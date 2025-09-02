ETV Bharat / state

ఊరు ఒకటే - మండలాలు మూడు - నియోజకవర్గాలు వేరే! - SPECIAL STORY ON JAMPAPALEM VILLAGE

ఆ నియోజకవర్గంలోని మారిపోతున్న పాలకులు - అసలేంటి ఈ ఊరు స్టోరీ!

Special Story On Jampapalem Village In Three Mandalas
Special Story On Jampapalem Village In Three Mandalas (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 12:03 PM IST

Special Story On Jampapalem Village In Three Mandalas : అక్కడ రెండు నియోజకవర్గాలు, మూడు మండలాలతో పాటు మూడు గ్రామ పంచాయతీలు వీటన్నింటిని కలిపితేనే జంపపాలెం. ఇదేం చిత్రమిది అనుకుంటున్నారా కదా మీరు వింటున్నది నిజమే. విశాఖజిల్లాలోని ఎలమంచిలి మండలం, జంపపాలెం పంచాయతీది భిన్నమైన భౌగోళిక స్వరూపం కలిగి ఉన్నాయి. ఊరు ఒక్కటే అయినా మూడు పంచాయతీల పరిధిలో ఉండటంతో ఈ ప్రాంత ప్రజలది పాలనా పరంగా మూడు ముక్కలాటలా తయారైంది. ఏదైనా సమస్య వస్తే ఆ మండలం వారు దాదాపుగా 20 కిలోమీటర్లు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందో తెలియాలంటే ఈ ఊరు గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే మరి!

  • జంపపాలెం గ్రామం శారదా నదిని ఆనుకుని ఉన్నది. ఈ గ్రామం ఎలమంచిలి మండలం పరిధిలోకి వస్తోంది. దాదాపు ఇక్కడ రెండు వేల మంది జనాభా ఉన్నారు. వీరందరూ వ్యవసాయ ఆధారంగానే జీవనం సాగిస్తున్నారు.
  • పేరుకు ఒకే గ్రామమైనా మూడు పంచాయతీల ఒకే పరిధిలో గృహాలు విస్తరించి ఉన్నాయి. దీని కారణంగా ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఇక్కడ ఒక రోడ్డు మాత్రమే ఊరును మండలాలుగా విభజిస్తోంది.
  • ఈ గ్రామంలో కొంతభాగం కశింకోట మండలంలో ఏనుగుతుని గ్రామ పంచాయతీ శివారు ప్రాంతంలో ఉంది. ఈ ప్రాంతం చిన్న ఏనుగుతుని పేరుతో కొనసాగుతోంది. దీని పరిధిలో దాదాపు 50 గృహాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 300 మందికి పైగా జనాభా ఉన్నారు.
  • వీరంతా రేషన్, పింఛన్లు, ఇతర ఏ అవసరం వచ్చిన కూడా నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఏనుగుతుని వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి. భౌగోళికంగా జంపపాలెంలోనే కలిసి ఉన్నా అధికారికంగా అక్కడ పాలన పైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
  • మరికొంత భాగం మునగపాక మండలం మెలిపాక రెవెన్యూలో ఉంది. ఇంకొంత భాగం ఏమో మెలిపాక శివారు చిన యాదగిరిపాలెం పరిధిలో కొనసాగుతోంది. ఇక్కడ కూడా 50 కుటుంబాలకు ఉన్నాయి. వీరందరూ ఇక్కడే జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఒకవైపు వీరంతా విద్య, వైద్యం ఇతర ఏ అంశమైనా సమీపంలోని జంపపాలెం, ఎలమంచిలి పైనే ఆధారపడాల్సి వస్తోంది.
  • మరోవైపు చిన యాదగరిపాలెం ప్రజలు శారదానదిని దాటుకొని పంచాయతీ అయినా మెలిపాక వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. ఏ శుభకార్యమైనా, పండగలైనా, వీరి బంధాలు, బంధుత్వాలు, ఆధ్యాత్మిక భావాలు జంపపాలెంతోనే ముడిపడి ఉంటాయి.

వేర్వేలు నియోజకవర్గాలూ : సాధారణంగా ఒకే మండలంలో గ్రామాలు కలిపి ఉంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. జంపపాలెం ఎలమంచిలి నియోజకవర్గంలో ఉంటే, ఏనుగుతుని అనకాపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉంది. దీని కారణంగా ఆ నియోజకవర్గంలోని పాలకులు సైతం మారిపోతున్నారు. ఇక చినయాదగిరి పాలెం ప్రజలు అయితే మునకపాక మండల కేంద్రానికి వెళ్లాలి. వీరంతా తమ సమస్యలు చెప్పుకోవాలంటే సుమారుగా 20 కిలోమీటర్లు దూరంలో ఉన్నా మండల కేంద్రాలకు చేరుకోవాలి. అదే ఎలమంచిలి అయితే కేవలం 6 కిలోమీటర్లు దూరంలోనే ఉంది.

