్డ్​ మెడల్ సాధించారు. తర్వాత ఇటీవలే హనుమకొండలో సౌత్​జోన్​ పోటీల్లో బల్లెంను 44.52 మీటర్ల దూరం విసిరి కాంస్య పతకం గెలిచారు. ​

Special Story on Javelin Throw in Telugu
సతీష్‌కుమార్‌ (Eenadu)

బరిలో దిగితే పతకాలు రావాల్సిందే : ఆదిలాబాద్​ నార్నూరు మండలం వెంపల్లికి చెందిన పెందూర్‌ సతీశ్​ కుమార్‌ ఉట్నూరు గిరిజన ఆదర్శ క్రీడా పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. అక్కడ కోచ్‌ సునంద్‌ పర్యవేక్షణలో జావెలిన్‌ క్రీడాంశంలో ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. బరిలో దిగితే పతకం ఖాయమని అతనిపై నమ్మకం. అసోసియేషన్, ఎస్‌జీఎఫ్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో 6 పసిడి, 4 రజతాలు, 3 కాంస్య పతకాలు గెలిచారు. అదే స్ఫూర్తితో 4 జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొన్నారు. వరంగల్‌లో నిర్వహించిన జాతీయ స్థాయి సౌత్‌జోన్‌ పోటీల్లో అండర్‌-14 ఏళ్ల విభాగంలో ఈటెను 54.68 మీ.లు దూరం విసిరి రికార్డు నెలకొల్పారు. ప్రస్తుతం ఉట్నూరులో ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నారు.

Special Story on Javelin Throw in Telugu
మోర్లె సాక్షి (Eenadu)

గెలుపు బాటలో : ఆసిఫాబాద్‌ ఆదర్శ గిరిజన క్రీడా పాఠశాలకు చెందిన మోర్లె సాక్షి అథ్లెటిక్స్‌ శిక్షకుడు విద్యాసాగర్‌ పర్యవేక్షణలో జావెలిన్‌ త్రోలో ప్రతిభ కనబరుస్తున్నారు. ఈటెతో పరుగెత్తడం, విసరడం, ఫౌల్‌ కాకుండా చూడటం, ఫాలో త్రో వంటి అంశాల్లో తీవ్రంగా సాధన చేశారు. అండర్‌-14 విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. గతేడాది దక్షిణ భారత స్థాయి(సౌత్‌జోన్‌) అథ్లెటిక్స్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ పోటీల్లో భాగమైంది. అండర్‌-14 విభాగంలో బల్లెంను 37.82 మీటర్లు దూరం విసిరి దక్షిణ భారత స్థాయి రికార్డు నెలకొల్పింది. తాజాగా హనుమకొండలో నిర్వహించిన అండర్‌-16 జావెలిన్‌త్రో పోటీల్లో గోల్డ్​ మెడల్​ సాధించింది.

