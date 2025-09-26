అంతులేని కాలుష్యం ఆపకుంటే ప్రమాదం - ప్రజలు బాధ్యతగా తీసుకోవాలంటున్న విశ్లేషకులు
దేశంలో పెరిగిపోతున్న గాలి, నీరు, శబ్ద కాలుష్యం - హైదరాబాద్, దిల్లీ ప్రాంతాల్లో దారుణమైన పరిస్థితి - ప్రజల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం - కాలుష్య నివారణకు ప్రభుత్వాల చర్యలు తప్పనిసరి
Published : September 26, 2025 at 2:59 PM IST
Special Story on Increasing Pollution : ప్రస్తుతం ఏఐ యుగం నడుస్తోంది. అత్యాధునిక టెక్నాలజీతో ఏ సమాచారమైనా చిటికెలో తెలుసుకునే అవకాశం. గంటల వ్యవధిలోనే ఒక దేశం నుంచి మరొక దేశానికి వెళ్లే సౌలభ్యం. అయితే ఇవి నాణేనికి ఒకవైపు మాత్రమే. పీల్చే గాలి, తాగే నీరు, తినే తిండి, శబ్ద కాలుష్యం సమాజానికి పెను సవాలుగా మారుతోంది. అంతేకాదు, ఇవన్నీ పర్యావరణానికి హాని కల్గిస్తున్నాయి. ఫలితంగా మనిషి జీవన శైలిలో మార్పులు చోటు చేసుకుని శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. అడుగు బయట పెడితే కంటికి కనిపించేది కాలుష్యమే అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. మరి, ఇందుకు గల కారణాలేంటి? పెరిగిపోతున్న కాలుష్యానికి పరిష్కార మార్గమే లేదా? పలు రకాల కాలుష్యాల వల్ల భవిష్యత్తులో ప్రజలు ఎదుర్కునే సమస్యలేంటి?
ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్న సమస్యల్లో గాలి, నీరు, ఆహార కాలుష్యం ప్రధానంగా నిలుస్తున్నాయి. వీటిలో గాలి కాలుష్యం ఏటికేడు విపరీతంగా పెరిగిపోతుందనేది ఇటీవలి అధ్యయనాలు చూస్తే అర్థం అవుతోంది. హైదరాబాద్, దిల్లీ సహా పలు నగరాల్లో గాలి నాణ్యత స్థాయి ప్రమాదకర స్థాయికి పడిపోతోంది. పెరిగిపోతున్న వాహనాలు, పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే పొగతో పాటు ఇష్టారీతిన అడవులు నరికి వేయడం వల్ల గాలి కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదికల ప్రకారం గాలిలో సూక్ష్మ ధూళి కణాలు ఒక క్యూబిక్ మీటర్కు 40 మైక్రో గ్రాములు ఉండాలి. ఐతే, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 60 మైక్రో గ్రాముల కంటే ఎక్కువే ఉన్నాయి. అందులో హైదరాబాద్లో 82, కొత్తూరులో 91, రామగుండంలో 85, పటాన్ చెరులో 84 మైక్రోగ్రాములు ఉండడం సమస్య తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
ఫ్యాక్టరీలు, విద్యుత్ ప్లాంట్లు, ఇతర పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే సల్ఫర్ డై ఆక్సైడ్, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వంటి విష వాయువులు గాలి కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. వాహనాల నుంచి వెలువడే పొగ గాలి నాణ్యత స్థాయిని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోంది. అలాగే, పంటపొలాల్లో వినియోగించే రసాయనాలు, పంట వ్యర్థాలు కాల్చడం వంటివి వాయు కాలుష్యానికి దారి తీస్తున్నాయి. నిర్మాణ ప్రదేశాల నుంచి వెలువడే దుమ్ము, ధూళి కణాలు గాలి నాణ్యతను తగ్గిస్తున్నాయి. ఏటా 34 వేల టన్నుల దుమ్ము ధూళి కణాలు గాల్లో కలుస్తున్నాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
ఇక నీటి కాలుష్యం విషయానికి వస్తే పరిశ్రమల రసాయనాలు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు నదులు, చెరువులను కాలుష్య కాసారాలుగా మారుస్తున్నాయి. దీనివల్ల సమీప ప్రజలకు తీవ్ర ఆనారోగ్యం చెందడమే గాక నీటిలో ఉండే జీవరాశులు సైతం చనిపోతున్నాయి. ప్రధానంగా రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో ఈ సమస్య తీవ్రంగా ఉంది. సిటీలోని పరిశ్రమల నుంచి వెలువడే కలుషిత జలాలను నేరుగా చెరువులు, కాలువల్లోకి పంపిస్తున్నారు. పాశ మైలారం, జీడిమెట్ల, బాచుపల్లి, పటాన్చెరువు, బొల్లారం, మియాపూర్ ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి. కాలుష్య నియంత్రణ మండలి నిబంధనలు బేఖాతరు చేస్తూ సెంట్రల్ కెమికల్ ట్రీట్ మెంట్ ప్లాంట్లకు తరలించి శుద్ధి చేయాల్సిన రసాయనాలను కుంటల్లోకి విడుదల చేస్తున్నారు. దీనివల్ల భూగర్భ జలాలు కూడా కలుషితమై అనారోగ్య సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయని పర్యావరణ వేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు హైదరాబాద్కు తాగునీరు అందించిన మూసినదీ నేడు మురికి కూపంగా మారడానికి కారణం పరిశ్రమల వ్యర్థాలు, డ్రైనేజీ నీటిని అందులోకి వదలడమే అని చెబుతున్నారు.
