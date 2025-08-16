Special Story on Govt Teacher Bhavani : అసౌకర్యాలు, టీచర్ల కొరత, బోధనపై అనుమానాలు ఇలాంటి బాలారిష్టాలను దాటుకుని ప్రభుత్వ బడులు క్రమక్రమంగా గాడిలో పడుతున్నాయి. కారణం ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు దీటుగా అధునాతన సౌకర్యాలు, ఉపాధ్యాయుల్లో అంకితభావం బోధనలో సాంకేతికత వినియోగం, నాణ్యంగా బోధిస్తారన్న ధీమా. అలా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు భరోసాను కల్పించి వారి నమ్మకాన్ని వమ్ము చేయకుండా ప్రభావవంతంగా బోధిస్తున్నారు ఈ టీచరమ్మ. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ టీచరమ్మ పేరును జాతీయ ఉత్తమ పురస్కారానికి ప్రతిపాదించింది. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు? విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు ఆమె చేస్తున్న కృషి ఏంటి అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పిల్లలను ప్రభుత్వ బడి బాట పట్టించి : గాంధారి మండల కేంద్రానికి చెందిన బొంపల్లి భవానీ 2018లో గాంధారి ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలకు బదిలీపై వచ్చారు. అప్పటికి ఆ స్కూల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య 40 మంది మాత్రమే. సుశిక్షితులు, అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులు ఉండే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంత తక్కువ సంఖ్యలో పిల్లలు ఉండటం ఆమెను ఆలోచించేలా చేసింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రైవేటు పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థుల పేర్లను సేకరించారు. వారి ఇంటికి వెళ్లి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అందిస్తున్న నాణ్యమైన విద్య గురించి వివరించారు. కొందరు తల్లిదండ్రులు సరే అంటే మరికొందరు ససేమిరా అన్నారు. ఎట్టకేలకు వారిని నచ్చజెప్పి పిల్లలను ప్రభుత్వ బడిబాట పట్టించారు. ఇప్పుడా బడిలో విద్యార్థుల సంఖ్య 140.
యూట్యూబ్ ఛానెల్తో డిజిటల్ పాఠాలు : విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే విధంగా మరింత ప్రభావవంతంగా బోధించాలనే సదుద్దేశంతో ఉపాధ్యాయిని భవానీ 2023లో Bompelly Bhavani పేరిట ఓ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను ప్రారంభించారు. ఆ ఛానల్ ద్వారా విద్యార్థులకు సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా గణితం, సైన్స్, ఆంగ్లం పాఠ్యాంశాలపై కృత్యాధారంగా బోధిస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఆ పాఠశాల విద్యార్థులకే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని పాఠశాలల విద్యార్థులకు కూడా ఉపయుక్తంగా ఉండేలా ఆ వీడియోలను తన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. ఎంతో క్లిష్టమైన అంశాన్ని సైతం విద్యార్థులకు సులువుగా అర్థమయ్యేవిధంగా పాఠాలను రికార్డు చేసి ఆ వీడియోలను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయడం భవానీ ప్రత్యేకత. అందుకే ఆ టీచర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు 6.18 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్గా చేరారు.
పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేవారి కోసం యూట్యూబ్ ఛానెల్ : ఇప్పటివరకు 1000కి పైగా వీడియో పాఠాలను భవానీ రూపొందించారు. వాటికి మొత్తం 29.1 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. ‘అవలీలగా భాగహారం’ అనే వీడియోకు ఏకంగా 1.5 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయంటే ఆమె బోధన తీరు ఏవిధంగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా Competitive exams (Bompelly Bhavani) ఛానల్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ ఛానల్కు 1.6 లక్షల సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులకు కాన్సెప్టులు, ఇతర అంశాలను వివరిస్తూ మొత్తం 372 వరకు వీడియోలను రూపొందించగా వాటికి 2.4 కోట్ల వీక్షణలు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల సెల్ఫోన్ నంబర్లతో వాట్సప్ గ్రూప్ను ఏర్పాటుచేసి పిల్లల ప్రతిభ, చదువుల్లో ప్రగతిని ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తున్నారు బొంపెల్లి భవానీ.
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న టీచర్ - ఆనందంతో 'గాల్లో' తేలిపోయిన విద్యార్థినులు