పెరుగుతున్న పట్టణీకరణ కారణంగా శబ్దకాలుష్యం మితిమీరిపోతుంది. నగరాలు, పట్టణాల్లో బస్సులు, కార్లు, లారీలు, ఆటోలు, ఇతర వాహనాలు హారన్ల మోత మోగిస్తున్నాయి. ఫ్యాక్టరీలు, మిల్లులు, నిర్మాణ ప్రదేశాల్లో ఉపయోగించే భారీ యంత్రాలు, జనరేటర్లు, ఇతర పరికరాల నుంచి వెలువడే పెద్ద శబ్దాలు తీవ్రమైన శబ్ద కాలుష్యానికి దారితీస్తున్నాయి. రైల్వే స్టేషన్లు, ఎయిర్ పోర్టులు సమీపంలో నివసించే వారికి అధిక ధ్వనిని భరించక తప్పని పరిస్థితి. ఇక పండుగలు, వివాహాలు, బహిరంగ సభలు, ఊరేగింపుల సమయంలో డీజే మోతల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దీనికి తోడు దీపావళి సమయంలో టపాసుల శబ్దాలు సర్వసాధారణమే. ఐతే, సగటు మనిషి 70డెసిబుల్స్ కలిగిన శబ్దాన్ని సురక్షితంగా వినగలడు. అది 85డెసిబుల్స్కి దాటితే వినికిడి లోపానికి గురయ్యే ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. కానీ, అంతకు మించిన శబ్ద కాలుష్యం జరుగుతుంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
"వివిధ రకాల కాలుష్యాల వల్ల ఆరోగ్యం ఎక్కువగా పాడవుతోంది. మన జీవతంలో శబ్ధ, నీటి కాలుష్యాలు కీలకంగా వ్వవహరిస్తున్నాయి. వీటి వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి."- రాజేశ్, వైద్యుడు
కాలుష్యాల వల్ల మనిషి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొవాల్సి వస్తోంది. ప్రధానంగా వాయు కాలుష్యం ద్వారా శ్వాసకోశ వ్యాధులైన ఆస్తమా, బ్రాంకైటిస్, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్, ఇతర దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధుల బారిన పడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అనేక మంది గుండెపోటు, కళ్లకు సంబంధించిన ఎలర్జీలు, చర్మ వ్యాధులకు గురవుతున్నారు. అలాగే కలుషితమైన నీటిని తాగడం వల్ల కలరా, టైఫాయిడ్, కామెర్లు, డయేరియా లాంటి వ్యాధులు సోకుతున్నాయి. అంతేగాక నాడీ వ్యవస్థ, మూత్రపిండాలు, కాలేయం మొదలైన అవయవాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. నీటి కాలుష్య వల్ల జలచరాల మనుగడకు ప్రమాదం వాటిల్లుతోంది. ఐతే, కాలుష్యానికి కారణాలు ఏవైనా కారకులు మాత్రం ప్రజలు అనేది వాస్తవం. ఎందుకంటే, మానవ అవసరాల కోసం ఏర్పడినవి చాలా వరకు అనేక రకాల కాలుష్యానికి దారితీస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై ప్రజలందరూ అవగాహన పెంచుకుని పర్యావరణ పరిరక్షణకు పూనుకోవాలని సామాజిక వేత్తలు కోరుతున్నారు.
ఇక ఆహారం విషయంలోనూ ఇదే తరహా కాలుష్యం. హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు పెరిగిపోడంతో ఆహార పరిశుభ్రత పర్యావేక్షణ అధికారులకు సవాలుగా మారుతోంది. పలుమార్లు తనిఖీలు జరిపి బాధ్యులపై చర్యలు తీసుకున్నా ఆశించిన మేర ఫలితం ఉండటం లేదు. ఐతే, హోటళ్లలోనే ఆహారం కలుషితం అవుతంది అనుకుంటే పొరపాటే. ఎందుకంటే ఫ్రిజ్లు వచ్చిన నాటి నుంచి ఇళ్లలో ఆహార పదార్థాలు దాచుకుని వినియోగించడం పెరిగింది. దీంతో ఆరోగ్య కాలుష్యం పెరిగి ఆనారోగ్యం బారిన పడుతున్న సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. ఐతే, వివిధ రకాల కాలుష్యం మనిషిపై ఎంతో ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని సామాజిక వేత్తలు అంటున్నారు. ప్రజలే బాధ్యతగా తీసుకుని తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
వాయు, నీటి, ఆహార సహా అనేక రకాల కాలుష్యాలను తగ్గించడం అంత సులువైన పని కాదు. అందుకోసం, ప్రభుత్వాలు, కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డులు నిర్ధిష్ట ప్రణాళికతో పని చేయాలి. ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేలా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. ఐతే, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక పరిశ్రమలు నీరు, గాలి కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణంగా నిలుస్తున్నాయి. వాటిపై ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలి. పరిశ్రమల యాజమాన్యం సైతం బాధ్యత వహించి ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం చేసుకుని రసాయనాలు, పొగ వెలువడకుండా ఉండేందుకు ప్రత్యమ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించాలి. ప్రజలు సైతం తమవంతు పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది. అత్యవసరమైతే తప్ప వాహనాలు బయటికి తీయడం మానేసి ప్రజారవాణాను వినియోగించాలి. ప్లాస్టిక్ వాడకం తగ్గించాలి. వేడుకలు, వినోదాల వేళ డీజేలు, పటాసులు వీలైనంత వరకు తగ్గించాలి. ముఖ్యంగా అడవుల సంరక్షణకు పూనుకోవాలి. అప్పుడే మానవ మనుగడ సాగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వాయు కాలుష్యంతో ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ - హైదరాబాద్ వాసులు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!
'3 వారాల్లోగా ప్లాన్ వేయండి, వారిని జైలుకు పంపండి'- వాయు కాలుష్యంపై సుప్రీం ఆదేశాలు!